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„Száz százalék, hogy ő kapja az Aranylabdát!” – PSG Ogli megdöbbentő kijelentést tett a PSG–Barca meccs kapcsán

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 21. 13:00
Paris ­Saint-GermainfociFC Barcelona
Kendőzetlen őszinteséggel mesélt PSG Ogli 7 a csúcsrangadóról. Az influenszer beletrafált a tegnapi PSG–Barcelona gigameccsbe, és azt is elárulta, miért maradt végül itthon.
Nagy Milán
sztárrovat újságíró
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A tegnapi nap folyamán egy olyan elképesztő, hatgólos drámát hozó PSG - Barcelona összecsapás rázta meg az európai labdarúgás világát, amelyről még napokig beszél majd minden szurkoló. A két gigász csatája nemcsak a nézőket ültette tűkön, hanem a celebvilág legismertebb arcait is lázba hozta. Az esélyeket és a meccs előtti várakozásokat nem más, mint a jellegzetes stílusáról ismert Papp Olivér, azaz PSG Ogli 7 foglalta össze a Borsnak a tőle megszokott lendülettel, miközben a kulisszák mögötti utazási terveiről és a tippjeiről is kendőzetlenül beszélt.

Psg Ogli tudta, mi fog történni a PSG - Barcelona mérkőzésen.
A PSG Barcelona Ogli szájízének megfelelően alakult (Fotó: Bors)

PSG Ogli 7 otthonról nézte a találkozót

Ogli ezúttal sem aprózta el a dolgokat, és kőkemény elemzést adott a két topcsapat küzdelméről, a beszélgetést még a meccs előtt készítettük vele: „Jelenleg ezt a két klubot tartom a világ legjobb csapatainak, úgyhogy mindenféleképpen jó meccsre számítok! Szerintem 2–1-re fog nyerni a PSG, de rendkívül szoros küzdelem lesz” – jelentette ki határozottan rangadó előtt. Mint utólag kiderült, az influenszer nem járhatott volna közelebb az igazsághoz: a párizsiak valóban behúzták a győzelmet egy elképesztő hangulatú, 4–2-es hullámvasúton, a találkozó pedig egészen a 72. percig pontosan Ogli tippjére, 2–1-es PSG-vezetésre állt. A gólszerzők kapcsán Ousmane Dembélé és Hvicsa Kvarackelia nevét emelte ki, míg a Barcából szerinte Lamine Yamal talál be, utóbbiban nem tévedett

Dembélének adná újra az Aranylabdát

Sőt, a rangos egyéni elismerések sem maradtak ki a jóslatából: szerinte száz százalék, hogy idén is Dembélé kapja meg az Aranylabdát. Bár ez a kijelentés Harry Kane vagy éppen Lamine Yamal árnyékában sokaknak meglepő lehet, Ogli szerint a merész tippjei korábban is bejöttek már. A franciaországi utazásról azonban a fővárosi káosz miatt végül lemondott: 

Dehogy megyek ki, itthonról nézem a meccset, mert dolgom van! Párizsba most egyébként sem szívesen utazom el. Bár eredetileg terveztem, de látom, hogy mekkora zavargások vannak arrafelé. Nem kockáztatok, mert elképesztő, ami ott zajlik: még a Louis Vuitton üzleteket is fosztogatták!

 – indokolta a döntését, kiemelve, hogy a biztonság nála mindennél előbbre való. Katalóniát viszont semmiképpen sem hagyja ki: jövő héten már lehetséges, hogy Barcelonába repül, hogy a helyszínről kövesse az óriási spanyol rangadót, az El Clásicót a Real Madrid ellen.

Brutális zavargások rázták meg Párizst.
A párizsi tüntetések miatt nem vállalta az utazást PSG Ogli (Fotó: Origo)

A beszélgetés végén Ogli a tőle megszokott lazasággal nyugtatott meg mindenkit, leszögezve, hogy nála ettől függetlenül minden a legnagyobb rendben van, így a rajongók már izgatottan várhatják, milyen sztorikkal jelentkezik majd a barcelonai el Clásico-túráról.

 

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