Stohl András emiatt dolgozta fel nehezebben a legutóbbi válását: pszichológusra volt szüksége

Stohl András a színpadon és a képernyőn is gyakran megmutatja a legkülönbözőbb érzelmeket, a saját magánéletéről azonban jóval ritkábban beszél nyilvánosan. Most mégis kivételt tett, és egy podcastban olyan személyes időszakáról mesélt, amely komoly lelki válságot okozott számára. A színész-műsorvezető elárulta, hogy a válása rendkívül megviselte, és a történtek feldolgozásához szakember segítségére is szüksége volt.

Stohl András nehezen dolgozta fel a válását (Fotó: MW Bulvár)

Stohl András válása nagyon megviselte

Stohl Andrásnak nem ez volt az első komoly kapcsolata, amely zátonyra futott, a legutóbbi válás azonban minden korábbinál mélyebben érintette. Azt is bevallotta, hogy az életkora miatt különösen nehéz kérdésekkel kellett szembenéznie: vajon közel a hatvanhoz képes-e még újrakezdeni, és belevágni egy újabb fejezetbe? A történtek nem csupán egy kapcsolat lezárását jelentették számára, hanem azt is, hogy újra kellett gondolnia, hogyan folytassa az életét. A színész őszintén beszélt arról, hogy korábbi kapcsolatai sem voltak rövidek, a mostani szakítás feldolgozása mégis egészen más terhet jelentett neki. Úgy érezte, komoly válságba került, ezért időre és tudatos munkára volt szüksége ahhoz, hogy újra megtalálja a lelki egyensúlyt.

Volt a válásom, ami engem nagyon megviselt. Ez most már a harmadik. Tizenkét, tizenkét és tíz év, tehát nem voltak ezek rövidek, de ennyire még nem viselt meg egyik sem. Valószínűleg a korom miatt is, hogyan tovább, ez egy nagy válság volt, vagy hogy egyáltalán ez egy nagy piros lap volt. És ez most olyan volt, hogy akkor most lehet-e ötvenkilenc évesen nekikezdeni még egyszer valaminek.

Stohl András a válást tavaly jelentette be a feleségével (Fotó: Camera Kft./hot! magazin/Archív)

Stohl András feleségével való szakítását szakember segítségével dolgozta fel

Stohl András arról is beszélt, hogy a válás utáni időszakot a gyászhoz hasonlította. Egy pszichológus barátja segített neki megérteni, hogy egy hosszú kapcsolat lezárása után ugyanúgy szükség lehet a veszteség feldolgozására, mint egy haláleset esetében. A színész ezért rendszeresen terápiára járt, és úgy érzi, mára eljutott ennek a nehéz folyamatnak a végére.