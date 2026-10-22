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Rozsdás hajók a sivatagban: a világ 4. legnagyobb tava, amit teljesen eltüntetett az emberi felelőtlenség

Rozsdás hajók a sivatagban: a világ 4. legnagyobb tava, amit teljesen eltüntetett az emberi felelőtlenség

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors ökológiai katasztrófa
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 22. 12:00
szovjetuniótervgazdálkodásAral-tó
Ez volt a XX. század egyik legsúlyosabb ember alkotta ökológiai tragédiája, amely teljesen átrajzolta Közép-Ázsia térképét. Ismerd meg, hogyan vált bőséges víztömegből kietlen homoksivataggá Földünk egykor negyedik legnagyobb tava, az Aral-tó!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Elhibázott tervgazdálkodás: a szovjet folyóelterelések miatt a világ egykor negyedik legnagyobb tava szinte teljesen kiszáradott.
  • Ökológiai és egészségügyi válság: a hátramaradt sósivatagból származó mérgező porviharok súlyos megbetegedéseket okoznak a térségben.
  • Mentési kísérletek: az északi tórész vízszintjét sikerült stabilizálni, de a déli meder rehabilitációja helyett ma a porviharok megfékezése a fő cél.

Az emberi beavatkozás és a természeti egyensúly felborítása ritkán öltött olyan drámai formát, mint Közép-Ázsia zárt medencéjében. A szovjet központi tervgazdálkodás az 1960-as években nagyszabású agrárprojektbe kezdett, amelynek keretében a térség két nagy folyóját, az Amudarját és a Szirdarját elterelték, hogy a sivatagos területeken gyapotot termesszenek. A döntés következtében a természetes utánpótlásától megfosztott Aral-tó felszíne rohamos ütemben zsugorodni kezdett, vízszintje drasztikusan lecsökkent, sótartalma pedig többszörösére nőtt. Az egykor virágzó ökoszisztéma évtizedek alatt összeomlott, a hátramaradt mederben pedig kialakult az Aralkum néven ismert új sósivatag. Ez az átgondolatlan gazdasági beavatkozás nemcsak a természetet pusztította el, hanem az itt élő teljes közösségek jövőjét is megpecsételte.

Az Aral-tó helyén ma csak rozsdáshajóroncsok találhatók az elsivatagosodott területen.
Az egykor gazdag ökoszisztémával büszkélkedő Aral-tó helyén ma mérgező porsivatag és rozsdálló hajótemető található csak. 
Fotó: Shutterstock

Miért száradt ki csaknem teljesen az Aral-tó?

A katasztrófa gyökerei a szovjet agrárpolitikáig nyúlnak vissza, amely a gyapotot a térség első számú gazdasági erőforrásává emelte. Moszkvai döntéshozók a „fehér aranyként” emlegetett növény termesztését erőltették, ehhez viszont hatalmas mennyiségű öntözővízre volt szükség a sivatagos területeken. A folyók vizét sok ezer kilométernyi, döntően burkolatlan és szigetelés nélküli csatornahálózatba terelték, ahonnan a kiszivattyúzott víz jelentős része elpárolgott vagy elszivárgott a homokban, mielőtt egyáltalán elérte volna a földeket.

Gyapotmunkások takarítják be a gyapotot az Aral-tó környékén.
Gyapotmunkások takarítják be a "fehér aranyként" kezelt gyapotot Kizil-Kala (ma Üzbegisztán) közelében: az elhibázott tervgazdálkodás miatt azonban a világ negyedik tavának el kellett pusztulnia. 
Fotó: Wikipedia

A tó vízutánpótlása így az évtizedek során a töredékére esett vissza, a természetes párolgás viszont változatlan ütemben folytatódott a forró klímán. A víztömeg visszahúzódásával párhuzamosan a meder gyorsan sóssá vált, ami kipusztította az őshonos halállományt. Muynak és Aralszk egykor nyüzsgő kikötővárosai hirtelen több tucat kilométerre kerültek a vízparttól. Az egykor vízen úszó teherhajók és halászbárkák a homokban rekedtek, ahol ma is rozsdásodó roncstemetőként emlékeztetnek az elhibázott döntésekre.

Az Aral-tó 1989-ben (balra) és 2014-ben (jobbra): jól látszik a tó pusztulásának mértéke. 
Fotó: Wikipedia

A toxikus por és a széthullott közösségek öröksége

A kiszáradt tómeder helyén visszamaradt sivatag hatalmas egészségügyi és környezeti kockázatot jelent a mai napig. Az évtizedek során az intenzív mezőgazdaságból bemosódott műtrágya, növényvédő szerek és veszélyes vegyszerek felhalmozódtak a kiszáradt meder alján lévő sórétegben. A térségben gyakori erős szélviharok ezt a mérgező keveréket felszedik, majd több száz kilométeres körzetben terítik szét a környező településekre, sőt a mérgező por nyomait még a távoli gleccserekben is kimutatták.

A helyi lakosság körében emiatt kiugróan magassá vált a légzőszervi és a daganatos megbetegedések, valamint a krónikus veseproblémák aránya, miközben a csecsemőhalandóság is drasztikusan megugrott a régióban. A megélhetési lehetőségek elvesztése és a halászat megszűnése tömeges elvándorláshoz vezetett, a helyben maradt közösségek pedig tartós gazdasági és szociális válsággal kénytelenek együtt élni.

Mára ennyi maradt az Aral-tóból: a nyugai medence legszélső csíkja és az északi részen elterülő kis területű medence (a kép 2026. augusztus 25-én készült)
Fotó: Wikipedia

Bár a tó északi, kazahsztáni részén gátépítéssel sikerült némi vizet megmenteni és a halászatot részben újraindítani, a déli, üzbegisztáni meder nagy része végérvényesen megsemmisült. Az elhibázott emberi döntések következményeit a természet és az ott élő emberek a mai napig viselik.

Ez a tragédia nap mint nap mementóként figyelmeztet bennünket a fenntartható vízgazdálkodás fontosságára. A tó teljes eredeti állapotának visszaállítására már nincs reális esély, de a nemzetközi és regionális törekvések ma az északi tórész vízszintjének stabilizálására, valamint a kiszáradt meder fásítására fókuszálnak, hogy megfékezzék a mérgező porviharokat. 

Nézd meg a videót is a témában:

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