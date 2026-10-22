Rozsdás hajók a sivatagban: a világ 4. legnagyobb tava, amit teljesen eltüntetett az emberi felelőtlenség

Elhibázott tervgazdálkodás: a szovjet folyóelterelések miatt a világ egykor negyedik legnagyobb tava szinte teljesen kiszáradott.

a szovjet folyóelterelések miatt a világ egykor negyedik legnagyobb tava szinte teljesen kiszáradott. Ökológiai és egészségügyi válság: a hátramaradt sósivatagból származó mérgező porviharok súlyos megbetegedéseket okoznak a térségben.

a hátramaradt sósivatagból származó mérgező porviharok súlyos megbetegedéseket okoznak a térségben. Mentési kísérletek: az északi tórész vízszintjét sikerült stabilizálni, de a déli meder rehabilitációja helyett ma a porviharok megfékezése a fő cél.

Az emberi beavatkozás és a természeti egyensúly felborítása ritkán öltött olyan drámai formát, mint Közép-Ázsia zárt medencéjében. A szovjet központi tervgazdálkodás az 1960-as években nagyszabású agrárprojektbe kezdett, amelynek keretében a térség két nagy folyóját, az Amudarját és a Szirdarját elterelték, hogy a sivatagos területeken gyapotot termesszenek. A döntés következtében a természetes utánpótlásától megfosztott Aral-tó felszíne rohamos ütemben zsugorodni kezdett, vízszintje drasztikusan lecsökkent, sótartalma pedig többszörösére nőtt. Az egykor virágzó ökoszisztéma évtizedek alatt összeomlott, a hátramaradt mederben pedig kialakult az Aralkum néven ismert új sósivatag. Ez az átgondolatlan gazdasági beavatkozás nemcsak a természetet pusztította el, hanem az itt élő teljes közösségek jövőjét is megpecsételte.

Az egykor gazdag ökoszisztémával büszkélkedő Aral-tó helyén ma mérgező porsivatag és rozsdálló hajótemető található csak.

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Miért száradt ki csaknem teljesen az Aral-tó?

A katasztrófa gyökerei a szovjet agrárpolitikáig nyúlnak vissza, amely a gyapotot a térség első számú gazdasági erőforrásává emelte. Moszkvai döntéshozók a „fehér aranyként” emlegetett növény termesztését erőltették, ehhez viszont hatalmas mennyiségű öntözővízre volt szükség a sivatagos területeken. A folyók vizét sok ezer kilométernyi, döntően burkolatlan és szigetelés nélküli csatornahálózatba terelték, ahonnan a kiszivattyúzott víz jelentős része elpárolgott vagy elszivárgott a homokban, mielőtt egyáltalán elérte volna a földeket.

Gyapotmunkások takarítják be a "fehér aranyként" kezelt gyapotot Kizil-Kala (ma Üzbegisztán) közelében: az elhibázott tervgazdálkodás miatt azonban a világ negyedik tavának el kellett pusztulnia.

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A tó vízutánpótlása így az évtizedek során a töredékére esett vissza, a természetes párolgás viszont változatlan ütemben folytatódott a forró klímán. A víztömeg visszahúzódásával párhuzamosan a meder gyorsan sóssá vált, ami kipusztította az őshonos halállományt. Muynak és Aralszk egykor nyüzsgő kikötővárosai hirtelen több tucat kilométerre kerültek a vízparttól. Az egykor vízen úszó teherhajók és halászbárkák a homokban rekedtek, ahol ma is rozsdásodó roncstemetőként emlékeztetnek az elhibázott döntésekre.