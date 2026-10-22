Aki reményt hozott a romok alá: ezek voltak a legendás Mancs legextrémebb életmentései

Mancs halálának évfordulóján bemutatjuk a németjuhász és László közös karrierjét, amely során számtalan katasztrófánál nyújtottak segítséget a rászorulóknak.
A híres kutya neve még azok számára is ismerősen csenghet, akik nem követik nap mint nap a magyar mentőcsapatok világát. Mancs gazdája, Lehoczki László évente 100-120 riasztásra vonult ki, és összesen 19 különböző, katasztrófa sújtotta országban segítette a mentési munkálatokat. Ezekre a helyekre végig elkísérte hűséges társa és kollégája, Mancs. A németjuhász különleges képességekkel rendelkezett és hibátlan felkészítést kapott a Spider-csoport tagjaként: képes volt megkülönböztetni az élő és holt embereket, és vízalatti holttesteket is képes volt megtalálni. A segítségével rengeteg túlélőre és bajba jutott emberre sikerült rábukkanniuk a mentőknek a romok alatt. Mancs kiszagolta őket több méteres mélységből is, és annyira kitartó volt, hogy képes volt napokon keresztül kutatni az emberek után.
1999 augusztusában hatalmas földrengés rázta meg a törökországi Izmit térségét. A romok között dolgozó magyar mentőcsapat tagjaként Mancs olyan teljesítményt nyújtott, amelyet még ma is emlegetnek a világ mentőkutyás közösségeiben. Amikor már mindenki feladta a reményt, akkor érkezett meg a mentőkutya! Mancs 82 órával a földrengés után egy három és fél éves kislány, Hatira Kaplan nyomára bukkant. A gyermek élve került elő a romok közül, ami ekkor már szinte csodának számított. A sikeres akció után Mancs nemzetközi hírnévre tett szert, Törökországban pedig máig hősként emlékeznek rá. Érdekesség még, hogy a megmentett kislány évekkel később is tartotta a kapcsolatot magyar megmentőivel.
Habár Mancs legismertebb mentései Törökországhoz kötődnek, a kutya a 2001-es salvadori földrengés után is bevetésre indult. Csapatával az volt a dolga, hogy az összeomlott épületek és veszélyes romterületek között a lehető leggyorsabban megtalálja az életben maradt embereket. A mentőmunka rendkívül nehéz körülmények között zajlott: a folyamatos utórengések miatt a romok bármikor megindulhattak, ennek ellenére Mancs fáradhatatlanul kutatta át a területet és több ember életét is sikerült megmentenie.
Ugyanebben az évben az indiai földrengések során is szükség volt a magyar mentőkutyás csapat segítségére. A pusztító katasztrófát követően Mancs ismét romkutató feladatokat végzett, és részt vett a túlélők felkutatásában. A szakemberek szerint különleges képessége éppen abban rejlett, hogy extrém körülmények között is koncentrált maradt. Nemcsak romok között tudott dolgozni, hanem erdős, hegyes terepen, földcsuszamlások és lavinák után is eredményesen vetették be.
Mancs jelentőségét jól mutatja, hogy még életében szobrot kapott Miskolc belvárosában. A város egyik legismertebb jelképe lett, emlékét pedig Törökországban is szobor őrzi. A legendás mentőkutya 2006. október 22-én pusztult el, de a neve még húsz évvel később is egyet jelent az önfeláldozással és az életmentéssel.
A legendás Mancs kutya gazdája évtizedeken át dolgozott különböző négylábúakkal, és a legjobb barátja elvesztése után is aktívan folytatta az életmentést. László mindig hangsúlyozta, hogy a sikeres akciók nem kizárólag rajta, vagy a kutyáin múltak, hanem a teljes mentőcsapaton, amely végig támogatta és segítette őket. A mentőkutyás szakember nevéhez fűződik a Spider-csoport létrehozása, amely önkéntes alapon végzett kutató- és mentő feladatokat, munkájukkal pedig nemzetközi elismerést hoztak hazájuknak. Lehoczki László tavaly novemberben, 67 éves korában hunyt el egy hosszú betegség után.
Lehoczki László és Mancs kalandjairól bővebb információkat az alábbi videóban hallhatsz:
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