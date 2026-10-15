Megszólalt Fenyő Miklós unokája, ilyen nagypapa volt valójában az énekes

A zene világnapján adták át a Pozsonyi úton a legenda emléktábláját. Az eseményen természetesen ott voltak Fenyő Miklós gyermekei és unokája is, de nem hiányzott Dolly és Novai Gábor sem.

Fenyő Miklós párja Erika hiányzik csak erről a fotóról, az énekes imádott gyermekei, unokái körében lenni

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Felavatták Fenyő Miklós emléktábláját

Január 31-én elhunyt a legendás énekes

Angyalföld önkormányzata és családja közösen álmodták meg az emléktábla ötletét

Október 1-jén, a zene világnapján megtartották a hivatalos tábla átadót

Az eseményen Fenyő Miklós gyermekei, unokája, zenésztársak és rajongók is részt vettek

Fenyő Miklós lánya: Szigorú édesapa volt!

Az ünnepség nem csupán egy hivatalos kerületi esemény volt, hanem egy generációkon átívelő, szívmelengető családi és baráti találkozó. A szeles őszi délutánon összegyűlt tömegben ott dobogott Angyalföld teljes szíve. A legmeghatóbb pillanatokat kétségkívül az jelentette, hogy Fenyő Miklós családja: lánya, fia és unokája is büszkén, egymás kezét fogva figyelték, ahogy a családfő neve és munkássága visszavonhatatlanul a budapesti utcakép részévé válik.

„Nagyon vártuk ezt a napot, ezt a pillanatot. Jó tudni, hogy bár ő már nincs itt, annak az elképesztő örökségnek, amit maga után hagyott, egy tábla is jelzi a nyomát” – mondta a hot! magazinnak meghatottan Fenyő Dávid, vagyis Dáci, a rock and roll-király fia.

Én viszem tovább a zenei örökségét, gondolok itt a jövő március 12-ére tervezett nagykoncertre is, ami ugye egybeesik a 80. születésnapjával. Nagyon hiányzik édesapám, aki nagyon szigorú szülő volt, megkövetelte tőlünk, hogy jól tanuljunk, legyünk műveltek. De közben meg nagyon laza is volt, mert szerinte ez kell az élethez. Így, amikor a tanulnivalóval végeztünk, megadta a szabadságot, nem zavarta, ha bulizunk, hagyott minket élni.

A legendás énekes sosem tartotta magát igazán jó apukának, ellenben a nagy­­p­a­­pas­zer­epben saját bevallása szerint sokkal jobban teljesített. Az unokája, Balázs, akit születése óta Mikulásnak becézett híres nagyapja, rajongott érte.

„Egyszerűen zseniális volt, a világ legjobb nagy­pa­pá­ja volt, nem is kívánhattam volna jobbat. Vagány volt és megengedő, aki engem is vagányságra nevelt. Bár túl sok időt nem tudtunk együtt tölteni, de ha még­is találkoztunk, akkor az minőségi idő volt. Sajnálatára én nem szerettem annyira a focit, mint ő, cserébe imádtunk nagyokat beszélgetni a világ dolgairól, éjszakákat beszélgettünk át a konyhában.”