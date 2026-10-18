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Érdemes lesz kimozdulni a négy fal közül: kellemes őszi időjárással zárul a hét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 18. 07:00
napos időősz
Tartja magát az őszi menetrendhez az időjárás: a hét utolsó napján is kellemes idő lesz. Mutatjuk, mire kell készülni!

A hét utolsó napján is marad a szokásos őszi időjárás, mindössze az ország északkeleti területén alakulhat ki néhány kisebb zápor.

Marad a kellemes őszi időjárás vasárnap is.
Marad a kellemes őszi időjárás vasárnap is. (Képünk illusztráció) Fotó: magnific.com

Marad a kellemes őszi időjárás

Vasárnap is viszonylag enyhe, többnyire napos őszi időre számíthatunk, bár időszakosan megnövekedhet a fátyol- és gomolyfelhőzet. Jelentős csapadék nem várható, csupán északkeleten alakulhat ki néhol egy-egy jelentéktelen zápor - írja a HungaroMet.

A hajnali órákban foltokban köd képződhet, és a hőmérséklet -1 és +9 fok közé süllyed. Délutánra kellemes, 15 és 20 fok közötti értékekre melegszik a levegő - írja a Köpönyeg. Az északias szél többnyire mérsékelt marad, így kifejezetten kellemes őszi napunk lesz.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu