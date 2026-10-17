Takáts Tamás: „Súlyos következményei vannak a pillanatnyi gyönyörnek”

A legendás énekes hosszú éveken keresztül élte a rock sztárok hedonista életét, de amikor megtért, a bulizást, az ivást is befejezte. A hot! magazinnak adott interjúban Takáts Tamás többek közt erről is mesélt.

Takáts Tamás felesége mindenben támogatja az énekest (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Takáts Tamás: Megtévesztő világban éltem

Mielőtt Takáts Tamás megtért, a Karthago énekese nem tudott úgy elképzelni egy koncertet, hogy előtte ne igyon. 40 éves korában döntött úgy Takáts Tamás, hogy leteszi az alkoholt.

„Konkrétan nem voltam alkoholista – mert napközben soha életemben nem ittam –, hanem amolyan társasági ivó” – mondta a hot! magazinnak az énekes, akinek utolsó esküvője titkos volt.

Akkoriban nem tudtam elképzelni úgy egy beszélgetést vagy egy koncertet, hogy ne igyak. Akkor megtévesztő világban éltem, amit egy idő után beláttam. De a mai napig találkozom azzal, hogy megérkezem valahova, és megkérdezik, hogy milyen alkoholt kérek. Amikor mondom, hogy semmit, nem értik, hogy fogok így énekelni. Van az emberekben egy előítélet, hogy úgy képzelik: énekelni csak úgy lehet, ha be van rúgva az ember. Fiatalon, a világsztárokat látva én is elhittem ezt a legendát. Aztán amikor visszanézel egy felvételt, ahol énekelsz, látod, hogy nem is olyan jó, mint ahogy képzeled, amikor éppen fönn vagy a színpadon alkoholos befolyás alatt. Pedig ott baromi jónak érzi magát az ember, és aztán, ha visszanézi, akkor rájön, hogy egy csomó hülyeséget beszél, hülyén viselkedik stb. Volt, hogy elszégyelltem magam egy-egy felvételt látva, és akkor befejeztem, azóta ilyet nem csinálok. Nem vagyok absztinens, esetleg koncert után megiszom egy sört, de kizárólag utána – előtte nem vagyok hajlandó semmilyen italt elfogyasztani.

Később megtért az énekes, akkor jött rá, hogy nem ez az ő útja.

„A hitem adott erőt ehhez, Jézus Krisztus segített belátni, hogy rossz úton járok. Van egy nagyon szép ige, hogy ne bortól részegedjetek meg, hanem Szent szellemtől. Én egyébként szerintem ebben a tekintetben szerencsés vagyok ezért. Mert ugyan rossz a térdem, sántítok, de ha felmegyek a színpadra, elmúlik minden fájdalmam, mert ott más szellemi állapotba kerül az ember, megszállja valami. Reményeim szerint a Szent szellem, de ha nem is a szent, de mindenképpen egy szellemi valóságba, egy más valóságba kerülök olyankor. Meg kellett tanulnom erre támaszkodni. Mert méltósággal kell viselni az öregedést is.”