Egy éve még járni sem tudott, most maratont futott le a 17 éves tini

Egy maraton teljesítése sokak számára életre szóló kihívás, a Kentucky államból származó Wyatt Anderson számára azonban ennél jóval többet jelentett. A 17 éves fiú tavaly novemberben olyan súlyos gerincsérülést szenvedett, hogy átmenetileg nyaktól lefelé lebénult. Akkor még abban sem lehetett biztos, hogy valaha újra járni fog. Vasárnap azonban 3 óra 56 perc 28 másodperc alatt teljesítette a chicagói maratont – számolt be róla az ABC News.
Wyatt Anderson tavaly novemberben a barátaival kosárlabdázott, amikor egy lepattanó labdáért indulva megbotlott a saját lábában, és fejjel előre a falnak csapódott. Az ütközés következtében eltört a gerince, és elveszítette a végtagjai mozgatásának képességét.
Az ütközés után rövid időre elvesztettem az eszméletemet, és amikor magamhoz tértem, egyik végtagomat sem tudtam megmozdítani
– idézte fel a történteket a fiatal.
A balesetet követően a fiún gerincstabilizáló műtétet hajtottak végre rajta, majd megkezdődött a hosszú rehabilitáció. A korábban aktív életet élő kamasznak újra meg kellett tanulnia járni, miközben folyamatosan bizonytalanságban élt a jövőjét illetően.
Mindennap ott motoszkált a fejemben a kérdés: vajon fogok még valaha járni? Képes leszek újra megtenni mindazt, amit két héttel vagy akár egy nappal korábban még gond nélkül meg tudtam csinálni?
– mondta Anderson.
A rehabilitáció során az egyik terapeutája egy különleges történetet mesélt el neki. Egy férfiról beszélt, aki egyetlen év alatt az Egyesült Államok mind az 50 államában teljesített egy-egy maratont, méghozzá kerekesszékben.
A történet mély benyomást tett a fiúra.
Ez teljesen lenyűgözött, és hatalmas motivációt adott
– emlékezett vissza.
Anderson ekkor elhatározta, hogy nem csupán felépülni szeretne, hanem egy éven belül gyalogolva vagy futva teljesít egy maratont.
A felépülés azonban korántsem volt egyszerű. A fiatal elmondása szerint voltak olyan időszakok, amikor úgy érezte, az állapota soha nem fog javulni. Ilyenkor emlékeztette magát arra, hogy minden egyes nap újabb lépést jelent a gyógyulás felé.
Kitartása fokozatosan meghozta az eredményét. Áprilisban már teljesítette a Kentucky Derby Festival miniMarathon elnevezésű, mintegy 21 kilométeres félmaratont. A fiatal azonban ennél is nagyobb célt tűzött ki maga elé.
A napokban Wyatt Anderson a testvérével, Jack Andersonnal együtt állt rajthoz a chicagói maratonon. A 42,195 kilométeres táv teljesítésével nemcsak saját magának akarta bizonyítani, hogy képes legyőzni a nehézségeket, hanem másoknak is reményt szeretett volna adni.
Remélem, hogy a történetem másokat is arra ösztönöz majd, hogy merész célokat tűzzenek ki maguk elé, és elhiggyék, hogy semmi sem lehetetlen
– nyilatkozta az ABC Newsnak.
A 17 éves fiú végül 3 óra 56 perc 28 másodperc alatt ért célba. Kevesebb mint egy évvel korábban még a végtagjait sem tudta megmozdítani, most pedig sikeresen teljesítette a világ egyik legismertebb maratoni futóversenyét.
Bármire képes lehetsz, ha igazán elhatározod magad. Ezt olyan emberként mondom, aki egy időben járni sem tudott, most pedig fut
– fogalmazott.
A testvérek részvétele ráadásul jótékony célt is szolgált. A Christopher és Dana Reeve Alapítvány számára gyűjtöttek adományokat, amely a gerincvelő-sérülésekkel kapcsolatos kutatásokat, valamint az érintettek támogatását segíti. A fivéreknek több mint 24 ezer dollárt (7.805.760 forint) sikerült összegyűjteniük az alapítvány javára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.