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Szívszorító vallomást tett az X-faktor sztárja: „Ha ez a tragédia nem történik meg, más ember lennék!”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 20. 13:00
Szekér GergőtragédiaX-Faktor
Az énekesnek sajnos korán el kellett búcsúznia az édesanyjától. Bár a fájó hiány megmaradt, az X-Faktor sztárja úgy érzi, a sorscsapások pozitív irányba terelték az életét.
D.G.
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Nemrég jelent meg Szekér Gergő új dala, az Akik voltunk, amelyet a gyerekkora szívszorító emlékei inspiráltak. Az X-faktorban is feltűnt színész szerint édesanyja tragédiája alapjaiban változtatta meg. 

Az X-faktor sztárja, Szekér Gergő ma már tud újra mosolyogni.
Az X-Faktort is megjárt énekesnek új dala jelent meg
(Fotó: hot! magazin/ archív)

Az X-faktor sztárja szembenéz a múltjával

A színész-énekes édesanyját brutális kegyetlenséggel megölték. Az X-Faktor sztárja élete legfájdalmasabb emlékét új dalában is megjeleníti, erről mesélt a hot! magazinnak. 

Eladtam a párkányi lakásomat, ami szomorú, hiszen ott nőttem fel. Pakolás közben megtaláltam a régi VHS kazettáimat, és amikor elkezdtem nézegetni őket, magukkal ragadtak az érzelmek. Olyan emberek arcai tűntek fel a videókon, akiket húsz éve nem láttam; köztük édesanyámé is, aki már nem él. Ennek a hatására született meg az ötlet, hogy szükségem van egy ön­ref­l­e­xió­ra, ami valójában egy beszélgetés a gyermeki énemmel. Fontos számomra, hogy szembenézzek a múltammal, és a dal pontosan megmutatja, honnan érkeztem és hová tartok

– kezdte az énekes, aki a bíróságon szembenézett anyukája gyilkosával. 

Gergő még kisfiú volt, amikor elveszítette az édesanyját, és ez a tragédia alapjaiban változtatta meg a személyiségét.

„Emlékszem, milyen volt, amikor kilenc-tíz évesen felfogtam, hogy anyu meghalt, és elindult a gyászfolyamat: rájöttem, hogy nem tudok hozzá visszamenni megölelni vagy megpuszilni. Akkor, a saját védelmem érdekében, egyfajta koraérett kis bölcs gyerek lettem, és kialakítottam egy olyan látásmódot az elmúlásról, ami megóvott attól, hogy összeroppanjak. Mivel én éltem át, nekem kellett feldolgoznom ezt a veszteséget, így számomra ez idővel természetessé vált. Maga a fájdalom már nincs bennem, hiszen nagyon régen történt, és most, harmincegy évesen látom, hogy ha ez a tragédia nem történik meg velem, teljesen más ember lennék.”

Bár a veszteség pótolhatatlan, Gergőben - aki indult A Dal 2019 versenyben is -  nincs keserűség: irigylésre méltó pozitivitással és mély hálával tekint vissza a múltra.

„Nyilván érzem a hiányát, de ilyenkor inkább örömömben sírok. A felvételeket nézve azt látom, milyen csodálatos gyerekkorom volt addig, amíg anyu élt, és mennyire szoros kapcsolat volt közöttünk. Könnyeket csal a szemembe, hiszen hihetetlenül megható látni a videón, ahogy megölel. Fantasztikus érzés, hogy nekem megadatott ez a szeretet!”

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(Fotó: hot! magazin)

 

 

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