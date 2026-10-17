Erling Haaland heti 210 milliót keres, és újabb luxusingatlant vásárolt

Nemcsak a pályán, az ingatlanpiacon is gyarapítja vagyonát Erling Haaland. A Manchester City norvég sztárja legújabb vétele azt jelenti, hogy már hét luxusingatlannal rendelkezik két kontinensen. Ráadásul az édesapja, Alfie Haaland is a szomszédja lesz új otthonában.

Erling Haaland újabb ingatlannal növelte a családi vagyont Fotó: NurPhoto via AFP

A 26 éves csatár az Abu-Dzabiban található Yas-szigeten vásárolt villát a Manchester City nevével fémjelzett, az Ohana ingatlanfejlesztővel közösen létrehozott lakóparkban. A futballista egy videóüzenetben jelentette be a hírt, és azt is elárulta, hogy édesapja szintén ingatlant szerzett a beruházásban. Az öt hálószobás villák átlagára a The Sun szerint mintegy 2,2 millió font, vagyis csaknem egymilliárd forint.

Inside Erling Haaland’s property empire as Man City ace adds island pad to portfolio https://t.co/MefmnVkf1u — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 15, 2026

Haaland legnagyobb otthona ugyanakkor továbbra is az angliai Cheshire megyében található tíz hálószobás kastély lehet, amelyért 6,2 millió fontot fizetett. A négyszintes birtokon tó, úszómedence, hatalmas kert és faház is található. Sőt, a norvég támadó egy négyállásos garázs építésére is engedélyt szerzett, hogy elférjenek a mintegy tízmillió fontra becsült luxusautói.

A Manchester City csatárának Spanyolországban, Marbella elegáns Golden Mile negyedében is van egy luxusvillája, emellett Oslóban két lakást birtokol. Szülővárosában, Brynében szintén vásárolt ingatlanokat: 2022-ben édesapjától vett meg egy lakást, majd 2025-ben ugyanabban az épületben egy másikat is.

Haaland ingatlanokba fektet

Haaland a hírek szerint heti 525 ezer fontot (210 millió forintot) keres Manchesterben, így nem meglepő, hogy a futball mellett az ingatlanokba is jelentős összegeket fektet. Új abu-dzabi otthona ráadásul a sportolást és a regenerációt középpontba állító lakópark része lesz, ahol a tervek szerint Manchester City-edzőközpont és különböző wellnesslétesítmények is helyet kapnak.