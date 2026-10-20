46 évesen megnősült az Így jártam anyátokkal sztárja

Új fejezet kezdődött Jason Segel életében: az Így jártam anyátokkal sztárja oltár elé vezette szerelmét, Kayla Radomskit. A 46 éves színész és a nála 11 évvel fiatalabb táncos-színésznő egy romantikus kaliforniai helyszínen mondta ki a boldogító igent, az esküvőről pedig már az első fotók is megjelentek.
Jason Segel és Kayla Radomski október 17-én, szombaton tartották az esküvőjüket a kaliforniai Pasadena közelében található The Huntington Library Botanical Gardensben. A gyönyörű botanikus kert nem véletlenül esett a választásukra, a helyszín ugyanis már korábban is fontos szerepet játszott a kapcsolatukban. Tavaly a 46 éves színész itt kérte meg szerelme kezét. És bár a pár egyelőre nem osztott meg minden részletet a nagy napról, a menyasszony, Kayla Radomski Instagram-oldalán azonban már felbukkant néhány meghitt pillanat. Az Így jártam anyátokkal sztárjának felesége október 18-án, az esküvőt követő napon egy fotót tett közzé, amelyhez azt írta, hogy az előző nap egy valóra vált álom volt, majd a Mrs. Segel aláírással is jelezte, hogy ő és párja immár férj és feleség.
De nemcsak az esküvő, már maga a lánykérés is mesébe illő volt. Az Így jártam anyátokkal sztárja 2025 júniusában jegyezte el szerelmét, méghozzá ugyanott, ahol később az esküvőjüket is tartották. A nagy pillanatot gondosan megtervezte, és egy apró füllentéssel próbálta megőrizni a meglepetést. Elmondása szerint hosszú ideig folyamatosan azt mondta Kaylanak, hogy a munkája miatt egyelőre nem tud eljegyzésre gondolni, majd egy alkalommal azt állította, hogy egy adományozói vacsorán kell megjelenniük a botanikus kertben. Csakhogy ilyen vacsora valójában nem is létezett, az egész történet a lánykérés fedősztorija volt. Jason Segel végül sikerrel járt és a botanikus kertben kérte meg párja kezét, aki mit sem sejtett a nagy meglepetésről.
Kayla Radomski a tánc világából érkezett. 2009-ben a So You Think You Can Dance ötödik évadának versenyzőjeként vált ismertté, ahol a negyedik helyen végzett. Később színészként is dolgozott, és olyan produkciókban tűnt fel, mint a Volt egyszer egy Hollywood vagy a Footloose. Jason Segellel 2023 őszén kezdtek randizni, kapcsolatukat pedig 2024 elején tették nyilvánossá. A mostani esküvő pedig mindkettőjük életében egy új fejezetet nyit, hiszen korábban egyikőjük sem volt még házas.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.