Bizarr, de hatásos − 3 filléres, pofonegyszerű trükk az air fryer tisztítására

Az air fryer sokoldalú konyhai eszköz, amellyel gyorsan készíthetünk ízletes fogásokat.

A rendszeres tisztítás segít megőrizni a készülék állapotát és megelőzni a kellemetlen szagok kialakulását.

Két egyszerű praktikával a makacs zsírlerakódások is könnyebben eltávolíthatók felesleges súrolás nélkül.

Az air fryer, vagyis a forrólevegős sütő az egyik legsokoldalúbb konyhai eszköz, amellyel gyorsan és egyszerűen készíthetünk finom ételeket. A ropogós sült krumplitól és a zamatos csirkefalatoktól kezdve a sült zöldségeken át egészen a reggeli finomságokig számtalan fogás kerülhet az asztalra − az air fryer tisztítása azonban nem megúszós meló.

Az air fryer tisztítása előtt mindig várd meg, amíg a készülék teljesen kihűl. Forrás: 123RF

Air fryer tisztítása kenyérrel

Léteznek kiváló praktikák a forrólevegős sütő, azaz az air fryer súrolásmentes tisztítására, amelyekkel megkímélheted magad, valamint a kosár tapadásmentes bevonatát a karcolásoktól. Az alábbi filléres, pofonegyszerű módszeren talán meglepődsz, ugyanis nem kell más hozzá, mint egy-két szelet szikkadt, száraz kenyér.

Tedd az air fryer kivehető rácsa alá, a kosár aljába. A baconből, csirkeszárnyból vagy fasírtból lecsöpögő forró zsírt a kenyér azonnal magába szívja, mint egy szivacs. Sütés után a kenyér megy a kukába, a kosár alját pedig elég egy száraz papírtörlővel áttörölni. Nincs tocsogó zsír, nincs mosogatnivaló.

A gyors légkeringetés miatt a sütési idő jelentősen lerövidül a gáz- vagy elektromos sütőkhöz képest. Forrás: 123RF

A felső fűtőszál tisztítása az egyik legutálatosabb munka

Erre is van konyhai praktikánk! A sütés közben felszálló zsír és pára közvetlenül rásülhet az alkatrészekre. Erre a problémára a legjobb titkos fegyver a citromos gőzölés, ami vegyszerek nélkül, teljesen természetes módon lazítja fel a lerakódásokat.

A módszer lényege, hogy egy hőálló kis tálkába facsarj bele egy egész citromot, majd a kifacsart citromhéjakat is dobd be a lé mellé.

Önts hozzá egy kevés vizet, éppen csak annyit, hogy ne párologjon el azonnal, majd helyezd el a tálat az air fryer kosarában. Indítsd el a készüléket 200 °C-on körülbelül 5-10 percre. A folyamat során a kosárban intenzív, citromsavas gőz keletkezik, amely átjárja a sütőteret, és hatékonyan elkezdi feloldani a fűtőszálra égett makacs zsírfoltokat, miközben a kellemetlen ételszagokat is teljesen semlegesíti. Ezt követően nincs más dolgod, mint nedves mikroszálas kendővel vagy szivaccsal, mindenféle súrolás nélkül, letörölni a feloldódott zsírréteget.