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Ez egyre kínosabb, Cristiano Ronaldón röhögnek az újabb blamája után

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 21. 20:00
al - nasszrRonaldo
Mintha az ág is húzná a portugál világsztár labdarúgót. Cristiano Ronaldo a portugál válogatottnál okozott botránya után kihagyott egy 11-est a szaúdi ligában.
HWK
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Rossz napjai vannak Cristiano Ronaldónak. A portugál világsztárt nemrég hivatalosan megbüntette és felfüggesztette a portugál válogatott a Nemzetek Ligájában produkált fegyelmezetlensége miatt, így a Neom SC elleni szaúdi bajnoki meccsen akart bizonyítani. Nem sikerült, Cristiano Ronaldo 11-est hibázott az Al-Nasszr mezében. 

Cristiano Ronaldo 11-est hibázott
Cristiano Ronaldo 11-est hibázott Fotó: Anadolu via AFP

Cristiano Ronaldo kihagyott 11-ese

A gól nélküli első félidőt követően Ronaldo csapata a fordulás után büntetőhöz jutott. Szokás szerint a 41 éves támadó állt a labda mögé, aki arra készült, hogy közelebb kerül az általa áhított, történelmi 1000 gólos mérföldkőhöz. A múltban legtöbbször sikerrel értékesített a büntetőket, nem véletlen, hogy „Penaldo” becenévvel illették őt. Ezúttal azonban csúnyán mellélőtte a tizenegyest.

Ronaldo a jobb alsó sarkot vette célba, de a labda méterekkel elkerülte a kaput. A klasszis dühödten és teljesen összetörve reagált a kihagyott helyzetre. A közösségi médiát azonnal elárasztották a gúnyos szurkolói hozzászólások:

„Úgy látszik, Penaldo még a saját specialitását is elfelejtette! Ez a labda még Szaúd-Arábiát is elhagyta.”

„A válogatottból eltiltották, a szaúdi ligában meg a kaput sem találja el. Itt az idő a visszavonulásra, CR7!”

„Az ember, aki az 1000 gólról álmodik, de már egy tizenegyest sem tudja belőni. Hihetetlen blama!”

Ronaldo szerencséjére csapattársa, a Chelsea korábbi sztárja, João Félix a 60. percben betalált, és ezzel megnyerte a mérkőzést az Al-Nasszrnak. A győzelem ugyan megmentette a nagyobb blamától Ronaldót, aki így is a kommentelők céltáblájává vált - írja a The Sun.

 

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