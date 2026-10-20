OnlyFans-fiókja miatt rúghatták ki a tanárnőt, most még többet keres

Sheena Sittner két éven át dolgozott helyettesítő tanárként a Missouri állambeli Parkway Schools egyik általános iskolájában. Elmondása szerint a szerződtető Kelly Education levette az iskolai beosztásokról, miután bejelentések érkeztek az OnlyFans-oldaláról.
Sittner azt mondta, anyagi okokból kezdett tartalmakat készíteni. Büntető igazságszolgáltatást tanul, miközben emelkedtek a tandíjjal és diákhitellel kapcsolatos kiadásai.
Helyettesítő tanárként naponta 140 dollárt keresett, míg állítása szerint az OnlyFansen körülbelül egy óra alatt jut ugyanekkora bevételhez. A háromgyermekes anya úgy fogalmazott, a platform jelentősen javította családja pénzügyi helyzetét.
Ha a tanárokat jobban megfizetnék, a nőknek nem kellene online tartalomkészítéshez folyamodniuk. A szex eladható
– mondta.
Sittner tudta, hogy több mint két éve elérhető OnlyFans-oldalára egyszer fény derülhet, arra azonban nem számított, hogy emiatt teljesen kiszorul legkisebb gyermeke iskolájából. Állítása szerint magánéletét és szakmai tevékenységét mindig elkülönítette egymástól, elbocsátása pedig sértette a jogait.
A Parkway Schools hangsúlyozta, hogy nem közvetlenül az iskola alkalmazta a nőt, hanem a Kelly Education.
A közvetítő vállalat közölte, hogy a tanulók biztonsága és jólléte a legfontosabb, ezért minden, helyettesítő tanárokkal kapcsolatos aggályt komolyan vesznek.
A történtek váratlanul fellendítették Sittner OnlyFans-oldalát. A nő férje is részt vesz a tartalomkészítésben, és a megnövekedett kereslet miatt vissza kellett fognia saját vállalkozásában végzett munkáját.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.