46 évesen megnősült az Így jártam anyátokkal sztárja

Új fejezet kezdődött Jason Segel életében: az Így jártam anyátokkal sztárja oltár elé vezette szerelmét, Kayla Radomskit. A 46 éves színész és a nála 11 évvel fiatalabb táncos-színésznő egy romantikus kaliforniai helyszínen mondta ki a boldogító igent, az esküvőről pedig már az első fotók is megjelentek.

Az Így jártam anyátokkal sztárja, Jason Segel megnősült

(Fotó: Kay Blake/Northfoto)

Október 17-én megnősült az Így jártam anyátokkal Marshall ja

ja Jason Segel esküvőjét a kaliforniai San Marinóban tartották egy botanikus kertben, pont ott, ahol az eljegyzés is történt

esküvőjét a kaliforniai San Marinóban tartották egy botanikus kertben, pont ott, ahol az eljegyzés is történt A 46 éves színész egy nála 11 évvel fiatalabb táncos-színésznőt, Kayla Radomskit vette feleségül.

Elkelt az Így jártam anyátokkal sztárja

Jason Segel és Kayla Radomski október 17-én, szombaton tartották az esküvőjüket a kaliforniai Pasadena közelében található The Huntington Library Botanical Gardensben. A gyönyörű botanikus kert nem véletlenül esett a választásukra, a helyszín ugyanis már korábban is fontos szerepet játszott a kapcsolatukban. Tavaly a 46 éves színész itt kérte meg szerelme kezét. És bár a pár egyelőre nem osztott meg minden részletet a nagy napról, a menyasszony, Kayla Radomski Instagram-oldalán azonban már felbukkant néhány meghitt pillanat. Az Így jártam anyátokkal sztárjának felesége október 18-án, az esküvőt követő napon egy fotót tett közzé, amelyhez azt írta, hogy az előző nap egy valóra vált álom volt, majd a Mrs. Segel aláírással is jelezte, hogy ő és párja immár férj és feleség.

Mesébe illő lánykérés

De nemcsak az esküvő, már maga a lánykérés is mesébe illő volt. Az Így jártam anyátokkal sztárja 2025 júniusában jegyezte el szerelmét, méghozzá ugyanott, ahol később az esküvőjüket is tartották. A nagy pillanatot gondosan megtervezte, és egy apró füllentéssel próbálta megőrizni a meglepetést. Elmondása szerint hosszú ideig folyamatosan azt mondta Kaylanak, hogy a munkája miatt egyelőre nem tud eljegyzésre gondolni, majd egy alkalommal azt állította, hogy egy adományozói vacsorán kell megjelenniük a botanikus kertben. Csakhogy ilyen vacsora valójában nem is létezett, az egész történet a lánykérés fedősztorija volt. Jason Segel végül sikerrel járt és a botanikus kertben kérte meg párja kezét, aki mit sem sejtett a nagy meglepetésről.