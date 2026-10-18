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A gesztenyepüré ettől a 2 hozzávalótól lesz a legkrémesebb

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors desszert
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 18. 18:30
konyhai praktikareceptötletgesztenyepürétipp
Ez a villámgyors, 2 perces trükk kiváltja a cukorszirupot és a sima tejet, miközben intenzív mogyorós, karamelles ízt kölcsönöz a desszertnek. A gesztenyepüré még sosem volt ennyire finom, mint ezzel a két egyszerű hozzávalóval. Mentsd el a receptet arra az esetre, ha rád törne a nassolási vágy.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A gesztenye kultúrája hazánkban a 13. századig nyúlik vissza.
  • Ismert uralkodónk felesége készített belőle fogásokat receptek alapján.
  • Mutatjuk, hogyan készítheted el házilag a legkrémesebb gesztenyepürét csupán 2 hozzávalóval

Magyarországon a szelídgesztenye kultúrája már a 13. század óta jelen van, olyan településnevek őrzik, mint Keszthely vagy Geszt. A gesztenyepüré és a gesztenyés receptek Mátyás király feleségének, Beatrix királynénak köszönhetően terjedtek el. Mátyás király kedvence például a gesztenyével töltött kakas volt, így a gesztenye nálunk először sós fogásként vált népszerűvé. 

Gesztenyéből gesztenyepüré készül
A gesztenye és a belőle készült, édesítőszeres gesztenyepüré a magas rosttartalom miatt támogatja az emésztést és védi a bélflórát.
Forrás: 123RF

Gesztenyepüré recept 2 titkos hozzávalóval

A gesztenyepüré mint desszert a 19. század második felében, a monarchia korában terjedt el és vált igazán népszerűvé Magyarországon, a cukrászdák és kávéházak állandó téli kedvenceként. Házilag két hozzávalóval turbózhatod fel úgy, hogy a család repetát is kérjen belőle:

az egyik a barna vaj, a másik a sűrített tej.

Krémes gesztenyepüré
Ikonikus őszi-téli desszert sok-sok habbal.
Fotó: Shutterstock /   123RF

A tökéletesen krémes és modern változathoz az alábbi hozzávalókra lesz szükséged:

  • gesztenye: 50 dkg főtt, megpucolt natúr gesztenye (vagy natúr gesztenyemassza)
  • vaj: 5 dkg minőségi vaj (a barna vajhoz)
  • sűrített tej: 1–1,5 dl sűrített tej (cukrozott tejkoncentrátum, tubusos)
  • rum: 1 teáskanál valódi barna rum (vagy rumaroma)
  • vanília: 1 teáskanál vaníliakivonat
  • tejszín: 2-3 dl habtejszín (a tálaláshoz)

Gesztenyepüré elkészítése

1. A barna vaj elkészítése: olvassz fel 5 dkg vajat egy kis edényben közepes lángon. Folyamatosan kevergesd. A vaj habzani kezd, majd a tejfehérjék elkezdenek leülepedni és barnulni. Amint kellemes, mogyorós illatot áraszt és aranybarna színűvé válik, vedd le a tűzről, nehogy megégjen.

2. A még meleg, főtt és megpucolt gesztenyéhez add a többi hozzávalót és az egészet tedd késes aprítóba, vagy ha híján vagy, megteszi a botmixer is. Öntsd hozzá a meleg barna vajat, valamint 1–1,5 dl sűrített tejet.

3. Indítsd el a gépet, és járasd 1-2 percig, amíg a massza teljesen homogén, selymes és ultra-krémes állagúvá válik. 

Miért működik ez a kombináció?

A sűrített tej sűrűbb, krémesebb és eleve édes. Így nem kell külön cukorszirupot főznöd, és a püré textúrája sem lesz túl vizes. A barna vaj zsírtartalma selymessé teszi a száraz gesztenyemasszát.

Készítsd el ezt a fenséges édességet, és nyűgözd le a családot!

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