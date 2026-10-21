JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Orsolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Körömlakklemosót csepegtetett a szemébe a 10 éves kislány, miután leutánozta egy influenszer veszélyes trükkjét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors influenszer
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 21. 14:00
látássérüléskórház
Több mint egy liter sóoldattal mosták ki egy kislány szemét, aki egy interneten talált trükköt próbált utánozni. Az édesanya elmondása szerint a felvételen az influenszerek körömlakklemosónak álcázott vizet tettek szemükbe, azt állítva, hogy ez jobb, mint a szemcsepp.

Annak a 10 éves kislánynak az édesanyja, aki körömlakklemosót cseppentett a szemébe, alig várja, hogy életbe lépjen a közösségi média teljes körű betiltása a 16 éven aluliak számára az Egyesült Királyságban.

Egy influenszer trükkjét utánozta a kislány - kórházban kellett kimosni a szemét
Egy influenszer trükkjét utánozta a kislány - kórházban kellett kimosni a szemét. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Egy influenszer trükkjét utánozta a kislány - kórházban kellett kimosni a szemét

Rebecca Soal elmesélte, hogy sokként érte, amikor rájött, hogy 10 éves lánya, Phoebe, egy közösségi médiában látott influenszer-trükköt követve először az ajkait törölte át az oldószerrel, majd mindkét szemébe több cseppet is juttatott belőle. "Ez az ostoba videó azt állította, hogy a lemosó jó alternatíva a szemcsepp helyett" - mondta a walesi Caerphillyből származó Rebecca.

Bement a fürdőszobába, elővette a körömlakklemosómat, rácseppentette egy fültisztító pálcikára, és áttörölte vele az egész száját. Ezután mindkét szemébe cseppentett belőle.

Az édesanya elárulta, hogy csak azután szerzett tudomást a dologról, hogy megérezte a körömlakklemosó szagát, miközben a kisebbik lányát kísérte fel az emeletre aludni.

Rossz előérzetem támadt, odamentem a lányomhoz, és összeállt a kép. Félelmetes volt. Az ajkai és a szemei is vörösek voltak.

Rebecca elmagyarázta, hogy Phoebe-nek időbe telt, mire bevallotta, mit tett az interneten látott videók hatására. Hozzátette, hogy a videóban valójában vizet használtak, így csupán a lájkokra ment ki az egész mutatvány - azonban ezt a viccet a gyerekek készpénznek veszik.

Mivel az anya rettegett attól, hogy a lánya maradandó látáskárosodást szenvedett, azonnal kórházba sietett vele. Ott az orvosok mindkét szemét egy-egy liter fiziológiás sóoldattal öblítették ki, hogy biztosan eltávolítsanak minden vegyszert. Bár a körömlakklemosó acetonmentes volt - így Phoebe megúszta a súlyos, visszafordíthatatlan szemkárosodást -, a család még nem tudja, hogy a látása hogyan alakul hosszú távon.

Phoebe a száján is kémiai égési sérülést szenvedett, amit a család Vazelinnal kezel, hogy ne repedezzen ki a bőre. Az orvosok szerint óriási szerencséje van. Az édesanya azóta eltiltotta a gyermekeit a közösségi médiától, és kijelentette, hogy a család mostantól sokkal éberebben fogja figyelni a gyerekek online tevékenységét.

Közösségi média tilalom 16 éve alatt

A család teljes mértékben támogatja az Egyesült Királyságban tervezett közösségi média-tilalmat, amely gyakorlatilag kizárná a 16 éven aluliakat az olyan platformokról, mint a Facebook, az Instagram, az X és a TikTok. A Munkáspárti kormány által még júniusban bejelentett intézkedéstől - amely az Ausztráliában bevezetett hasonló tilalom alapján készült - azt remélik, hogy kulturális változást indít el, és lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy az online téren kívül nőjenek fel.

Felmennek a YouTube-ra, hogy megnézzék a kedvenc Roblox-videóikat, és az ember nem számít arra, hogy a gyerekek ilyen trendekben fognak részt venni

- mondta Rebecca.

A LadBible megkeresésére a YouTube közölte, hogy vizsgálják, hogyan kerülhettek fel a kérdéses felvételek a felületre.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu