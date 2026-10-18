Csíkos hátsó, lólábak és zsiráfrokonság: íme az afrikai dzsungel legrejtélyesebb élőlénye fotókon

Sokan hajlamosak azt hinni, hogy a fura kinézetű teremtmény csupán egy ügyes fotómontázs, vagy a mesterséges intelligencia szüleménye, pedig ez a nagyon is valóságos emlős valóban ott rejtőzik a Kongó-medence sűrű esőerdőiben. Az okapi a természet igazi vizuális tréfája, hiszen a csíkos hátsója miatt elsőre zebrának gondolhatnánk, a testalkata lószerű, valójában viszont a zsiráf egyetlen ma élő legközelebbi rokona.
A felfedezése sem ment simán a XIX. század végén, amikor a kutatók először még erdei zebrának hitték a hiányos ismeretek és leletek alapján. Mivel rendkívül rejtőzködő életmódot folytat, a vadonban szinte sosem kerül az utazók vagy a fotósok szeme elé. Ma már sajnos veszélyeztetett fajként tartják számon az élőhelyek zsugorodása miatt, így minden egyes egyedre vigyázni kell.
Bár a csíkos hátsó combok könnyen tévedésbe ejtik a szemlélőt, a csontozata és a feje egyértelműen a zsiráfokhoz köti. E párosujjú patás különlegessége a rendkívül hosszú, kékesfekete nyelve, amellyel még a saját fülét is gond nélkül megtisztítja. A viselkedése kifejezetten magányos, a saját territóriumát vizelettel és a nyakának a fákhoz dörzsölésével jelöli ki. Nappal aktív, ekkor rója a jól kitaposott erdei ösvényeit, és az étrendjében olyan növények is szerepelnek, amelyek az ember számára kifejezetten mérgezőek lennének.
A közvetlen szomszédságunkban a csehországi Dvůr Králové-i Állatkert tart okapikat, de ha nagyobb németországi intézmények felé veszed az irányt, ott is több helyen (például a Frankfurti Állatkertben, a Berlinben található két állatkertben – a Zoosche Gärtenben és a Tierparkban –, valamint a kölni vagy a lipcsei állatkertben) garantáltan találkozhatsz velük.
Bár a hatvanas években a budapesti állatkertben is élt három példány, jelenleg egyetlen hazai intézményben sem látható ez a ritkaság, a faj megőrzése azonban mindannyiunk közös felelőssége. Bízunk benne, hogy a nemzetközi természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően ez a különleges erdei zsiráf még hosszú ideig háborítatlanul élhet Afrika sűrű esőerdőiben.
Nézd meg a videót is erről a különleges állatról:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.