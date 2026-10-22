Aki reményt hozott a romok alá: ezek voltak a legendás Mancs legextrémebb életmentései

2006. október 22-én pusztult el Mancs, a világhírű mentőkutya.

A négylábú, teljes nevén Miskolci Sátán Mancs a miskolci Spider Mentőcsoport mentőkutyája volt.

Gazdájával és társával, Lehoczki Lászlóval hosszú éveken át küzdöttek az emberek életéért Izmititől Salvadorig.

Mancs halálának évfordulóján bemutatjuk a németjuhász és László közös karrierjét, amely során számtalan katasztrófánál nyújtottak segítséget a rászorulóknak.

Mancs a mentőkutya és gazdája, Lehoczki László

Fotó: BORS

A híres kutya neve még azok számára is ismerősen csenghet, akik nem követik nap mint nap a magyar mentőcsapatok világát. Mancs gazdája, Lehoczki László évente 100-120 riasztásra vonult ki, és összesen 19 különböző, katasztrófa sújtotta országban segítette a mentési munkálatokat. Ezekre a helyekre végig elkísérte hűséges társa és kollégája, Mancs. A németjuhász különleges képességekkel rendelkezett és hibátlan felkészítést kapott a Spider-csoport tagjaként: képes volt megkülönböztetni az élő és holt embereket, és vízalatti holttesteket is képes volt megtalálni. A segítségével rengeteg túlélőre és bajba jutott emberre sikerült rábukkanniuk a mentőknek a romok alatt. Mancs kiszagolta őket több méteres mélységből is, és annyira kitartó volt, hogy képes volt napokon keresztül kutatni az emberek után.

Ezek voltak Mancs legdurvább bevetései

Az izmiti mentés tette világhírűvé Mancsot

1999 augusztusában hatalmas földrengés rázta meg a törökországi Izmit térségét. A romok között dolgozó magyar mentőcsapat tagjaként Mancs olyan teljesítményt nyújtott, amelyet még ma is emlegetnek a világ mentőkutyás közösségeiben. Amikor már mindenki feladta a reményt, akkor érkezett meg a mentőkutya! Mancs 82 órával a földrengés után egy három és fél éves kislány, Hatira Kaplan nyomára bukkant. A gyermek élve került elő a romok közül, ami ekkor már szinte csodának számított. A sikeres akció után Mancs nemzetközi hírnévre tett szert, Törökországban pedig máig hősként emlékeznek rá. Érdekesség még, hogy a megmentett kislány évekkel később is tartotta a kapcsolatot magyar megmentőivel.