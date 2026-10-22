„Azt nem engedem meg magamnak!” – Tomán Szabina durva vallomása: kiderült, min spórol az üzletasszony

Tomán Szabina neve mára összefonódott a sikeres női vállalkozással, az elhivatottsággal és a tudatos építkezéssel, ám a híres üzletasszony legutóbb M. Kiss Csaba Én és a pénz című műsorának vendégeként olyan őszinte és meglepő kulisszatitkokat osztott meg a magánéletéről és a pénzhez való viszonyáról, amelyek teljesen új megvilágításba helyezik azt, amit eddig tudtunk róla. A sikeres cégvezető ugyanis pontosan meghúzza a határokat a racionális költekezés és a hivalkodó fényűzés között, méghozzá olyan területeken is, ahol a bankszámlája ezt gond nélkül megengedné neki.

Tomán Szabina autóját 10 év után tervezi lecserélni (Fotó: Bors)

Tomán Szabina nem pocsékolja a pénzét

A beszélgetés során a műsorvezető rögtön nekiszegezte a legégetőbb kérdést: mi az, amit még úgy sem engedhet meg magának, hogy egyébként simán megengedhetne? Szabina válasza meglepően határozott volt.

Nagyon drága autót, azt egyszerűen nem. Most is egy 10 éves autóval járok, ami nekem használati tárgy. Szeretem az autókat, félre ne értsd, én nőként szerintem nagyon jól is vezetek, de valahogy az autó nekem az olyan értékcsökkenéssel rendelkezik, ami hogyha kigurul a szalonból, már tudom, hogy mennyit veszítettem

– fejtette ki. Ugyanakkor elismerte, hogy az új autó varázsának nehéz ellenállni, ám ő mégis a racionalitásra szavaz.

„Persze nem szeretnék illúzióromboló lenni, mert mindenki szereti az új autót, beülni és érezni az illatát. Én is nagyon szeretem és a mostani autómat is új autóként vettem meg, de tudtam, hogy nekem nagyon sokáig meg lesz, már a tizedik évét nyomja.” Majd mosolyogva hozzátette, hogy bár a cserének hamarosan eljön az ideje, a pazar fényűzést továbbra is kerülni fogja: „Lassan leváltom, de ugyanolyant veszek, csak az újabb fajtát.”