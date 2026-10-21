Döbbenetes családi titokra bukkant egy nő – amit a szüleiről megtudott, egész életét megváltoztatta

Teresa Weiler kisgyermekként került örökbefogadó szüleihez, és szerető családban nőtt fel az angliai Middlesexben. Bár boldog gyermekkora volt, mindig foglalkoztatta, kik lehetnek a vér szerinti szülei, és miért mondtak le róla. Arra azonban álmában sem gondolt, milyen megdöbbentő választ talál majd a kérdéseire. A nő kutatásai során egy döbbenetes családi titokra derített fényt.

Családi titok: kiderült, hogy testvérek a nő vér szerinti szülei (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash

Sokkoló családi titkot rejtettek az örökbefogadási iratok

Amikor Teresa betöltötte a 18. életévét, örökbefogadó édesapja átadta neki az eredeti születési anyakönyvi kivonatát. A dokumentumból megtudta, hogy vér szerinti édesanyja Teresa Maureen O'Reilly, egy Londonban élő pincérnő volt. Az apja nevét azonban nem tüntették fel. A nő végül huszonévesen fordult a szociális szolgálathoz, ahol hozzáférhetett az örökbefogadásával kapcsolatos iratokhoz.

Ekkor derült ki a sokkoló igazság: vér szerinti szülei testvérek voltak. Édesanyja mindössze 16 éves volt, amikor világra hozta, az apja pedig az anya 15 éves öccse, Sean volt.

Teresa 2022-ben beszélt arról, milyen érzések kavarogtak benne a felfedezés után. Elmondása szerint először sokkot, undort és szégyent érzett. Szigorú katolikus családban nevelkedett, ahol még a házasság előtti szex is tabunak számított. A vérfertőzés ténye ezért különösen mélyen megrázta.

A családi titok megismerése után Teresa úgy érezte, végre választ kapott arra, miért nem keresték őt soha a vér szerinti szülei. A nőben az a gondolat fogalmazódott meg, hogy talán éppen születésének körülményei miatt nem akarták őt visszakapni.

A felfedezés egészségi állapota miatt is aggodalommal töltötte el. Korán kialakult ízületi gyulladással küzdött, és felmerült benne, hogy betegsége összefügghet szülei közeli rokonságával. Erre azonban nem volt bizonyítéka.

A legnagyobb félelmet mégis az jelentette számára, hogy mások hogyan reagálnának az igazságra. Annyira szégyellte a származása körüli titkot, hogy elhatározta, senkinek sem beszél róla – írta meg az Indy100.com.