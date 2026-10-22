Csepregi Éva: „Ez egy csodálatos születésnapi ajándék az élettől”

Csepregi Éva október 22-én ünnepli a 73. születésnapját. A Neoton Família legendás énekesnője mozgalmas évet tudhat maga mögött, és most elárulta, hogyan és kivel tölti a nagy napot.

Csepregi Éva több mint 50 éve áll a színpadon

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Csepregi Éva október 22-én ünnepli a 73. születésnapját

A nagy napon Debrecenben mutatják be a Neoton Finálé című koncertfilmet

A zenekar 60. évfordulós koncertjét az énekesnő fia, Dávid rendezte

Éva szerint az élet legszebb ajándéka, hogy még mindig együtt zenélnek

Csepregi Éva: „Meghívom a kollégákat és a barátokat, hogy együtt ünnepeljünk”

Több mint ötven év a színpadon, dalok, amelyeket ma már három generáció énekel együtt: Csepregi Éva neve egyet jelent a Neoton Família slágereivel.

Az énekesnő 1953. október 22-én született Budapesten. Szerény körülmények között nőtt fel, a zene felé az édesanyja terelgette. Gyerekként zongorázni, majd hegedülni tanult, a Magyar Rádió Gyermekkórusában énekelt, országos ismertségre pedig 1972-ben, a Ki mit tud?-on tett szert a Kócbabák trió tagjaként. A hot!-nak most elárulta, hogyan telik idén Csepregi Éva születésnapja:

Hát munkával! Október 22-én Debrecenbe megyünk, ott lesz a premiervetítése a Neoton Finálé című koncertfilmnek, ami ezután korlátozott ideig több moziban is látható lesz. Ott is éjszakázunk, mert másnap már Békéscsabán lépünk fel. 22-én estére tervezek egy ünnepi vacsorát, amire meghívom a kollégákat és a barátokat, hogy együtt ünnepeljünk.

– kezdte Éva a hot!-nak.

Csepregi Éva fia, Dávid rendezte a Neoton Finálé koncertet

Január 10-én Csepregi Éva és a Neoton a zenekar 60. évfordulóját ünnepelte Finálé című koncertjén az MVM Dome-ban. Erről a fellépésről készült egy koncertfilm is. Az énekesnő fia, Dávid meghatározó szerepet vállalt mindkettőben. Csepregi Éva azt tartja igazi ajándéknak, hogy a gyermekével ennyire jó a viszonyuk, és a zenekar is fut.

„Magát a koncertet a fiam, Dávid rendezte, aki részt vett a film vágásában, valamint abban is, hogy a mozikba kerülhetett. Rengeteg munkája van benne, de persze egy nagyon nagy stáb is dolgozott a film véglegesítésén.”