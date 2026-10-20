Ezért borul gyászba minden év október 20-án a magyar vasút – Retró galéria

Az emléknap eredete: 2011 óta minden év október 20-án tisztelgünk a szolgálatteljesítés közben elhunyt mozdonyvezetők előtt.

Történelmi tragédiák: a mozdonyvezetők már a biatorbágyi merényletnél és a világháborúk alatt is életüket adták a hivatásukért.

A jelen veszélyei: az emléknap a vasúti átjárókban történő balesetekre és a munkakör óriási felelősségére is felhívja a figyelmet.

A magyar vasút több mint másfél évszázados történetében számos alkalommal történt olyan katasztrófa, amelyben a vonatszemélyzet az életét adta a hivatásáért. Az október 20-i hivatalos emléknapot 2011-ben hozták létre a ferencvárosi vasutasok kezdeményezésére a Mozdonyvezetők Szakszervezetének döntése alapján. Az apropót egy 2010-ben bekövetkezett tragédia adta: Kiskunlacháza határában egy teherautó figyelmetlenül hajtott a sínekre, az ütközésben pedig a 42 éves mozdonyvezető, Szlávik István életét vesztette. A megemlékezés célja nemcsak a tiszteletadás, hanem az is, hogy felhívja a figyelmet a vasúti átjárók veszélyeire, valamint arra a felelősségteljes és leterhelt munkára, amelyet a mozdonyvezetők nap mint nap végeznek.

Október 20. a mozdonyvezetők napja: 2011 óta ezen a napon emlékezünk a szolgálatteljesítés közben elhunyt vasúti dolgozókra. Fotó: Fortepan / Berkó Pál

Kik voltak a leghíresebb mozdonyvezetők a vasúti tragédiák történetében?

A szolgálatteljesítés közbeni halálesetek sajnos régóta kísérik a vasút történetét. Az egyik leghíresebb és legmegrázóbb eset az 1931-es biatorbágyi merénylethez kapcsolódik, amikor Matuska Szilveszter felrobbantotta a viaduktot a Bécsbe tartó expresszvonat alatt. A szerelvény élén haladó gőzmozdony személyzete, Morvay Alajos mozdonyvezető és Nemes Miklós fűtő a mélybe zuhant és azonnal életét vesztette.

Morvay Alajos az utolsó pillanatig a posztján maradt és még megpróbálta behúzni a fékeket, hogy mentse a szerelvényt és az utasokat.

A XX. század egyik legtöbb halálos áldozatot – köztük a vonat mozdonyvezetőjének és fűtőjének életét – követelő balesete, a biatorbágyi merénylet 1931-ben történt. Fotó: Fortepan / Becker György

Háborús veszélyek és a mindennapok kockázatai

A világháborúk időszakában a vasút stratégiai célponttá vált, így a szolgálatot teljesítők folyamatos életveszélyben dolgoztak. A bombázások, a légitámadások és a sínpályák rongálásai miatt vasutasok tucatjai haltak meg a fülkében a feladatuk végrehajtása közben. A békeidőkben bekövetkező vasúti balesetek többsége pedig a figyelmetlen közúti közlekedőkhöz, fénysorompó-átlépésekhez vagy műszaki meghibásodásokhoz köthető.