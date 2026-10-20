1987-ben 58 gyötrelmes órán keresztül amerikaiak milliói tartották vissza a lélegzetüket, miközben egy kislány a föld mélyén rekedt, és az egész nemzet a csodáért imádkozott.

58 gyötrelmes órát töltött egy kútban egy 18 hónapos csecsemő. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

1987 októberében a 18 hónapos Jessica McClure "Baby Jessica" néven vált ismertté a világ számára, miután beleesett egy elhagyatott kútba a nagynénje hátsó udvarában a texasi Midlandben. Ami ezután következett, az versenyfutás volt az idővel, amely egész Amerikát lázban tartotta: a mentőcsapatok kétségbeesetten fúrták át magukat a sziklákon és a földön, hogy elérjék a kisgyermeket, miközben a világ élő televíziós közvetítésben követte az eseményeket. Amikor pedig a mentők végül élve húzták ki a kislányt a szűk kútból, egy egész ország megkönnyebbült.

Így néz ki most az egykor kútban rekedt kislány élete

Közel négy évtizeddel később Jessica, aki Amerika egyik legfeledhetetlenebb mentőakciójának középpontjában állt, már 40 éves - és az élete egészen másképp fest, mint ami egykor lenyűgözte a nemzetet.

Jessica 2017-ben a People magazinnak nyilatkozva elképesztő csodának nevezte a vele történteket. "Bizonyos szempontból azt hiszem, úgy történt, ahogy történnie kellett" - tette hozzá.

Csúfoltak is miatta, de a legtöbb ember kedves. Nem hiszem, hogy ebből bármi is megtörténhetett volna Isten nélkül.

A vészhelyzet óta pedig már hosszú utat tett meg, hiszen ma már saját gyermekei is vannak. Továbbra is Texas vidéki részén éli csendes életét, férjével, Danny Moralesszel, akivel 2005-ben ismerkedett meg, és a következő évben össze is házasodtak.

Férje 13 éves volt a mentőakció idején, és pontosan emlékszik, hol volt, amikor bemondták a hírt, hogy Jessicát épségben kimentették a kútból. Felidézte, hogy épp egy helyi amerikaifutball-meccsen volt: "Megállították az egész meccset, hogy bejelentsék: 'Baby Jessicát megmentették'. Nagyon menő volt."

A rendkívüli megpróbáltatások után a lakossági adományokból egy 1,2 millió dolláros alapítványi alapot hoztak létre, amelyhez Danny édesanyja is hozzájárult.

Danny emlékszik, ahogy ott ült mellette az édesanyja, és szorosan átölelte, hálás volt azért, hogy az ő gyerekei megvannak, és nem az egyikükkel történt ez a tragédia.

Jessica elmondta, hogy az alap összegének nagy része elveszett a 2008-as gazdasági válság során, bár a pénz egy részéből sikerült vásárolnia egy házat.