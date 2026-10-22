Csepregi Éva: „Ez egy csodálatos születésnapi ajándék az élettől”

Csepregi Éva október 22-én ünnepli a 73. születésnapját. A Neoton Família legendás énekesnője mozgalmas évet tudhat maga mögött, és most elárulta, hogyan és kivel tölti a nagy napot.
Több mint ötven év a színpadon, dalok, amelyeket ma már három generáció énekel együtt: Csepregi Éva neve egyet jelent a Neoton Família slágereivel.
Az énekesnő 1953. október 22-én született Budapesten. Szerény körülmények között nőtt fel, a zene felé az édesanyja terelgette. Gyerekként zongorázni, majd hegedülni tanult, a Magyar Rádió Gyermekkórusában énekelt, országos ismertségre pedig 1972-ben, a Ki mit tud?-on tett szert a Kócbabák trió tagjaként. A hot!-nak most elárulta, hogyan telik idén Csepregi Éva születésnapja:
Hát munkával! Október 22-én Debrecenbe megyünk, ott lesz a premiervetítése a Neoton Finálé című koncertfilmnek, ami ezután korlátozott ideig több moziban is látható lesz. Ott is éjszakázunk, mert másnap már Békéscsabán lépünk fel. 22-én estére tervezek egy ünnepi vacsorát, amire meghívom a kollégákat és a barátokat, hogy együtt ünnepeljünk.
– kezdte Éva a hot!-nak.
Január 10-én Csepregi Éva és a Neoton a zenekar 60. évfordulóját ünnepelte Finálé című koncertjén az MVM Dome-ban. Erről a fellépésről készült egy koncertfilm is. Az énekesnő fia, Dávid meghatározó szerepet vállalt mindkettőben. Csepregi Éva azt tartja igazi ajándéknak, hogy a gyermekével ennyire jó a viszonyuk, és a zenekar is fut.
„Magát a koncertet a fiam, Dávid rendezte, aki részt vett a film vágásában, valamint abban is, hogy a mozikba kerülhetett. Rengeteg munkája van benne, de persze egy nagyon nagy stáb is dolgozott a film véglegesítésén.”
„Ahogy visszatekintek, egyre jobban látom, mennyi szép dolog történt velünk, és egyre jobban örülök annak, hogy még mindig együtt vagyunk Végvári Ádámmal és Baracs Jánossal. Úgy érzem, ez egy csodálatos születésnapi ajándék az élettől!” – árulta el Éva, aki arról is beszélt, hogy egyre nagyobb kihívás számára a színpadon fittnek maradni, de egyelőre bírja a tempót.
„Tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb próbatétel: megőrizni az energiát és az egészséget, ahogy telik az idő. Szerencsére imádunk zenélni és a színpadon lenni, ez pedig fiatalon tart minket. A következő egy évre is azt kívánom magunknak, hogy minél többet tudjunk koncertezni” – mondta az énekesnő.
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