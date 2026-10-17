Takáts Tamás: „Súlyos következményei vannak a pillanatnyi gyönyörnek”

A legendás énekes hosszú éveken keresztül élte a rock sztárok hedonista életét, de amikor megtért, a bulizást, az ivást is befejezte. A hot! magazinnak adott interjúban Takáts Tamás többek közt erről is mesélt.
Mielőtt Takáts Tamás megtért, a Karthago énekese nem tudott úgy elképzelni egy koncertet, hogy előtte ne igyon. 40 éves korában döntött úgy Takáts Tamás, hogy leteszi az alkoholt.
„Konkrétan nem voltam alkoholista – mert napközben soha életemben nem ittam –, hanem amolyan társasági ivó” – mondta a hot! magazinnak az énekes, akinek utolsó esküvője titkos volt.
Akkoriban nem tudtam elképzelni úgy egy beszélgetést vagy egy koncertet, hogy ne igyak. Akkor megtévesztő világban éltem, amit egy idő után beláttam. De a mai napig találkozom azzal, hogy megérkezem valahova, és megkérdezik, hogy milyen alkoholt kérek. Amikor mondom, hogy semmit, nem értik, hogy fogok így énekelni. Van az emberekben egy előítélet, hogy úgy képzelik: énekelni csak úgy lehet, ha be van rúgva az ember. Fiatalon, a világsztárokat látva én is elhittem ezt a legendát. Aztán amikor visszanézel egy felvételt, ahol énekelsz, látod, hogy nem is olyan jó, mint ahogy képzeled, amikor éppen fönn vagy a színpadon alkoholos befolyás alatt. Pedig ott baromi jónak érzi magát az ember, és aztán, ha visszanézi, akkor rájön, hogy egy csomó hülyeséget beszél, hülyén viselkedik stb. Volt, hogy elszégyelltem magam egy-egy felvételt látva, és akkor befejeztem, azóta ilyet nem csinálok. Nem vagyok absztinens, esetleg koncert után megiszom egy sört, de kizárólag utána – előtte nem vagyok hajlandó semmilyen italt elfogyasztani.
Később megtért az énekes, akkor jött rá, hogy nem ez az ő útja.
„A hitem adott erőt ehhez, Jézus Krisztus segített belátni, hogy rossz úton járok. Van egy nagyon szép ige, hogy ne bortól részegedjetek meg, hanem Szent szellemtől. Én egyébként szerintem ebben a tekintetben szerencsés vagyok ezért. Mert ugyan rossz a térdem, sántítok, de ha felmegyek a színpadra, elmúlik minden fájdalmam, mert ott más szellemi állapotba kerül az ember, megszállja valami. Reményeim szerint a Szent szellem, de ha nem is a szent, de mindenképpen egy szellemi valóságba, egy más valóságba kerülök olyankor. Meg kellett tanulnom erre támaszkodni. Mert méltósággal kell viselni az öregedést is.”
A Karthago frontembere arról is beszélt, hogyan viszonyul a pénzhez most és hogyan viszonyult a sikerei elején.
„Nagyon megbotránkoztató választ fogsz hallani tőlem: mielőtt a hitre nem tértem, előtte én magasról letojtam a pénzt. Üldöztem a népszerűséget, de az anyagi előbbre jutás nem érdekelt. Ezt szerintem még a szüleimtől tanultam. De a megtérés után jöttem rá, hogy a kereszténység legnagyobb hősei anyagilag sem álltak rosszul, kezdve Ábrahámtól vagy Jákobtól, Jézus Krisztusig, akinek a római katonák sorsot vetettek a ruhájára a kivégzése közben. Nem valószínű, hogy azok rongyok lettek volna. Tévhit, hogy az áldás, Isten áldása nem látszik meg az ember életén is. Isten egy olyan teremtő Isten, aki azt akarja, hogy neked, nekem jó legyen. Azért találta ki a szabályokat is, hogy neked jó legyen! Más feleségét ne kívánd, akkor nem akar legyilkolni a szomszéd haverod, mert szemet vetettél az asszonyára. Előnyökkel jár, ha odafigyelsz, hogy mit mond neked az Isten.”
A magánéletében is volt több újrakezdés, többször elvált.
