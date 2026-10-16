Szupernagyik: Szandi unokájáért nagy volt az aggodalom

Igazi sztárnagyiév az idei! Áprilisban Emilióéknál született meg Norbika; májusban Fésűs Nellyékhez érkezett Jana; Szandi unokája, Hazel Rose július végén jött világra; Szinetár Dóra unokája, Panka pedig 2026. szeptember 27-én látta meg a napvilágot. Tina egész nap kézben tartja a kis csöppséget, Szandi unokájával videóhívásban gügyög, valaki pedig már azt tervezi, hogyan buliznak majd együtt. Egyvalami közös bennük: mindannyian igazi vagány szupernagyik!

Szandi unokája nemrég találkozhatott végre a nagymamájával

(Fotó: hot! magazin/ Markovics Gábor)

Szandi, Fésűs Nelly, Jellinek Tina és Szinetár Dóra fiatalon lettek nagymamák

Unokáik érkezése teljesen új fejezetet nyitott az életükben

A vagány sztárnagymamák nem a hagyományos nagymamaszerepre készülnek

Egy dologban mindannyian egyetértenek: az unokák érkezése semmihez sem fogható boldogságot hozott az életükbe

Szandi unokája miatt aggódott a család

Szandi számára dupla ünnep volt az idei nyár. Júliusban betöltötte az ötvenet, néhány héttel később pedig megszületett az első unokája, Hazel Rose. Egészséges volt, de – ahogy a koraszülötteknél szokás – 17 napot töltött az intenzív osztályon, mire a szülők hazavihették – írja a hot!.

26 évvel ezelőtt ugyanezt az utat már egyszer végigjártam veled, és most az élet megismételte önmagát. Akkor édesanyaként aggódtam érted minden egyes pillanatban, most pedig nagymamaként érzem ugyanazt a szívszorító aggodalmat értetek. Talán ezért is érint minden egyes szavad ennyire mélyen, mert pontosan tudom, mit érzel. De most már tudom, hogy minden rendben lesz! Édes kislányom, nagyon büszke vagyok rád! Csodálatos édesanyja vagy a mi édes, aprócska unokánknak

– írta az Instagramon Szandi.

Az énekesnő lánya, Bogdán Blanka és a férje, Ricardo Los Angelesben élnek, így az énekesnőnek egyelőre nem éppen a klasszikus nagymamai élet jutott. Nincs mindennapos babázás, nincs spontán átugrás egy kis ölelésre – marad a videóhívás és a tízezer kilométeres távolság. Szandi és a férje, Bogdán Csaba még tavasszal Amerikába repültek a babaváróra, most viszont távolról kell helytállniuk nagyszülőként. Az énekesnő a TV2 Mokka című műsorában bevallotta, hogy ilyen érzést még soha nem élt át, és fülig szerelmes a kislányba – a lánya már féltékeny rá. „Mindennap beszélünk, és mondom neki: »Nem téged akarlak látni, mutasd az unokámat!«” – mesélte nevetve Szandi unokájával kapcsolatban.