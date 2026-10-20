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Ezért borul gyászba minden év október 20-án a magyar vasút – Retró galéria

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 20. 18:30
vasúti balesetemléknapmozdonyvezető
Minden év október 20-án a vasúti közlekedés láthatatlan hőseire és a szolgálatteljesítés közben életüket vesztett vasutasokra emlékezünk. Cikkünkben felidézzük a tragikus emléknap eredetét, miközben bemutatjuk, milyen veszélyeknek voltak kitéve a mozdonyvezetők az elmúlt évszázad során is.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Az emléknap eredete: 2011 óta minden év október 20-án tisztelgünk a szolgálatteljesítés közben elhunyt mozdonyvezetők előtt.
  • Történelmi tragédiák: a mozdonyvezetők már a biatorbágyi merényletnél és a világháborúk alatt is életüket adták a hivatásukért.
  • A jelen veszélyei: az emléknap a vasúti átjárókban történő balesetekre és a munkakör óriási felelősségére is felhívja a figyelmet.

A magyar vasút több mint másfél évszázados történetében számos alkalommal történt olyan katasztrófa, amelyben a vonatszemélyzet az életét adta a hivatásáért. Az október 20-i hivatalos emléknapot 2011-ben hozták létre a ferencvárosi vasutasok kezdeményezésére a Mozdonyvezetők Szakszervezetének döntése alapján. Az apropót egy 2010-ben bekövetkezett tragédia adta: Kiskunlacháza határában egy teherautó figyelmetlenül hajtott a sínekre, az ütközésben pedig a 42 éves mozdonyvezető, Szlávik István életét vesztette. A megemlékezés célja nemcsak a tiszteletadás, hanem az is, hogy felhívja a figyelmet a vasúti átjárók veszélyeire, valamint arra a felelősségteljes és leterhelt munkára, amelyet a mozdonyvezetők nap mint nap végeznek.

A mozdonyvezetők egyike munka közben
Október 20. a mozdonyvezetők napja: 2011 óta ezen a napon emlékezünk a szolgálatteljesítés közben elhunyt vasúti dolgozókra. Fotó: Fortepan / Berkó Pál

Kik voltak a leghíresebb mozdonyvezetők a vasúti tragédiák történetében?

A szolgálatteljesítés közbeni halálesetek sajnos régóta kísérik a vasút történetét. Az egyik leghíresebb és legmegrázóbb eset az 1931-es biatorbágyi merénylethez kapcsolódik, amikor Matuska Szilveszter felrobbantotta a viaduktot a Bécsbe tartó expresszvonat alatt. A szerelvény élén haladó gőzmozdony személyzete, Morvay Alajos mozdonyvezető és Nemes Miklós fűtő a mélybe zuhant és azonnal életét vesztette. 

Morvay Alajos az utolsó pillanatig a posztján maradt és még megpróbálta behúzni a fékeket, hogy mentse a szerelvényt és az utasokat.

Összetört vasúti kocsik a viadukt alatt a biatorbágyi merénylet után
A XX. század egyik legtöbb halálos áldozatot – köztük a vonat mozdonyvezetőjének és fűtőjének életét – követelő balesete, a biatorbágyi merénylet 1931-ben történt. Fotó: Fortepan / Becker György

Háborús veszélyek és a mindennapok kockázatai

A világháborúk időszakában a vasút stratégiai célponttá vált, így a szolgálatot teljesítők folyamatos életveszélyben dolgoztak. A bombázások, a légitámadások és a sínpályák rongálásai miatt vasutasok tucatjai haltak meg a fülkében a feladatuk végrehajtása közben. A békeidőkben bekövetkező vasúti balesetek többsége pedig a figyelmetlen közúti közlekedőkhöz, fénysorompó-átlépésekhez vagy műszaki meghibásodásokhoz köthető. 

Az október 20-i emléknap rávilágít arra, hogy a mozdonyvezetői hivatás a legváratlanabb pillanatokban is gyors helyzetfelismerést és óriási felelősségvállalást követel.

Az emléknap alkalmából galériát készítettünk a magyar történelem legnagyobb vonatbaleseteiről, egyúttal felhívva a figyelmet a pusztításra, amit akár egy apró figyelmetlenség is okozhat.

1896: Fogaskerekű a Karthauzi utca és az Evetke utca találkozásánál. Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.08.096
1900: Gőzmozdony vontatta HÉV szerelvény az állomáson, a szentendrei vonal megnyitásának idején. (Somlai Tibor)
1906: Kőbánya alsó vasútállomás, tehervonat baleset a Kőér (Apaffy) utcánál. (Zsótér László)
1912: a Fogaskerekű Svábhegy állomása (1890-ig végállomása). - Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége
1931: a felvétel a biatorbágyi vas úti viaduktnál a szeptember 13-i merénylet után készült. (Becker György)
1936: MÁV 328 gőmozdony (Fortepan/Album085)
1937: Vecsés - Üllő állomások között, a Szegedre tartó személyvonat július 12-én, tehervonatról leszakadt vagonba ütközött. (Bojár Sándor)
1939: vasútállomás, a MÁV 242 sorozatú áramvonalas burkolatú gőzmozdonya. (Lissák Tivadar)
1941: a vasúti hidak helyreállításakor használt gőzmozdony és a mozdonyvezető (Lissák Tivadar)
1942: a martonvásári vasútállomás közelében készült felvételen a január 17-én gyorsvonat és tehervonat ütközésekor kisiklott mozdony látható.
1942: a háború borzalmai közben kisiklott vonatszerelvény (Gyurcsok Gabriella)
1959: a nyíregyházi vasútállomás fűtőházánál Halmai Tivadar a Magyar Rádió riportere Pilinszki András mozdonyvezetővel készít riportot. (Szalay Zoltán)
1962: Nyugati pályaudvar, a Teréz (Lenin) körútra baleset következtében kifutott vasúti kocsi. (Magyar Rendőr)
1963: Ferencváros rendezőpályaudvar, fűtőház. (Magyar Rendőr)
1975: MÁV 376 sorozat mozdonyvezetője. (Bordács Ferenc)
Galéria: A biatorbágyi tragédiától a jelenig: mozdonyvezetők, akik életüket adták a hivatásért
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1896: Fogaskerekű a Karthauzi utca és az Evetke utca találkozásánál. Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.08.096

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