„Sokáig nem foglalkoztam azzal, hogy a hűség milyen fontos… Amíg ezt nem vettem komolyan, addig szívás volt az életem. Baromság volt, hogy éljen a szabadság, és neked az a dolgod, hogy minél több nőt szeressél. Mert attól szétesik az élet, vasárnapi apuka leszel – súlyos következményei vannak a pillanatnyi gyönyörnek. Úgy gondolom, a Szentírás igazolja, hogy amíg az embernek ez a belső változás nem történik meg az életében, akkor addig képtelen bűn nélkül élni. Ez a félresikerült házasságaim rövid összefoglalója” – vallotta be a zenész, aki imád unokázni.
Én benne voltam egy olyan házasságban, amit megbocsátottam már neki, amelyik egyfajta pokol volt abból kifolyólag, hogy az előző feleségem nem volt hívő, én meg igen. Ebből logikusan csak háború lehet – volt is! Gyilkoltuk egymást, persze nem szó szerint. Kiléptem ebből, és elhatároztam, hogy soha többé nem veszek feleségül nem keresztény nőt. Majd jött az új szerelem, ő is hívő. Gondoltam, itt az utolsó esélyem, rögtön ráugrottam; azóta csodálatos békesség van az életemben, mert egy szeretetközösségben is élünk.
Takáts Tamás gyerekeiről is mesélt, többek között azt is elárulta, hogy követik-e a pályán.
„Az biztos, hogy általam ők is zenefertőzöttek. Én tiltottam őket tőle! Jó, ez egy költői túlzás, nem tiltottam, de mindig arra tanítottam őket, hogy ez bizonytalan kenyér. Gyönyörű kenyér, de bizonytalan. Mert Dunát lehet rekeszteni Magyarországon is a jó zenészekkel. Csak akkor tudsz megélni belőle, ha befutsz. És ehhez szerencse is kell, a tehetség nem elég. Ezért arra tanítottam őket, hogy ne csak egy lábon álljanak. Így aztán a kisebbik fiam bölcsészkart végzett, de a filmszakmában helyezkedett el, állítólag kiváló forgatókönyveket ír. A nagyobbik, Máté pedig elvégezte a GNM Színitanodát, most játszik a Panelhősök című sorozatban. Ő kiválóan énekel például Queent, ami nem kispálya - árulta el a büszke édesapa. - Nagyon jó a viszonyom az összes gyerekemmel, a felnőtt fiaimmal és a huszonegy éves lányommal is. Ezt persze meg kellett alapozni, hogy ilyen legyen. Hogy amikor úgymond hétvégi apuka voltam, akkor is figyeltem arra, hogy ami időt a gyermekeimmel töltök, az minőségi idő legyen. Arra is figyeltem, hogy minden este meséljek a gyereknek. Szépen leültem az ágy szélére, kinyitottam a könyvet, és apuci a saját hangján mesélt. Amikor tévét néztünk, akkor azt is együtt, hogy abból egy közös élmény legyen. Nagyon fontos a személyes és folytonos kapcsolat, hogy érezzék: számíthatnak rád. Ha megkérdeznek, mindig elmondom az őszinte véleményemet, még ha a válasz nem is tetszik nekik. Azt is például, hogy nem biztos, hogy nálam van a bölcsek köve, de ugye – már csak a korom miatt is – nekem sokkal több a tapasztalatom. Nem mindig hisznek nekem, de hát ez egy nehéz kérdés.”
Na de milyen útravalót vagy életbölcsességet ad át fiainak és lányának?
Hogy törekedj arra, hogy olyan munkát vállalj, amit szeretsz! De ez, úgy látszik, nálunk amolyan családi hagyomány, hogy hajlandóak voltunk inkább kevesebb pénzt keresni, de akkor is azzal foglalkozni, amit szeretünk. Én ezt láttam apámtól, és én is támogatom ebben a gyerekeimet, hogy szenvedéllyel végezzék a munkájukat. Óriási előny, ha azt mondja az ember, hogy „A fenébe, dolgozni kell menni, de élvezni fogom, mert szeretem a munkám!” Az apám is így élt, és én is így élek, és úgy néz ki, hogy a gyerekeimnek is sikerül, ami nagyon boldoggá tesz!
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