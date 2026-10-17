Bizarr, de hatásos − 3 filléres, pofonegyszerű trükk az air fryer tisztítására

Az air fryer, vagyis a forrólevegős sütő az egyik legsokoldalúbb konyhai eszköz, amellyel gyorsan és egyszerűen készíthetünk finom ételeket. A ropogós sült krumplitól és a zamatos csirkefalatoktól kezdve a sült zöldségeken át egészen a reggeli finomságokig számtalan fogás kerülhet az asztalra − az air fryer tisztítása azonban nem megúszós meló.
Léteznek kiváló praktikák a forrólevegős sütő, azaz az air fryer súrolásmentes tisztítására, amelyekkel megkímélheted magad, valamint a kosár tapadásmentes bevonatát a karcolásoktól. Az alábbi filléres, pofonegyszerű módszeren talán meglepődsz, ugyanis nem kell más hozzá, mint egy-két szelet szikkadt, száraz kenyér.
Erre is van konyhai praktikánk! A sütés közben felszálló zsír és pára közvetlenül rásülhet az alkatrészekre. Erre a problémára a legjobb titkos fegyver a citromos gőzölés, ami vegyszerek nélkül, teljesen természetes módon lazítja fel a lerakódásokat.
A módszer lényege, hogy egy hőálló kis tálkába facsarj bele egy egész citromot, majd a kifacsart citromhéjakat is dobd be a lé mellé.
Önts hozzá egy kevés vizet, éppen csak annyit, hogy ne párologjon el azonnal, majd helyezd el a tálat az air fryer kosarában. Indítsd el a készüléket 200 °C-on körülbelül 5-10 percre. A folyamat során a kosárban intenzív, citromsavas gőz keletkezik, amely átjárja a sütőteret, és hatékonyan elkezdi feloldani a fűtőszálra égett makacs zsírfoltokat, miközben a kellemetlen ételszagokat is teljesen semlegesíti. Ezt követően nincs más dolgod, mint nedves mikroszálas kendővel vagy szivaccsal, mindenféle súrolás nélkül, letörölni a feloldódott zsírréteget.
Ha a citromos gőzölés túl unalmas, vesd be a borotvahabot, mert olyat tud, amit a folyékony zsíroldók nem.
A borotvahab megtapad a fűtőszálon, a benne lévő kálium pedig szó szerint felzabálja a zsírt anélkül, hogy kárt tenne az elektronikában.
A legjobb védekezés a megelőzés, ugyebár. A cél érdekében használj bátran air fryerbe való szilikon edényt. Az étel ebben sül, a zsiradék ebben gyűlik össze, a sütő teljesen tiszta marad – a szilikon formát pedig sokkal egyszerűbb elmosni, akár mosogatógépben is. A másik hasznos eszköz az egyszer használatos sütőpapír betét, amely kifejezetten air fryerhez gyártott, tálka formájú sütőpapír. Sütés után egyszerűen kidobod, és a gép tiszta marad. Arra figyelj, hogy sose tedd be a papírt üresen, előmelegítéskor, mert a légáramlás felkapja a fűtőszálhoz, és meggyulladhat.
Így is tisztíthatod kedvenc air fryer készüléked:
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