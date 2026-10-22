"Vége. Így fogsz meghalni" - egy bálna nyelte le a férfit

Egy férfi, akit 2021-ben bekapott egy hosszúszárnyú bálna, részletesen beszélt arról, hogy története mennyire hátborzongatóan hasonlít a most bemutatott, feszült hangulatú Whalefall című thrillerhez.
Miközben a világ egyik legnagyobb emlősének a szájában raboskodott, Michael Packard csak a feleségére és két fiára tudott gondolni, akik akkor 12 és 15 évesek voltak.
Ennyi volt, Michael. Vége. Így fogsz meghalni
- mondogatta magának, mielőtt megtörtént az, amit csak csodaként lehet leírni.
A veterán homárbúvár - aki akkor 56 éves volt - 2021 júniusában a massachusettsi Cape Codban található Herring Cove partnál merült le az óceán fenekére.
Hirtelen egy hatalmas lökést éreztem, a következő pillanatban pedig már teljes sötétség borult rám
- idézet fel a történtek után egy interjú során.
Mint kiderült, egy hosszúszárnyú bálna kapta be Packardt egészben, ő pedig érezte, ahogy a hatalmas állat szorítja őt.
Bár nem az ő története ihlette az új, bálnás túlélőthrillert, a Whalefall-t, a két sztori rendkívül hasonlít egymásra. Az október 16-án bemutatott fikciós film Daniel Kraus 2023-as regénye alapján készült. A történet Jay Gardinert követi, akit egészben nyel le egy ámbráscet, és harcolnia kell a kijutásért.
A hivatalos tartalomismertető szerint:
Apja halála után Jay Gardiner merülni indul Kalifornia partjainál, hogy megkeresse a férfi földi maradványait. Hamarosan kétségbeesett túlélési harcban találja magát, amikor egy hatalmas bálna egészben lenyeli. A hasában rekedve ki kell találnia, hogyan meneküljön meg, mielőtt elfogy az oxigénje.
Mindez kísértetiesen hasonlít Packard élményére, aki elmondása szerint azonosulni tud a filmmel, sőt az előzetestől kiverte a víz.
Abban a jelenetben, amikor a bálna nyelve rángatózott, szinte éreztem, ahogy az engem bekapó bálna nyelve is összeszorul rajtam, és felidézte az óriási állat mozgását. Teljesen azonosulni tudtam vele.
- nyilatkozta a vetítés után.
Packard úgy élte túl az esetet, hogy a bálna - amelynek a szájában rekedt - hirtelen élesen felfelé kezdett úszni. Amikor elérte a vízfelszínt, az állat rázni kezdte a fejét, majd a nagyjából 40 másodperces tortúra után a férfi újra meglátta a napfényt.
Csak feküdtem a felszínen lebegve, láttam a farkát, ahogy visszamerül a mélybe, és arra gondoltam: úristen, ebből kijutottam, túléltem
- idézte szavait az Unilad.
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