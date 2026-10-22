John Goodman őszintén vallott függőségéről: az alkoholproblémái miatt hízott 181 kilóra

John Goodman élete egyik legsötétebb időszakáról vallott: az alkohol hosszú éveken át meghatározta a mindennapjait, és amikor végül sikerült leszámolnia a függőségével, egy másik problémával kellett szembenéznie. A nagy Lebowski sztárja elárulta, hogy az ivás abbahagyása után az evésbe menekült, a súlya pedig csaknem elérte a 181 kilogrammot. A színész végül drasztikus lépésre szánta magát és életmódot váltott, amelynek köszönhetően több, mint 90 kilótól szabadult meg.

John Goodman sokáig küzdött függőségével, végül búcsút intett az alkoholnak

(Fotó: Abaca/Northfoto)

John Goodman miután felhagyott az alkohollal, az evésbe menekült

miután felhagyott az alkohollal, az evésbe menekült A nagy Lebowski sztárja közel 181 kilóra hízott alkoholproblémái miatt

sztárja közel 181 kilóra hízott alkoholproblémái miatt A 74 éves színésznek mára sikerült lefogynia és ezt a gyomorműtétjének és a drasztikus életmódváltásának köszönheti.

John Goodman leleplezte hízásának az okát

John Goodman ma Hollywood egyik elismert karakterszínésze, ám a sikerek mögött hosszú ideig komoly személyes küzdelmek húzódtak meg. A 74 éves sztár a The New Yorker-nek adott interjújában őszintén beszélt arról, hogyan vált az alkohol az élete meghatározó részévé, és milyen nehéz volt kitörnie az önpusztító szokásokból. A világsztár visszaemlékezése szerint az ivás az 1970-es évek végén vált rendszeressé az életében. Egy idő után pedig az alkoholhoz való viszonya olyan súlyossá vált, hogy már nem csupán a társasági élet vagy a kikapcsolódás miatt nyúlt a pohár után, hanem a mindennapi teendői közben is. Az ivás végül egy ördögi körbe sodorta őt. A másnaposság és a remegés miatt újra alkoholt fogyasztott, így egyre nehezebbé vált megszakítania a folyamatot. Végül eljutott arra a pontra, amikor már nem akarta tovább folytatni ezt az életet.

John Goodman gyomorműtéten esett át, ami segített neki a fogyásban

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Az étel vette át az alkohol helyét

John Goodman 2007-ben döntött úgy, hogy abba hagyja az alkoholfogyasztást. Saját elmondása szerint ekkor már annyira kimerítette a függőséggel járó állandó küzdelem, hogy változtatnia kellett. Belefáradt abba, hogy újra és újra ugyanazokat a köröket futja, ezért elhatározta, hogy józan életet kezd. A döntés azonban nem jelentette azt, hogy minden problémája egyik napról a másikra megszűnt. Az alkoholtól való megszabadulás után az evés vált az egyik menekülési útvonalává. Emiatt brutálisan meghízott és bár többször próbált lefogyni, tartósan nem sikerült megtartania a súlyveszteséget. Végül 2011-ben, amikor 181 kilót nyomott, komoly lépésre szánta el magát: John Goodman gyomorműtéten esett át.