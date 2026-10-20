Sniccerrel támadt egy idős emberre a férfi, miután azt hitte, az 1960-as évekből tért vissza

Egy 47 éves floridai férfit súlyos testi sértéssel vádolnak, amelyet egy 65 éves vagy annál idősebb személy ellen követett el, miután a hatóságok szerint egy sniccerrel arcon vágott egy idős embert - a támadás oka pedig ennél bizarrabb nem is lehetne.

Utálta a 1960-as éveket, így megtámadott egy férfi, aki szerinte múltból tért vissza. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Utálta a 1960-as éveket, így megtámadott egy férfi, aki szerinte múltból tért vissza

Október 10-én egy 70 éves férfi éppen a Publix szupermarketben vásárolt, amikor elmondása szerint úgy érezte, mintha megütötték volna az arca bal oldalán. Ezután meglátta Ramsey Thomas Lyonst, aki a vád szerint mereven bámult rá, miközben egy sniccert tartott a kezében.

Az áldozat, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, segítségért futott, amikor észrevette, hogy vérzik. Lyonst az üzlet bejáratának közelében fogták el, és a helyszínen megtalálták a támadáshoz használt eszközt is. A vádirat szerint Lyons állítólag azt mondta a hatóságoknak, hogy nem diagnosztizált mentális betegségben szenved, és utálja az 1960-as éveket. Azt állította, azért támadta meg az áldozatot, mert úgy nézett ki, "mintha az 1960-as évekből jött volna".

Az elkövető azt állította, úgy érezte, meg akarja "semmisíteni" az áldozatot, és egyértelműsítette, hogy ez alatt azt értette: meg akarja ölni. Elmondása szerint azért dobta el a vágóeszközt, mert nem akarta, hogy a rendőrség sokkolót használjon ellene.

Lyons a vád szerint elmondta a hatóságoknak, hogy nem ismerte az áldozatot, és találomra választotta ki, de a támadás előtt már napok óta azon gondolkodott, hogy rátámad valakire.

A férfit letartóztatták, az áldozat arcán lévő sebet pedig - amely az állkapcsától egészen a nyakáig húzódott - össze kellett varrni, de az állapota stabil. Lyonst óvadék nélkül tartják fogva, és a bíróság előtti megjelenését november 16-ára tűzték ki - írta a True Crime News.