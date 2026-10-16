Stallone ma már bánja, hogy nem a kaszkadőrökre bízta a veszélyes jeleneteket

Súlyos árat fizetett Sylvester Stallone azért, hogy akciósztárként évtizedeken át maga vállalta a veszélyes kaszkadőrmutatványokat. A 80 éves hollywoodi legenda A feláldozhatók után kilenc hátműtéten és három nyaki gerincoperáción esett át. Ma már úgy látja, óriási hiba volt, hogy nem bízta a kockázatos jeleneteket a szakemberekre – derül ki a Page Six cikkéből.

Sylvester Stallone részt vesznek a „Tulsa King” 3. évadának New York-i vetítésén.

Fotó: AFP

A most futó nagy sikerű széria, a Tulsa királya főszereplője a Fox News Digitalnak adott interjúban idézte fel megpróbáltatásait. Mindkét válla súlyosan megsérült, és a szemét is műteni kellett. Elmondása szerint az orvosi beavatkozások után már soha nem nyerte vissza korábbi állapotát.

Most már meg kell tanulnom együtt élni a fájdalommal, amennyire csak lehet

– fogalmazott Stallone.

Súlyos árat fizetett a saját kaszkadőrmutatványaiért Stallone

Az akciósztár ma már óva int másokat attól, hogy hozzá hasonlóan saját maguk hajtsák végre a veszélyes mutatványokat. Szerinte a testi épségüket kockáztatják azok, akik nem bízzák a feladatot képzett kaszkadőrökre.

Ne csináld! Hagyd, hogy a profi végezze el a munkát!

– üzente, majd arra figyelmeztetett, hogy a gravitációt senki sem győzheti le, egy komoly esés következményei pedig évekkel később is érezhetők.

Arra a kérdésre, büszke-e a korábbi teljesítményére, meglepően őszintén válaszolt.

Idiótának tartom magam, amiért ezt csináltam

– ismerte el, hozzátéve, hogy egyáltalán nem tekinti dicsőségnek, amiért ennyire tönkretette a testét.

Új ellenségek fenyegetik a Tulsa királyát

Stallone számára a munka továbbra sem áll meg: a Tulsa királya negyedik évada október 16-án debütál a Paramount+ kínálatában.

Dwight Manfredi ezúttal is komoly veszélyekkel néz szembe, ráadásul saját embereivel is konfliktusba kerül.

A New Yorkból érkező bűnözők modern technológiát, politikai befolyást és maffiamódszereket is bevetnek, hogy sarokba szorítsák a főhőst. A híres színész szerint a folytatás már az első pillanatokban feszült fordulatokat tartogat.

Floridában talált új lendületre

Stallone feleségével, Jennifer Flavinnel 2024-ben költözött végleg Kaliforniából Floridába. A filmsztár úgy érezte, korábbi otthonában elkényelmesedett, az új környezet azonban ismét lendületet adott neki. A természet közelsége és a nyugodtabb életvitel szerinte a közérzetére is kedvezően hat.