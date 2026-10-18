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Csíkos hátsó, lólábak és zsiráfrokonság: íme az afrikai dzsungel legrejtélyesebb élőlénye fotókon

Csíkos hátsó, lólábak és zsiráfrokonság: íme az afrikai dzsungel legrejtélyesebb élőlénye fotókon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Veszélyeztetett faj
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 18. 10:30
Kongóvilágnap
Sokan azt sem tudják, hogy a Kongó-medence sűrű esőerdőiben élő különleges állat egyáltalán létezik, pedig még világnapja is van. Október 18-án éppen ezért közelebbről is bemutatjuk, milyen csodálatos élőlény az okapi.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Az okapi első ránézésre zebrára hasonlít, valójában azonban a zsiráf egyetlen ma élő rokonfaja.
  • Rendkívül rejtőzködő, magányos életmódot folytat a Kongó-medence sűrű esőerdőiben.
  • Élelmének megszerzésében és tisztálkodásában rendkívül hosszú, kékesfekete nyelve segíti.

Sokan hajlamosak azt hinni, hogy a fura kinézetű teremtmény csupán egy ügyes fotómontázs, vagy a mesterséges intelligencia szüleménye, pedig ez a nagyon is valóságos emlős valóban ott rejtőzik a Kongó-medence sűrű esőerdőiben. Az okapi a természet igazi vizuális tréfája, hiszen a csíkos hátsója miatt elsőre zebrának gondolhatnánk, a testalkata lószerű, valójában viszont a zsiráf egyetlen ma élő legközelebbi rokona.

Okapi zöld környezetben.
Az okapi Kongó északi részének esőerdeiben él, rejtőzködő életmódja miatt ritkán kerül a kíváncsi szemek elé. 
Fotó: Shutterstock

Milyen állat az okapi valójában?

A felfedezése sem ment simán a XIX. század végén, amikor a kutatók először még erdei zebrának hitték a hiányos ismeretek és leletek alapján. Mivel rendkívül rejtőzködő életmódot folytat, a vadonban szinte sosem kerül az utazók vagy a fotósok szeme elé. Ma már sajnos veszélyeztetett fajként tartják számon az élőhelyek zsugorodása miatt, így minden egyes egyedre vigyázni kell.

Bár a csíkos hátsó combok könnyen tévedésbe ejtik a szemlélőt, a csontozata és a feje egyértelműen a zsiráfokhoz köti. E párosujjú patás különlegessége a rendkívül hosszú, kékesfekete nyelve, amellyel még a saját fülét is gond nélkül megtisztítja. A viselkedése kifejezetten magányos, a saját territóriumát vizelettel és a nyakának a fákhoz dörzsölésével jelöli ki. Nappal aktív, ekkor rója a jól kitaposott erdei ösvényeit, és az étrendjében olyan növények is szerepelnek, amelyek az ember számára kifejezetten mérgezőek lennének.

Okapi szemből közeledik.
Ez a különös szerzet élőhelyének zsugorodása miatt ma már vszélyeztetett faj.
Fotó: Shutterstock

Milyen rejtélyek övezik az erdei patást?

  • A bikák koponyáján apró, bőrrel borított szarvacskák találhatók, míg a nőstények szarvatlanok, ám testméretre kissé magasabbak és robusztusabbak a hímeknél.
  • A születő borjak az első időszakban szinte ki sem mozdulnak a rejtekhelyükről, és a ragadozók szaglásának megtévesztése érdekében a kezdeti hetekben alig ürítenek bélsarat.
  • Fogságban akár harminc évig is elélhetnek, de a szabad természetben a populációja folyamatos zsugorodást mutat az erdőirtások és a törvénytelen vadászat súlyos hatásai miatt.

Hol láthatsz ma okapit legközelebb?

A közvetlen szomszédságunkban a csehországi Dvůr Králové-i Állatkert tart okapikat, de ha nagyobb németországi intézmények felé veszed az irányt, ott is több helyen (például a Frankfurti Állatkertben, a Berlinben található két állatkertben – a Zoosche Gärtenben és a Tierparkban –, valamint a kölni vagy a lipcsei állatkertben) garantáltan találkozhatsz velük.

Bár a hatvanas években a budapesti állatkertben is élt három példány, jelenleg egyetlen hazai intézményben sem látható ez a ritkaság, a faj megőrzése azonban mindannyiunk közös felelőssége. Bízunk benne, hogy a nemzetközi természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően ez a különleges erdei zsiráf még hosszú ideig háborítatlanul élhet Afrika sűrű esőerdőiben.

Az okapik patáinál található speciális illatmirigyek minden egyes lépésükkel kátrányszerű anyagot hagynak maguk után, amivel a sűrű aljnövényzetben jelölik ki az útvonalukat.
A lábain látható egyedi csíkozás mintázata éppen olyan megismételhetetlen minden egyes egyednél, mint az embereknél az ujjlenyomat.
Mivel az esőerdei növényzet kevés sót tartalmaz, az okapik gyakran mérgező gombák, égett fák hamuja és sós kénes agyag fogyasztásával pótolják a hiányzó ásványi anyagokat.
A természetes élőhelyén egyetlen valódi ellensége létezik: a sűrű lombkoronából lecsapó szavannai leopárd.
Ez a különleges faj annyira fontos jelképe a Kongói Demokratikus Köztársaságnak, hogy még a nemzeti valuta, a kongói frank bankjegyein is szerepel a képmása.
Az okapi látása meglehetősen gyenge a sűrű esőerdő félhomályában, így elsősorban a hatalmas, tölcsérszerűen forgatható füleire és a kitűnő szaglására támaszkodik a tájékozódásban.
Bár az okapi meglehetősen csendes állat, különleges módon is képes kommunikálni: olyan mély, infrahangtartományba eső hangokat bocsát ki, amelyeket az emberi fül már nem érzékel. Ezek a hangjelzések különösen az anya és borja közötti kapcsolattartásban játszhatnak fontos szerepet.
Az okapi nyelve olyan hosszú és hajlékony, hogy nemcsak a saját füleit tudja megtisztítani vele, hanem még a szemhéjáról is eltávolítja a rovarokat.
A nyugat-európai tudósok egészen 1901-ig csak legendának és az őslakosok kitalációjának hitték a létezését, így az egyik legkésőbb felfedezett nagy testű emlős.
Az okapi szőrzete olajosan csillogó és vízálló, így a sűrű trópusi esőerdő állandó párájában és esőzésében is teljesen száraz marad.
Galéria: Galréria: te tudod milyen állat az okapi?
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Az okapik patáinál található speciális illatmirigyek minden egyes lépésükkel kátrányszerű anyagot hagynak maguk után, amivel a sűrű aljnövényzetben jelölik ki az útvonalukat.

 

Nézd meg a videót is erről a különleges állatról:

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