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Csepregi Éva: „Ez egy csodálatos születésnapi ajándék az élettől”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 22. 10:00
koncertfilmszületésnapNeoton Família
Több mint ötven éve áll a színpadon, a dalait ma már három generáció énekli együtt. Csepregi Éva október 22-én ünnepli a 73. születésnapját, a Neoton Família legendás énekesnője pedig elárulta a hot!-nak, hogyan és kivel tölti a nagy napot, és mit tart az élet legszebb ajándékának.

Csepregi Éva október 22-én ünnepli a 73. születésnapját. A Neoton Família legendás énekesnője mozgalmas évet tudhat maga mögött, és most elárulta, hogyan és kivel tölti a nagy napot.

Csepregi Éva, a Neoton Família énekesnője
Csepregi Éva több mint 50 éve áll a színpadon
(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)
  • Csepregi Éva október 22-én ünnepli a 73. születésnapját
  • A nagy napon Debrecenben mutatják be a Neoton Finálé című koncertfilmet
  • A zenekar 60. évfordulós koncertjét az énekesnő fia, Dávid rendezte
  • Éva szerint az élet legszebb ajándéka, hogy még mindig együtt zenélnek

Csepregi Éva: „Meghívom a kollégákat és a barátokat, hogy együtt ünnepeljünk”

Több mint ötven év a színpadon, dalok, amelyeket ma már három generáció énekel együtt: Csepregi Éva neve egyet jelent a Neoton Família slágereivel.

Az énekesnő 1953. október 22-én született Budapesten. Szerény körülmények között nőtt fel, a zene felé az édesanyja terelgette. Gyerekként zongorázni, majd hegedülni tanult, a Magyar Rádió Gyermekkórusában énekelt, országos ismertségre pedig 1972-ben, a Ki mit tud?-on tett szert a Kócbabák trió tagjaként. A hot!-nak most elárulta, hogyan telik idén Csepregi Éva születésnapja:

Hát munkával! Október 22-én Debrecenbe megyünk, ott lesz a premiervetítése a Neoton Finálé című koncertfilmnek, ami ezután korlátozott ideig több moziban is látható lesz. Ott is éjszakázunk, mert másnap már Békéscsabán lépünk fel. 22-én estére tervezek egy ünnepi vacsorát, amire meghívom a kollégákat és a barátokat, hogy együtt ünnepeljünk.

– kezdte Éva a hot!-nak.

Csepregi Éva fia, Dávid rendezte a Neoton Finálé koncertet

Január 10-én Csepregi Éva és a Neoton a zenekar 60. évfordulóját ünnepelte Finálé című koncertjén az MVM Dome-ban. Erről a fellépésről készült egy koncertfilm is. Az énekesnő fia, Dávid meghatározó szerepet vállalt mindkettőben. Csepregi Éva azt tartja igazi ajándéknak, hogy a gyermekével ennyire jó a viszonyuk, és a zenekar is fut.

„Magát a koncertet a fiam, Dávid rendezte, aki részt vett a film vágásában, valamint abban is, hogy a mozikba kerülhetett. Rengeteg munkája van benne, de persze egy nagyon nagy stáb is dolgozott a film véglegesítésén.”

Csepregi Éva: „Egyre jobban látom, mennyi szép dolog történt velünk”

„Ahogy visszatekintek, egyre jobban látom, mennyi szép dolog történt velünk, és egyre jobban örülök annak, hogy még mindig együtt vagyunk Végvári Ádámmal és Baracs Jánossal. Úgy érzem, ez egy csodálatos születésnapi ajándék az élettől!” – árulta el Éva, aki arról is beszélt, hogy egyre nagyobb kihívás számára a színpadon fittnek maradni, de egyelőre bírja a tempót.

Csepregi Éva a Neoton Família tagjaival
Csepregi Éva neve egyet jelent a Neoton slágereivel
(Fotó: hot! magazin/ archív/ Végh István)

Így marad fitt a színpadon Csepregi Éva

„Tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb próbatétel: megőrizni az energiát és az egészséget, ahogy telik az idő. Szerencsére imádunk zenélni és a színpadon lenni, ez pedig fiatalon tart minket. A következő egy évre is azt kívánom magunknak, hogy minél többet tudjunk koncertezni” – mondta az énekesnő.

hot magazin
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(Fotó: hot! magazin)

 

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