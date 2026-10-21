Körömlakklemosót csepegtetett a szemébe a 10 éves kislány, miután leutánozta egy influenszer veszélyes trükkjét

Annak a 10 éves kislánynak az édesanyja, aki körömlakklemosót cseppentett a szemébe, alig várja, hogy életbe lépjen a közösségi média teljes körű betiltása a 16 éven aluliak számára az Egyesült Királyságban.

Egy influenszer trükkjét utánozta a kislány - kórházban kellett kimosni a szemét. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Egy influenszer trükkjét utánozta a kislány - kórházban kellett kimosni a szemét

Rebecca Soal elmesélte, hogy sokként érte, amikor rájött, hogy 10 éves lánya, Phoebe, egy közösségi médiában látott influenszer-trükköt követve először az ajkait törölte át az oldószerrel, majd mindkét szemébe több cseppet is juttatott belőle. "Ez az ostoba videó azt állította, hogy a lemosó jó alternatíva a szemcsepp helyett" - mondta a walesi Caerphillyből származó Rebecca.

Bement a fürdőszobába, elővette a körömlakklemosómat, rácseppentette egy fültisztító pálcikára, és áttörölte vele az egész száját. Ezután mindkét szemébe cseppentett belőle.

Az édesanya elárulta, hogy csak azután szerzett tudomást a dologról, hogy megérezte a körömlakklemosó szagát, miközben a kisebbik lányát kísérte fel az emeletre aludni.

Rossz előérzetem támadt, odamentem a lányomhoz, és összeállt a kép. Félelmetes volt. Az ajkai és a szemei is vörösek voltak.

Rebecca elmagyarázta, hogy Phoebe-nek időbe telt, mire bevallotta, mit tett az interneten látott videók hatására. Hozzátette, hogy a videóban valójában vizet használtak, így csupán a lájkokra ment ki az egész mutatvány - azonban ezt a viccet a gyerekek készpénznek veszik.

Mivel az anya rettegett attól, hogy a lánya maradandó látáskárosodást szenvedett, azonnal kórházba sietett vele. Ott az orvosok mindkét szemét egy-egy liter fiziológiás sóoldattal öblítették ki, hogy biztosan eltávolítsanak minden vegyszert. Bár a körömlakklemosó acetonmentes volt - így Phoebe megúszta a súlyos, visszafordíthatatlan szemkárosodást -, a család még nem tudja, hogy a látása hogyan alakul hosszú távon.

Phoebe a száján is kémiai égési sérülést szenvedett, amit a család Vazelinnal kezel, hogy ne repedezzen ki a bőre. Az orvosok szerint óriási szerencséje van. Az édesanya azóta eltiltotta a gyermekeit a közösségi médiától, és kijelentette, hogy a család mostantól sokkal éberebben fogja figyelni a gyerekek online tevékenységét.