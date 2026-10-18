Érdemes lesz kimozdulni a négy fal közül: kellemes őszi időjárással zárul a hét

A hét utolsó napján is marad a szokásos őszi időjárás, mindössze az ország északkeleti területén alakulhat ki néhány kisebb zápor.

Marad a kellemes őszi időjárás vasárnap is. (Képünk illusztráció) Fotó: magnific.com

Marad a kellemes őszi időjárás

Vasárnap is viszonylag enyhe, többnyire napos őszi időre számíthatunk, bár időszakosan megnövekedhet a fátyol- és gomolyfelhőzet. Jelentős csapadék nem várható, csupán északkeleten alakulhat ki néhol egy-egy jelentéktelen zápor - írja a HungaroMet.

A hajnali órákban foltokban köd képződhet, és a hőmérséklet -1 és +9 fok közé süllyed. Délutánra kellemes, 15 és 20 fok közötti értékekre melegszik a levegő - írja a Köpönyeg. Az északias szél többnyire mérsékelt marad, így kifejezetten kellemes őszi napunk lesz.