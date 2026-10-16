Földrajzi kvíz: csukott szemmel is eligazodsz a magyar megyék között?

Magyarország tájai rendkívül sokszínűek, így a következő földrajzi kvíz nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy próbára tedd a tudásodat hazánk lenyűgöző természeti kincseiről, festői tavairól és fenséges hegyvonulatairól.
Bár mindannyian jól ismerjük legnépszerűbb kirándulóhelyeinket, azt már lényegesen kevesebben tudják csukott szemmel is felidézni, hogy ezek a közkedvelt látnivalók pontosan melyik megyénk határain belül fekszenek. A következőkben összegyűjtöttünk néhány jól ismert és kevéssé köztudott nevezetességet hazánk legszebb pontjairól.
A feladatod mindössze annyi, hogy eldöntsd: az adott hegycsúcs, tó, borvidék vagy épp természetvédelmi terület mely közigazgatási egységünkhöz tartozik. Vajon mennyire mozogsz otthonosan Magyarország térképén, ha a megyék pontos határvonalairól van szó? Derítsd ki a következő kvíz segítségével, vajon valóban igazi megyeszakértő vagy-e!
Nézd meg a videót is Magyarország legszebb tájairól:
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