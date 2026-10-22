Egy éve még járni sem tudott, most maratont futott le a 17 éves tini

Egy maraton teljesítése sokak számára életre szóló kihívás, a Kentucky államból származó Wyatt Anderson számára azonban ennél jóval többet jelentett. A 17 éves fiú tavaly novemberben olyan súlyos gerincsérülést szenvedett, hogy átmenetileg nyaktól lefelé lebénult. Akkor még abban sem lehetett biztos, hogy valaha újra járni fog. Vasárnap azonban 3 óra 56 perc 28 másodperc alatt teljesítette a chicagói maratont – számolt be róla az ABC News.

A chicagói maraton a világ egyik legismertebb és legrangosabb futóversenye

Fotó: Anadolu via AFP (Képünk illusztráció)

Egyetlen pillanat alatt megváltozott az élete

Wyatt Anderson tavaly novemberben a barátaival kosárlabdázott, amikor egy lepattanó labdáért indulva megbotlott a saját lábában, és fejjel előre a falnak csapódott. Az ütközés következtében eltört a gerince, és elveszítette a végtagjai mozgatásának képességét.

Az ütközés után rövid időre elvesztettem az eszméletemet, és amikor magamhoz tértem, egyik végtagomat sem tudtam megmozdítani

– idézte fel a történteket a fiatal.

A balesetet követően a fiún gerincstabilizáló műtétet hajtottak végre rajta, majd megkezdődött a hosszú rehabilitáció. A korábban aktív életet élő kamasznak újra meg kellett tanulnia járni, miközben folyamatosan bizonytalanságban élt a jövőjét illetően.

Mindennap ott motoszkált a fejemben a kérdés: vajon fogok még valaha járni? Képes leszek újra megtenni mindazt, amit két héttel vagy akár egy nappal korábban még gond nélkül meg tudtam csinálni?

– mondta Anderson.

Egy történet adott neki erőt a folytatáshoz

A rehabilitáció során az egyik terapeutája egy különleges történetet mesélt el neki. Egy férfiról beszélt, aki egyetlen év alatt az Egyesült Államok mind az 50 államában teljesített egy-egy maratont, méghozzá kerekesszékben.

A történet mély benyomást tett a fiúra.

Ez teljesen lenyűgözött, és hatalmas motivációt adott

– emlékezett vissza.

Anderson ekkor elhatározta, hogy nem csupán felépülni szeretne, hanem egy éven belül gyalogolva vagy futva teljesít egy maratont.

A felépülés azonban korántsem volt egyszerű. A fiatal elmondása szerint voltak olyan időszakok, amikor úgy érezte, az állapota soha nem fog javulni. Ilyenkor emlékeztette magát arra, hogy minden egyes nap újabb lépést jelent a gyógyulás felé.

Kitartása fokozatosan meghozta az eredményét. Áprilisban már teljesítette a Kentucky Derby Festival miniMarathon elnevezésű, mintegy 21 kilométeres félmaratont. A fiatal azonban ennél is nagyobb célt tűzött ki maga elé.