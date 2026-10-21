Gyönyörű végső üzenettel válik a sportvilág sztárpárja

Jelina Szvitolina hétfőn bejelentette, hogy öt év házasság után elválik férjétől, a nemrég visszavonult francia teniszezőtől, Gaël Monfilstól. Az ukrán teniszezőnő szerint a hazájában dúló háború és az ezzel járó érzelmi teher miatt elveszítette önmagát a kapcsolatban. Szvitolina 2025-ben rövid időre vissza vonult a tenisztől, és most feltárta az emögött meghúzódó mentális megrázkódtatásokat, beleértve az álmatlan éjszakákat és a kétségeket.
"Ez a legnehezebb dolog, amit valaha is meg kellett osztanom veletek. Mindenki tudja, mennyit jelent nekem Ukrajna. Arról viszont ritkán beszéltem, hogy a háború milyen hatással volt rám belsőleg. Tavaly elmondtam nektek, hogy el kellett távolodnom a pályától, mert érzelmileg nem voltam megfelelő állapotban. Ma szeretnék egy kicsit jobban megnyílni. Amit nem láttatok, azok az álmatlan éjszakák, a kétségek és az az érzés voltak, hogy lassan elveszítem önmagamat. Gaël mindezt látta. Soha nem engedte el a kezemet.
Hosszú ideig együtt küzdöttünk át ezen, minden erőnkkel. De vannak olyan csaták, amelyek mélyen benned zajlanak, és azokat senki más szeretete sem nyerheti meg helyetted. Az idő múlásával rájöttem, hogy vissza kell találnom önmagamhoz, és ezt a házasságunk keretein belül nem tudom megtenni.
Ez a legnehezebb igazság, amivel valaha szembe kellett néznem, és a legnehezebb dolog, amit valaha is el kellett mondanom annak, akit szeretek. Gaël meghallgatott. Olyan erővel és méltósággal tisztelte az igényeimet, amit soha nem fogok elfelejteni. Gaël szeretett engem a legnagyobb örömeiben és legsötétebb pillanataiban egyaránt, én pedig teljes szívemből szerettem őt. Együtt építettünk fel egy gyönyörű életet, és megkaptuk a legértékesebb ajándékot: a lányunkat, Skai-t, aki mindig az első helyen fog állni. Házasságunk véget ér, de a családunk nem. Mindig a szülei maradunk, egymás mellett, élete minden lépésénél. Ebben a helyzetben senki sincs, akit hibáztatni lehetne. Csak két ember van, akik mélyen szerették egymást, és egy történet, amely új formát ölt" - írta Szvitolina az Instagram oldalán.
A sportoló korábban is többször beszélt arról, mennyire félti a Ukrajnában maradt barátait és családját, miközben külföldön versenyzik. Alapítványa eddig több mint egymillió dollárt gyűjtött a háború károsultjainak. Egy májusi nyilatkozatában felidézte azt a megrázó pillanatot, amikor játékostársa, Marta Kostyuk családjának kijevi otthona közelébe csapódott be egy rakéta. Mint mondta, az ilyen helyzetekben az ember elgondolkodik az élet értelmén, és azon, hogy mit is keres a teniszpályán, miközben bármelyik pillanatban elveszítheti a szeretteit. Ez a teher évek óta nyomja az ukrán játékosok vállát, akik a mai napig megtagadják a mérkőzések utáni kézfogást az orosz és fehérorosz ellenfelekkel - írta a Yahoo Sports.
Szvitolina tavaly év végén négy hónapot hagyott ki, majd 2026 januárjában tért vissza, idén pedig sikerült kvalifikálnia magát a WTA Finals világbajnokságra. Bejegyzésében háláját fejezte ki Monfilsnak, amiért a legnagyobb örömökben és a legsötétebb pillanatokban is mellette állt, de elismerte: ahhoz, hogy visszataláljon önmagához, ki kell lépnie a házasságból. A pár 2021-ben házasodott össze, kislányuk, Skai 2022-ben született.
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