Bokatöréssel ment a kórházba a 21 éves nő - fájdalomcsillapítók követelték az életét

Egy 21 éves manhattani nő egy egyszerű bokatörés miatt kórházba került - csakhogy végül meghalt, mert túl sok fájdalomcsillapítót kapott. Váratlan halálát követően családja pert indított az intézmény ellen, amely állításuk szerint katasztrofálisan félrekezelte főiskolás lányukat.

Halálos fájdalomcsillapító-koktélt kapott bokatörésére a fiatal nő. Fotó: ENGIN AKYURT / Pexels

Halálos fájdalomcsillapító-koktélt kapott bokatörésére a fiatal nő

A tragikus halált halt Dale Alice Martin megtört családja a bírósági dokumentumokban azt állította, hogy a connecticuti Waterbury Kórház katasztrofálisan elrontotta a fiatal nő ellátását 2025. április 10-én, amikor az odaérkezett, hogy kezeljék a mezőgazdasági munka közben eltört bokája miatt. A kereset szerint a nő egy halálos gyógyszerkoktélt kapott, ami miatt agyhalál állt be nála.

Csak Dale halála után tudtuk meg, hogy egy csődbe ment, vizsgálat alatt álló kórházba került, ahol az ápolók állítólag élelmiszert vásároltak a betegeknek, ahol a finanszírozás szintje annyira korlátozott volt, hogy a kórház néha nem tudott megfelelően működni

- mondta az elhunyt nő apja, Lindsay Martin. Hozzátette, hogy lányának nem volt választása, hogy hova menjen - a legközelebbi kórházat választották.

A boncolás megállapította, hogy Dale szívmegállásban halt meg, miután több fájdalomcsillapítót kapott.

A felvételét követő 14 órán belül a kórházban annyi fájdalomcsillapítót adtak be neki, hogy Dale légzése leállt, és később meghalt. Senki sem vizsgálta meg ez idő alatt. Ugyanazok a gyógyszerek, amelyek zavarták Dale légzését, egyben nyugtatták is. Dale még segítséget sem tudott hívni, mert megfulladt. Április 10-én reggel 7 órakor a Waterbury Kórház egyik ápolója végre megvizsgálta Dale-t. Túl késő volt. A szíve leállt.

- áll a család ügyvédje által benyújtott keresetben.

Martin felidézte a kórházból kapott szörnyű telefonhívást, amikor megtudta, hogy lánya meghalt.

Letettem a telefont, és sokkos állapotban voltam.

A család nem tudott a kórházzal kapcsolatos problémákról, melyet sokáig a kaliforniai Prospect Medical Holdings birtokolt - egy olyan vállalat, amely 2025 januárjában csődöt jelentett. Az év elején a Hartford HealthCare megvásárolta a küszködő létesítményt és két másikat. A kórház jelenlegi képviselője nem kívánt nyilatkozni, mert Dale halála megelőzte a tulajdonjog megszerzését - írta a New York Post.