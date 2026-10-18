Czető Roland: „Ott szeretnék lenni Évi mellett a szülésnél”

Egy gyermek érkezése önmagában is nagy változás, Czető Rolandék azonban rögtön két babával készülnek új életet kezdeni. A népszerű szinkronszínész és felesége, Évi a hot! magazinnak mesélt a meglepetésről, a nagycsaládról és a közelgő szülésről.

Czető Roland és felesége, Évi hamarosan két kislánnyal bővíti a családot.

(Fotó: hot! magazin)

Czető Roland ikerlányokat vár feleségével, Évivel

A hír nagy meglepetés volt, hiszen egyikük családjában sincs ikerpár, és lombikprogramban sem vettek részt

A babák kétpetéjű ikrek, tehát genetikailag nem lesznek azonosak

Roland tízéves lánya, Luca már nagyon várja a testvéreit

A színész mindent megtesz, hogy ott lehessen felesége mellett a szülésnél

„Nagyon meglepődtünk, amikor kiderült, ikreink lesznek, hiszen egyikünk családjában sincs ikerpár, és lombikprogram sem volt” – kezdte a hot!-nak Czető Roland felesége, Évi.

„Még viccelődtem is vele, hogy biztosan dupla öröm lesz. Aztán kiderült, hogy tényleg ketten vannak. Ráadásul kétpetéjű ikrek, tehát genetikailag nem lesznek azonosak, tulajdonképpen egyszerre születő testvérek” – folytatta Roland.

Czető Roland lánya is várja a testvéreit

A kislányok érkezése különleges változást jelent majd a színész tízéves lányának, Lucának az életében is, aki már várja a testvéreit.

Amikor még úgy tudtuk, hogy egy baba érkezik, Luca azt mondta, milyen jó lenne egy kislány. Amikor kiderült, hogy kettő lesz, akkor már azt mondta, legyen egy fiú és egy lány. Végül két kislány érkezik mellé.

A pár számára fontos, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek majd a családjukkal; ebben nagy segítséget jelent, hogy számíthatnak a nagyszülőkre.

„Nagyon szerencsések vagyunk, mert a két család is remekül egymásra talált. Szeretném, ha a lányok is ilyen nagycsaládi közegben nőnének fel, ahol mindig számíthatnak a szeretteikre” – mondta Évi.

„Amikor az ember megtudja, hogy gyermeke lesz, az hatalmas öröm. Amikor kiderül, hogy kettő, az azért komoly meglepetés. Biztosan több szervezést igényel majd, de nem akarjuk előre megijeszteni magunkat. Abban bízunk, hogy az, hogy ők már a kezdetektől együtt vannak, egy olyan különleges kapocs lesz közöttük, ami egész életükben elkíséri majd őket” – mondta az édesapa.