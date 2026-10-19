Kiderült az esküvő új időpontja! Megszólalt Joshi Bharat az elhalasztott lagzik után

2025-ben történt meg az eljegyzés Joshi Bharat és Kiss Virág kapcsolatában, azonban azóta már többször elhalasztották esküvőjüket. Először Indiában tervezték a nagy napot, azonban a kerozinhelyzet miatt úgy döntöttek, hogy később szeretnének csak repülőre szállni. Most azonban egy teljesen más indok van a háttérben, ami miatt, ha minden jól alakul, akkor jövő nyáron házasodnak csak össze.

Joshi Bharat párja hamarosan új szakmában fog dolgozni (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

Joshi Bharat meglepő kijelentést tett

Jó hangulatban indult a TV2 Mokka című műsora, hiszen már akkor nagyon nevetni kezdett a pár, amikor a műsorvezető úgy vezette fel a beszélgetést, hogy már többször elhalasztották a nagy napot.

Indiában nem biztos, hogy jövőre, mivel ez a nemzetközi helyzettől is függ majd. Viszont most Virág diplomamunkája miatt halasztottunk, illetve aki szervezte volna az indiai esküvőt, ő most Amerikában volt. Szóval ezeket mind össze kell hozni, de mindenképp lesz majd

– jelentette ki a televíziós műsorvezető.

Virág parfümőrként végez idén az egyetemen, amiről most részletesen beszámolt a Mokka stúdiójában. „A parfümőr szakma a csúcsa ennek a területnek. Nagyon kevesen végzik ezt a munkát. Én nyolc éve tanulom, mondjuk csak öt évnek indult, de a Covid-járvány is közbejött sok minden más mellett. Januárban viszont végzek ezzel, három parfümöt kell készítenem, ami a diplomamunkám és tavasszal, Párizsban kapom majd meg a diplomámat” – árulta el Kiss Virág.

Joshi Bharat nem aggódik az esküvő halogatása miatt (Fotó: Hot! magazin)

Kiss Virág nem hagyja abba a színészkedést

Nagyon szeretem a rendezést és a szinkronszínészetet is. Állandó munkáim is vannak, szóval semmiképp nem adnám fel. Ez a két szakma gyönyörűen ötvözhető. Olyan fúziós műsorokban vettem eddig is részt, ami érintette mindkét területet. Jól kell beszélni az emberekkel és közben valami informatív tudást is átadok nekik

– jegyezte meg Joshi Bharat mennyasszonya.

Az esküvő tehát még várat magára, azonban jövő nyáron úgy tűnik, tényleg összeházasodik Joshi Bharat és Kiss Virág.