Földrajzi kvíz: csukott szemmel is eligazodsz a magyar megyék között?

Teszteld a tudásod a magyar megyék földrajzáról!

Felismered hazánk hegyeit, tavait és borvidékeit?

Most kiderül, mennyire ismered a hazai tájakat.

Magyarország tájai rendkívül sokszínűek, így a következő földrajzi kvíz nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy próbára tedd a tudásodat hazánk lenyűgöző természeti kincseiről, festői tavairól és fenséges hegyvonulatairól.

Mennyire vagy képben Magyarország megyéit illetően? Az alábbi földrajzi kvíz most leleplez.

Fotó: shutterstock

Igazi megyeszakértő vagy? Ez a földrajzi kvíz azonnal kideríti!

Bár mindannyian jól ismerjük legnépszerűbb kirándulóhelyeinket, azt már lényegesen kevesebben tudják csukott szemmel is felidézni, hogy ezek a közkedvelt látnivalók pontosan melyik megyénk határain belül fekszenek. A következőkben összegyűjtöttünk néhány jól ismert és kevéssé köztudott nevezetességet hazánk legszebb pontjairól.

A feladatod mindössze annyi, hogy eldöntsd: az adott hegycsúcs, tó, borvidék vagy épp természetvédelmi terület mely közigazgatási egységünkhöz tartozik. Vajon mennyire mozogsz otthonosan Magyarország térképén, ha a megyék pontos határvonalairól van szó? Derítsd ki a következő kvíz segítségével, vajon valóban igazi megyeszakértő vagy-e!