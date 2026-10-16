JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Földrajzi kvíz: csukott szemmel is eligazodsz a magyar megyék között?

Földrajzi kvíz: csukott szemmel is eligazodsz a magyar megyék között?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors földrajz kvízek
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 16. 12:30
Magyarország régióimegyehatár
Kíváncsi vagy, mennyire mozogsz otthonosan hazánk lenyűgöző tájain, rejtett kincsei és megyehatárai között? Tedd próbára a tudásodat, és rögtön kiderül, mennyire megy neked ez a becsapós földrajzi kvíz!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Teszteld a tudásod a magyar megyék földrajzáról!
  • Felismered hazánk hegyeit, tavait és borvidékeit?
  • Most kiderül, mennyire ismered a hazai tájakat.

Magyarország tájai rendkívül sokszínűek, így a következő földrajzi kvíz nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy próbára tedd a tudásodat hazánk lenyűgöző természeti kincseiről, festői tavairól és fenséges hegyvonulatairól.

Földrajzi kvíz Magyarország nevezetességeiről, mint a poroszlói Ökocentrum.
Mennyire vagy képben Magyarország megyéit illetően? Az alábbi földrajzi kvíz most leleplez.
Fotó: shutterstock

Igazi megyeszakértő vagy? Ez a földrajzi kvíz azonnal kideríti!

Bár mindannyian jól ismerjük legnépszerűbb kirándulóhelyeinket, azt már lényegesen kevesebben tudják csukott szemmel is felidézni, hogy ezek a közkedvelt látnivalók pontosan melyik megyénk határain belül fekszenek. A következőkben összegyűjtöttünk néhány jól ismert és kevéssé köztudott nevezetességet hazánk legszebb pontjairól.

A feladatod mindössze annyi, hogy eldöntsd: az adott hegycsúcs, tó, borvidék vagy épp természetvédelmi terület mely közigazgatási egységünkhöz tartozik. Vajon mennyire mozogsz otthonosan Magyarország térképén, ha a megyék pontos határvonalairól van szó? Derítsd ki a következő kvíz segítségével, vajon valóban igazi megyeszakértő vagy-e! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik megye területén található a Balaton legmélyebb pontja, a Tihanyi-kút?

Nézd meg a videót is Magyarország legszebb tájairól:

Ezek a kvízek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu