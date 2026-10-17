Erling Haaland heti 210 milliót keres, és újabb luxusingatlant vásárolt

Nemcsak a pályán, az ingatlanpiacon is gyarapítja vagyonát Erling Haaland. A Manchester City norvég sztárja legújabb vétele azt jelenti, hogy már hét luxusingatlannal rendelkezik két kontinensen. Ráadásul az édesapja, Alfie Haaland is a szomszédja lesz új otthonában.
A 26 éves csatár az Abu-Dzabiban található Yas-szigeten vásárolt villát a Manchester City nevével fémjelzett, az Ohana ingatlanfejlesztővel közösen létrehozott lakóparkban. A futballista egy videóüzenetben jelentette be a hírt, és azt is elárulta, hogy édesapja szintén ingatlant szerzett a beruházásban. Az öt hálószobás villák átlagára a The Sun szerint mintegy 2,2 millió font, vagyis csaknem egymilliárd forint.
Haaland legnagyobb otthona ugyanakkor továbbra is az angliai Cheshire megyében található tíz hálószobás kastély lehet, amelyért 6,2 millió fontot fizetett. A négyszintes birtokon tó, úszómedence, hatalmas kert és faház is található. Sőt, a norvég támadó egy négyállásos garázs építésére is engedélyt szerzett, hogy elférjenek a mintegy tízmillió fontra becsült luxusautói.
A Manchester City csatárának Spanyolországban, Marbella elegáns Golden Mile negyedében is van egy luxusvillája, emellett Oslóban két lakást birtokol. Szülővárosában, Brynében szintén vásárolt ingatlanokat: 2022-ben édesapjától vett meg egy lakást, majd 2025-ben ugyanabban az épületben egy másikat is.
Haaland a hírek szerint heti 525 ezer fontot (210 millió forintot) keres Manchesterben, így nem meglepő, hogy a futball mellett az ingatlanokba is jelentős összegeket fektet. Új abu-dzabi otthona ráadásul a sportolást és a regenerációt középpontba állító lakópark része lesz, ahol a tervek szerint Manchester City-edzőközpont és különböző wellnesslétesítmények is helyet kapnak.
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