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Bizarr, de hatásos − 3 filléres, pofonegyszerű trükk az air fryer tisztítására

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Air fryer
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 17. 13:30
háztartási tippekkonyhai praktikaforrólevegős sütőtoptippekrendszeres tisztítás
Használata kényelmes, tisztítása azonban kihívást jelenthet, különösen akkor, ha a zsír és az ételmaradékok a nehezen elérhető részekre is lerakódnak. Az air fryer tisztítása két konyhai praktikával is működhet, olyanokkal, amelyeket olvasva biztosan felszalad a szemöldököd. Bízz bennünk és próbálj ki három bombabiztos háztartási trükköt!
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Az air fryer sokoldalú konyhai eszköz, amellyel gyorsan készíthetünk ízletes fogásokat.
  • A rendszeres tisztítás segít megőrizni a készülék állapotát és megelőzni a kellemetlen szagok kialakulását.
  • Két egyszerű praktikával a makacs zsírlerakódások is könnyebben eltávolíthatók felesleges súrolás nélkül.

Az air fryer, vagyis a forrólevegős sütő az egyik legsokoldalúbb konyhai eszköz, amellyel gyorsan és egyszerűen készíthetünk finom ételeket. A ropogós sült krumplitól és a zamatos csirkefalatoktól kezdve a sült zöldségeken át egészen a reggeli finomságokig számtalan fogás kerülhet az asztalra − az air fryer tisztítása azonban nem megúszós meló. 

Sütemény sütése air fryerben az air fryer tisztítása előtt
Az air fryer tisztítása előtt mindig várd meg, amíg a készülék teljesen kihűl. Forrás: 123RF

Air fryer tisztítása kenyérrel

Léteznek kiváló praktikák a forrólevegős sütő, azaz az air fryer súrolásmentes tisztítására, amelyekkel megkímélheted magad, valamint a kosár tapadásmentes bevonatát a karcolásoktól. Az alábbi filléres, pofonegyszerű módszeren talán meglepődsz, ugyanis nem kell más hozzá, mint egy-két szelet szikkadt, száraz kenyér. 

  1. Tedd az air fryer kivehető rácsa alá, a kosár aljába. A baconből, csirkeszárnyból vagy fasírtból lecsöpögő forró zsírt a kenyér azonnal magába szívja, mint egy szivacs. 
  2. Sütés után a kenyér megy a kukába, a kosár alját pedig elég egy száraz papírtörlővel áttörölni. Nincs tocsogó zsír, nincs mosogatnivaló.
Air fryerben sütött fasírt
A gyors légkeringetés miatt a sütési idő jelentősen lerövidül a gáz- vagy elektromos sütőkhöz képest. Forrás: 123RF

A felső fűtőszál tisztítása az egyik legutálatosabb munka

Erre is van konyhai praktikánk! A sütés közben felszálló zsír és pára közvetlenül rásülhet az alkatrészekre. Erre a problémára a legjobb titkos fegyver a citromos gőzölés, ami vegyszerek nélkül, teljesen természetes módon lazítja fel a lerakódásokat.

A módszer lényege, hogy egy hőálló kis tálkába facsarj bele egy egész citromot, majd a kifacsart citromhéjakat is dobd be a lé mellé.

Önts hozzá egy kevés vizet, éppen csak annyit, hogy ne párologjon el azonnal, majd helyezd el a tálat az air fryer kosarában. Indítsd el a készüléket 200 °C-on körülbelül 5-10 percre. A folyamat során a kosárban intenzív, citromsavas gőz keletkezik, amely átjárja a sütőteret, és hatékonyan elkezdi feloldani a fűtőszálra égett makacs zsírfoltokat, miközben a kellemetlen ételszagokat is teljesen semlegesíti. Ezt követően nincs más dolgod, mint nedves mikroszálas kendővel vagy szivaccsal, mindenféle súrolás nélkül, letörölni a feloldódott zsírréteget. 

Borotvahab nem csak borotválkozáshoz

Ha a citromos gőzölés túl unalmas, vesd be a borotvahabot, mert olyat tud, amit a folyékony zsíroldók nem.

  1. Az áramtalanított, fejre fordított gép fűtőszálára és a felső fémfalra fújj hagyományos borotvahabot.
  2. Hagyd állni 15 percig, majd töröld le.

A borotvahab megtapad a fűtőszálon, a benne lévő kálium pedig szó szerint felzabálja a zsírt anélkül, hogy kárt tenne az elektronikában. 

Hogyan előzd meg a koszolódást? 

A legjobb védekezés a megelőzés, ugyebár. A cél érdekében használj bátran air fryerbe való szilikon edényt. Az étel ebben sül, a zsiradék ebben gyűlik össze, a sütő teljesen tiszta marad – a szilikon formát pedig sokkal egyszerűbb elmosni, akár mosogatógépben is. A másik hasznos eszköz az egyszer használatos sütőpapír betét, amely kifejezetten air fryerhez gyártott, tálka formájú sütőpapír. Sütés után egyszerűen kidobod, és a gép tiszta marad. Arra figyelj, hogy sose tedd be a papírt üresen, előmelegítéskor, mert a légáramlás felkapja a fűtőszálhoz, és meggyulladhat.

Így is tisztíthatod kedvenc air fryer készüléked:

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