Körömlakklemosót csepegtetett a szemébe a 10 éves kislány, miután leutánozta egy influenszer veszélyes trükkjét

Annak a 10 éves kislánynak az édesanyja, aki körömlakklemosót cseppentett a szemébe, alig várja, hogy életbe lépjen a közösségi média teljes körű betiltása a 16 éven aluliak számára az Egyesült Királyságban.
Rebecca Soal elmesélte, hogy sokként érte, amikor rájött, hogy 10 éves lánya, Phoebe, egy közösségi médiában látott influenszer-trükköt követve először az ajkait törölte át az oldószerrel, majd mindkét szemébe több cseppet is juttatott belőle. "Ez az ostoba videó azt állította, hogy a lemosó jó alternatíva a szemcsepp helyett" - mondta a walesi Caerphillyből származó Rebecca.
Bement a fürdőszobába, elővette a körömlakklemosómat, rácseppentette egy fültisztító pálcikára, és áttörölte vele az egész száját. Ezután mindkét szemébe cseppentett belőle.
Az édesanya elárulta, hogy csak azután szerzett tudomást a dologról, hogy megérezte a körömlakklemosó szagát, miközben a kisebbik lányát kísérte fel az emeletre aludni.
Rossz előérzetem támadt, odamentem a lányomhoz, és összeállt a kép. Félelmetes volt. Az ajkai és a szemei is vörösek voltak.
Rebecca elmagyarázta, hogy Phoebe-nek időbe telt, mire bevallotta, mit tett az interneten látott videók hatására. Hozzátette, hogy a videóban valójában vizet használtak, így csupán a lájkokra ment ki az egész mutatvány - azonban ezt a viccet a gyerekek készpénznek veszik.
Mivel az anya rettegett attól, hogy a lánya maradandó látáskárosodást szenvedett, azonnal kórházba sietett vele. Ott az orvosok mindkét szemét egy-egy liter fiziológiás sóoldattal öblítették ki, hogy biztosan eltávolítsanak minden vegyszert. Bár a körömlakklemosó acetonmentes volt - így Phoebe megúszta a súlyos, visszafordíthatatlan szemkárosodást -, a család még nem tudja, hogy a látása hogyan alakul hosszú távon.
Phoebe a száján is kémiai égési sérülést szenvedett, amit a család Vazelinnal kezel, hogy ne repedezzen ki a bőre. Az orvosok szerint óriási szerencséje van. Az édesanya azóta eltiltotta a gyermekeit a közösségi médiától, és kijelentette, hogy a család mostantól sokkal éberebben fogja figyelni a gyerekek online tevékenységét.
A család teljes mértékben támogatja az Egyesült Királyságban tervezett közösségi média-tilalmat, amely gyakorlatilag kizárná a 16 éven aluliakat az olyan platformokról, mint a Facebook, az Instagram, az X és a TikTok. A Munkáspárti kormány által még júniusban bejelentett intézkedéstől - amely az Ausztráliában bevezetett hasonló tilalom alapján készült - azt remélik, hogy kulturális változást indít el, és lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy az online téren kívül nőjenek fel.
Felmennek a YouTube-ra, hogy megnézzék a kedvenc Roblox-videóikat, és az ember nem számít arra, hogy a gyerekek ilyen trendekben fognak részt venni
- mondta Rebecca.
A LadBible megkeresésére a YouTube közölte, hogy vizsgálják, hogyan kerülhettek fel a kérdéses felvételek a felületre.
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