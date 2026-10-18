Czető Roland: „Ott szeretnék lenni Évi mellett a szülésnél”

Egy gyermek érkezése önmagában is nagy változás, Czető Rolandék azonban rögtön két babával készülnek új életet kezdeni. A népszerű szinkronszínész és felesége, Évi a hot! magazinnak mesélt a meglepetésről, a nagycsaládról és a közelgő szülésről.
„Nagyon meglepődtünk, amikor kiderült, ikreink lesznek, hiszen egyikünk családjában sincs ikerpár, és lombikprogram sem volt” – kezdte a hot!-nak Czető Roland felesége, Évi.
„Még viccelődtem is vele, hogy biztosan dupla öröm lesz. Aztán kiderült, hogy tényleg ketten vannak. Ráadásul kétpetéjű ikrek, tehát genetikailag nem lesznek azonosak, tulajdonképpen egyszerre születő testvérek” – folytatta Roland.
A kislányok érkezése különleges változást jelent majd a színész tízéves lányának, Lucának az életében is, aki már várja a testvéreit.
Amikor még úgy tudtuk, hogy egy baba érkezik, Luca azt mondta, milyen jó lenne egy kislány. Amikor kiderült, hogy kettő lesz, akkor már azt mondta, legyen egy fiú és egy lány. Végül két kislány érkezik mellé.
A pár számára fontos, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek majd a családjukkal; ebben nagy segítséget jelent, hogy számíthatnak a nagyszülőkre.
„Nagyon szerencsések vagyunk, mert a két család is remekül egymásra talált. Szeretném, ha a lányok is ilyen nagycsaládi közegben nőnének fel, ahol mindig számíthatnak a szeretteikre” – mondta Évi.
„Amikor az ember megtudja, hogy gyermeke lesz, az hatalmas öröm. Amikor kiderül, hogy kettő, az azért komoly meglepetés. Biztosan több szervezést igényel majd, de nem akarjuk előre megijeszteni magunkat. Abban bízunk, hogy az, hogy ők már a kezdetektől együtt vannak, egy olyan különleges kapocs lesz közöttük, ami egész életükben elkíséri majd őket” – mondta az édesapa.
„Nagyon szeretnék ott lenni Évi mellett a szülésnél. Úgy próbáljuk szervezni a munkát, hogy ha eljön a nagy pillanat, odaérjek. Mindent megteszünk, hogy együtt éljük át ezt a pillanatot.”
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