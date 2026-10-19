60 éves lett Jon Favreau, a Marvel-filmek sztárja és a Vasember rendezője – Bosszúállók kvíz

Jon Favreau rendezte a 2008-as Vasember című filmet, amely a Marvel-univerzum legelső alkotása volt, és hatalmas sikert aratott a mozirajongók körében.

című filmet, amely a Marvel-univerzum legelső alkotása volt, és hatalmas sikert aratott a mozirajongók körében. A színész-rendező szerepelt is a filmben, ő alakította Happy Hogan karakterét.

Az évek alatt az egyik legnépszerűbb mellékszereplővé vált, és többször is visszatért a filmszéria során.

Ma ünnepli 60. születésnapját Jon Favreau, akit a legtöbben csak egy vicces mellékszereplőnek gondolnak, miközben nélküle sosem indult volna világhódító útjára a Marvel-univerzum. A kerek évforduló kapcsán egy Bosszúállók-kvízzel kedveskedünk a szuperhősök rajongóinak.

60 éves lett a Bosszúállók sztárja, Jon Favreau Fotó: 123RF

Jon Favreau nem csak segítette a Bosszúállók munkáját, neki köszönhetjük az egyiküket

Az első Vasember 2008-as bemutatója óta több tucat film és sorozat bővítette az MCU világát, miközben olyan ikonikus karakterek váltak a popkultúra részévé, mint Vasember, Amerika Kapitány, Thor, vagy csak úgy egészében a Bosszúállók csapatának tagjai. Arról ugyanakkor kevés szó esik, hogy a 2000-es évek elején még mennyire nehéz volt egy képregényfilmből sikert kovácsolni. A Vasember-filmmel hatalmas fába vágta a fejszéjét a színész-rendező. Egy önálló és izgalmas alkotást kellett készíteni, amely megágyaz egy egész univerzumnak; ráadásul fel kellett építeni egy olyan főszereplőt is, aki el tud vinni a hátán több filmet is. Favreau ehhez az akkor még elég vegyes megítélésű Robert Downey Jr.-t választotta, ami mondanunk sem kell, elég merész lépés volt. Jon számításai azonban bejöttek: a film hatalmas népszerűségre tett szert, a színész pedig újra Hollywood elitjében találta magát. Az pedig csak külön érdekesség, hogy Jon nem elégedett meg a rendezői székkel: a többi filmben inkább színészként csillogtatta meg tehetségét, és vált sokak kedvencévé.

Bosszúállók kvíz a legnagyobb rajongóknak

Emlékszel rá, mi volt Favreau szerepe a Marvel-filmszériában? Vagy arra, hogy mit mondott Tony kislányának a Bosszúállók: Végjáték egyik utolsó jelenétben? A Bosszúállók tagjairól szóló kvízünkből kiderül!