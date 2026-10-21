A sírás egészséges, ne tartsd többé vissza – Ezért jó minél gyakrabban utat engedni a könnyeidnek

A sírás megítélése a mai napig kérdéses, főleg, ha végignézünk a különféle kultúrákon, de egy biztos: ez a megnyilvánulás jóval többről szól, minthogy könnyek szabadulnak fel és folynak végig az arcunkon. Az érzelmi reakciónak komplex testi-lelki hatása van, többek között ezért sem szabad visszatartani, elnyomni és figyelmen kívül hagyni.

A sírás egyik legfontosabb funkciója, hogy képes visszaállítani a lelki egyensúlyt.

Fotó: Chris Harwood / Shutterstock

A sírás elsődleges lelki hatásai

Mindannyian éreztük már, mennyire megváltoztatja a közérzetünket egy kiadós sírás, ez pedig egyáltalán nem véletlen. A könnyes megnyilvánulás ugyanis egyfajta „csatorna” a lelkünk és a külvilág között, ami segíthet a nehéz érzelmeket rajtunk kívülre helyezni. A sírás ezáltal hozzájárulhat ahhoz, hogy képesek legyünk feldolgozni a szomorúságot, a haragot és dühöt, a gyászt, olykor az örömöt is, hiszen nemcsak rosszkedvünkben fordulhat elő, hogy megitatjuk az egereket. Kifejezetten fontos aspektus a feszültség levezetése is: megesik, hogy nem tudjuk megfogalmazni, mit is érzünk valójában, a stressz azonban a könnyekkel is távozhat, melyek elhullajtása után tisztábban láthatunk, és képesek lehetünk szavakba önteni, mi is volt a probléma. Legalább ilyen fontos oldala annak, hogy megengedjük magunknak a sírást, hogy gyakoroljuk az elengedést, és az önelfogadást. Ezzel megélhetjük, hogy teljesen rendben van, hogy néha nehéz érzések ütik fel a fejüket.

Kínosnak hisszük, pedig összehoz másokkal Nagyon sok ember szégyenkezik a sírás miatt, éppen ezért vannak, akik egyáltalán nem engedik meg maguknak ezt a reakciót mások előtt, és inkább visszafojtják az érzéseiket, nehogy gyengének, sajnálni valónak titulálják őket. Pedig a sírás az egyik legtermészetesebb emberi ösztön, ami a kapcsolódást is segítheti a környezetünkkel. Azzal, ha mások előtt sírunk, valójában megmutatjuk a legemberibb oldalunkat, mindez közelebb hozhat embertársainkhoz.

Hiába tűnik rossz dolognak, a sírás valójában felszabadítja a testet és a lelket a terhek alól.

Fotó: David Pereiras / Shutterstock

A testet is megnyugtatja a pityergés

Nemcsak a lelki szempontokról érdemes azonban értekezni, hiszen a sírásnak számtalan, a testünket érintő jótékony hatása is van. Kezdjük rögtön a stresszoldással: miközben pityergünk, felszabadul bennünk a rövidebb-hosszabb ideje gyűlő belső feszültség, aminek köszönhetően a kortizol, vagyis a stresszhormon szintje csökkenhet. Emiatt is érezzük úgy egy kiadós bőgés után, hogy hirtelen megnyugodtunk, el tudunk lazulni, vagy éppen aludni egy jót. A könnycseppekkel ráadásul különféle toxinok is távoznak a testünkből, megtisztul a szemünk, és jó adag endorfin, azaz boldogsághormon szabadul fel, ami lelkileg, de a fizikailag is enyhítheti a fájdalmunkat.

Gondoltad volna? a nők átlagosan ötször gyakrabban sírnak, mint a férfiak, és egy-egy alkalommal jellemzően kétszer annyi ideig

a két nem sírási szokásai kamaszkorban válnak el egymástól, a fiúk és a lányok kb. 13 éves korukig hasonló mértékben pityeregnek

életünk során átlagosan 2 milliárd könnycsepp gördül le az arcunkon

a sírások „legnépszerűbb” időpontjai az esti órák

szervezetünk bizonyos időközönként a könnyekkel állítja helyre a felborult érzelmi egyensúlyt

a csecsemőknél a sírás még elsődleges kommunikációs eszköz, a felnőtteknél viszont már az egyik legfontosabb érzelemszabályozó metódus

sírás közben azért folyik az orrunk, mert a könny befelé, a könnycsatornán keresztül az orrüregbe is eljut, összekeveredik az ott található váladékkal, és serkenti annak termelődését

Érdekel az is, hogy egyáltalán miért sírnak az emberek, és hogyan alakult ki mindez evolúciósan? A következő videóból választ kaphatsz ezekre és több érdekes kérdésre is:

Talán ezek a tartalmak is érdekelnek: