Érdemes lesz kimozdulni a négy fal közül: kellemes őszi időjárással zárul a hét

A hét utolsó napján is marad a szokásos őszi időjárás, mindössze az ország északkeleti területén alakulhat ki néhány kisebb zápor.
Vasárnap is viszonylag enyhe, többnyire napos őszi időre számíthatunk, bár időszakosan megnövekedhet a fátyol- és gomolyfelhőzet. Jelentős csapadék nem várható, csupán északkeleten alakulhat ki néhol egy-egy jelentéktelen zápor - írja a HungaroMet.
A hajnali órákban foltokban köd képződhet, és a hőmérséklet -1 és +9 fok közé süllyed. Délutánra kellemes, 15 és 20 fok közötti értékekre melegszik a levegő - írja a Köpönyeg. Az északias szél többnyire mérsékelt marad, így kifejezetten kellemes őszi napunk lesz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.