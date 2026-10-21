„Száz százalék, hogy ő kapja az Aranylabdát!” – PSG Ogli megdöbbentő kijelentést tett a PSG–Barca meccs kapcsán

A tegnapi nap folyamán egy olyan elképesztő, hatgólos drámát hozó PSG - Barcelona összecsapás rázta meg az európai labdarúgás világát, amelyről még napokig beszél majd minden szurkoló. A két gigász csatája nemcsak a nézőket ültette tűkön, hanem a celebvilág legismertebb arcait is lázba hozta. Az esélyeket és a meccs előtti várakozásokat nem más, mint a jellegzetes stílusáról ismert Papp Olivér, azaz PSG Ogli 7 foglalta össze a Borsnak a tőle megszokott lendülettel, miközben a kulisszák mögötti utazási terveiről és a tippjeiről is kendőzetlenül beszélt.

A PSG Barcelona Ogli szájízének megfelelően alakult (Fotó: Bors)

PSG Ogli 7 otthonról nézte a találkozót

Ogli ezúttal sem aprózta el a dolgokat, és kőkemény elemzést adott a két topcsapat küzdelméről, a beszélgetést még a meccs előtt készítettük vele: „Jelenleg ezt a két klubot tartom a világ legjobb csapatainak, úgyhogy mindenféleképpen jó meccsre számítok! Szerintem 2–1-re fog nyerni a PSG, de rendkívül szoros küzdelem lesz” – jelentette ki határozottan rangadó előtt. Mint utólag kiderült, az influenszer nem járhatott volna közelebb az igazsághoz: a párizsiak valóban behúzták a győzelmet egy elképesztő hangulatú, 4–2-es hullámvasúton, a találkozó pedig egészen a 72. percig pontosan Ogli tippjére, 2–1-es PSG-vezetésre állt. A gólszerzők kapcsán Ousmane Dembélé és Hvicsa Kvarackelia nevét emelte ki, míg a Barcából szerinte Lamine Yamal talál be, utóbbiban nem tévedett.

Dembélének adná újra az Aranylabdát

Sőt, a rangos egyéni elismerések sem maradtak ki a jóslatából: szerinte száz százalék, hogy idén is Dembélé kapja meg az Aranylabdát. Bár ez a kijelentés Harry Kane vagy éppen Lamine Yamal árnyékában sokaknak meglepő lehet, Ogli szerint a merész tippjei korábban is bejöttek már. A franciaországi utazásról azonban a fővárosi káosz miatt végül lemondott:

Dehogy megyek ki, itthonról nézem a meccset, mert dolgom van! Párizsba most egyébként sem szívesen utazom el. Bár eredetileg terveztem, de látom, hogy mekkora zavargások vannak arrafelé. Nem kockáztatok, mert elképesztő, ami ott zajlik: még a Louis Vuitton üzleteket is fosztogatták!

– indokolta a döntését, kiemelve, hogy a biztonság nála mindennél előbbre való. Katalóniát viszont semmiképpen sem hagyja ki: jövő héten már lehetséges, hogy Barcelonába repül, hogy a helyszínről kövesse az óriási spanyol rangadót, az El Clásicót a Real Madrid ellen.