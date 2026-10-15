Megszólalt Fenyő Miklós unokája, ilyen nagypapa volt valójában az énekes

A zene világnapján adták át a Pozsonyi úton a legenda emléktábláját. Az eseményen természetesen ott voltak Fenyő Miklós gyermekei és unokája is, de nem hiányzott Dolly és Novai Gábor sem.
Az ünnepség nem csupán egy hivatalos kerületi esemény volt, hanem egy generációkon átívelő, szívmelengető családi és baráti találkozó. A szeles őszi délutánon összegyűlt tömegben ott dobogott Angyalföld teljes szíve. A legmeghatóbb pillanatokat kétségkívül az jelentette, hogy Fenyő Miklós családja: lánya, fia és unokája is büszkén, egymás kezét fogva figyelték, ahogy a családfő neve és munkássága visszavonhatatlanul a budapesti utcakép részévé válik.
„Nagyon vártuk ezt a napot, ezt a pillanatot. Jó tudni, hogy bár ő már nincs itt, annak az elképesztő örökségnek, amit maga után hagyott, egy tábla is jelzi a nyomát” – mondta a hot! magazinnak meghatottan Fenyő Dávid, vagyis Dáci, a rock and roll-király fia.
Én viszem tovább a zenei örökségét, gondolok itt a jövő március 12-ére tervezett nagykoncertre is, ami ugye egybeesik a 80. születésnapjával. Nagyon hiányzik édesapám, aki nagyon szigorú szülő volt, megkövetelte tőlünk, hogy jól tanuljunk, legyünk műveltek. De közben meg nagyon laza is volt, mert szerinte ez kell az élethez. Így, amikor a tanulnivalóval végeztünk, megadta a szabadságot, nem zavarta, ha bulizunk, hagyott minket élni.
A legendás énekes sosem tartotta magát igazán jó apukának, ellenben a nagypapaszerepben saját bevallása szerint sokkal jobban teljesített. Az unokája, Balázs, akit születése óta Mikulásnak becézett híres nagyapja, rajongott érte.
„Egyszerűen zseniális volt, a világ legjobb nagypapája volt, nem is kívánhattam volna jobbat. Vagány volt és megengedő, aki engem is vagányságra nevelt. Bár túl sok időt nem tudtunk együtt tölteni, de ha mégis találkoztunk, akkor az minőségi idő volt. Sajnálatára én nem szerettem annyira a focit, mint ő, cserébe imádtunk nagyokat beszélgetni a világ dolgairól, éjszakákat beszélgettünk át a konyhában.”
Amikor lehullt a lepel a tábláról, a taps nemcsak a múltnak szólt, hanem a jelennek és a jövőnek is. A Fenyő Miklós dalok ugyanis nem koptak el: ott élnek a XIII. kerület falaiban, a Duna-parti szélben – és most már ezen az emléktáblán is, hirdetve, hogy a rock and roll örök, és Angyalföldön a zene soha nem halkul el.
„Egy ideális világban ő is állt volna, amikor lehullt a lepel, nagyon tetszene neki, hogy táblát kapott itt, a szíve csücskében, Angyalföldön” – mondta a lapnak Dolly, aki mai napig nem tudja feldolgozni, hogy Fenyő Miklós elhunyt. – „63 évig ismertük egymást, az életem nagyon fontos része volt a Hungária, az a korszak, a legutóbbi bulik mindent visszahoztak, imádtuk minden pillanatát. Még most is nehezen hiszem el, hogy nincs, hogy nem ugorhatok csak úgy fel hozzá. Novával bízunk benne, hogy a zenei munkássága remélhetőleg sokat mond és sokat üzen akár a mai fiatalságnak is. Miki maga volt a szabadság, a buli és a jókedv. Olyan világot volt képes teremteni, amiben jó volt létezni. A koncertjeinken visszük tovább az örökségét, kutyakötelességünk!”
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