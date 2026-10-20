OnlyFans-fiókja miatt rúghatták ki a tanárnőt, most még többet keres

Sheena Sittner két éven át dolgozott helyettesítő tanárként a Missouri állambeli Parkway Schools egyik általános iskolájában. Elmondása szerint a szerződtető Kelly Education levette az iskolai beosztásokról, miután bejelentések érkeztek az OnlyFans-oldaláról.

Az Onlyfans miatt rúgták ki a tanárnőt. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kirúgása után robbant be igazán a tanárnő OnlyFans-oldala

Sittner azt mondta, anyagi okokból kezdett tartalmakat készíteni. Büntető igazságszolgáltatást tanul, miközben emelkedtek a tandíjjal és diákhitellel kapcsolatos kiadásai.

Helyettesítő tanárként naponta 140 dollárt keresett, míg állítása szerint az OnlyFansen körülbelül egy óra alatt jut ugyanekkora bevételhez. A háromgyermekes anya úgy fogalmazott, a platform jelentősen javította családja pénzügyi helyzetét.

Ha a tanárokat jobban megfizetnék, a nőknek nem kellene online tartalomkészítéshez folyamodniuk. A szex eladható

– mondta.

Sittner tudta, hogy több mint két éve elérhető OnlyFans-oldalára egyszer fény derülhet, arra azonban nem számított, hogy emiatt teljesen kiszorul legkisebb gyermeke iskolájából. Állítása szerint magánéletét és szakmai tevékenységét mindig elkülönítette egymástól, elbocsátása pedig sértette a jogait.

A Parkway Schools hangsúlyozta, hogy nem közvetlenül az iskola alkalmazta a nőt, hanem a Kelly Education.

A közvetítő vállalat közölte, hogy a tanulók biztonsága és jólléte a legfontosabb, ezért minden, helyettesítő tanárokkal kapcsolatos aggályt komolyan vesznek.

A történtek váratlanul fellendítették Sittner OnlyFans-oldalát. A nő férje is részt vesz a tartalomkészítésben, és a megnövekedett kereslet miatt vissza kellett fognia saját vállalkozásában végzett munkáját.