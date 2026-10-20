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46 évesen megnősült az Így jártam anyátokkal sztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 20. 19:30
Így jártam anyátokkallánykérésházasságJason Segel
Jason Segel végre megnősült. Az Így jártam anyátokkal Marshallja feleségül vette a nála 11 évvel fiatalabb menyasszonyát, Kayla Radomskit.
Fekete Ágnes
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Új fejezet kezdődött Jason Segel életében: az Így jártam anyátokkal sztárja oltár elé vezette szerelmét, Kayla Radomskit. A 46 éves színész és a nála 11 évvel fiatalabb táncos-színésznő egy romantikus kaliforniai helyszínen mondta ki a boldogító igent, az esküvőről pedig már az első fotók is megjelentek.

Így jártam anyátokkal sztárja, Jason Segel 46 évesen házasodott.
Az Így jártam anyátokkal sztárja, Jason Segel megnősült
(Fotó: Kay Blake/Northfoto)
  • Október 17-én megnősült az Így jártam anyátokkal Marshallja
  • Jason Segel esküvőjét a kaliforniai San Marinóban tartották egy botanikus kertben, pont ott, ahol az eljegyzés is történt
  • A 46 éves színész egy nála 11 évvel fiatalabb táncos-színésznőt, Kayla Radomskit vette feleségül.

Elkelt az Így jártam anyátokkal sztárja

Jason Segel és Kayla Radomski október 17-én, szombaton tartották az esküvőjüket a kaliforniai Pasadena közelében található The Huntington Library Botanical Gardensben. A gyönyörű botanikus kert nem véletlenül esett a választásukra, a helyszín ugyanis már korábban is fontos szerepet játszott a kapcsolatukban. Tavaly a 46 éves színész itt kérte meg szerelme kezét. És bár a pár egyelőre nem osztott meg minden részletet a nagy napról, a menyasszony, Kayla Radomski Instagram-oldalán azonban már felbukkant néhány meghitt pillanat. Az Így jártam anyátokkal sztárjának felesége október 18-án, az esküvőt követő napon egy fotót tett közzé, amelyhez azt írta, hogy az előző nap egy valóra vált álom volt, majd a Mrs. Segel aláírással is jelezte, hogy ő és párja immár férj és feleség.

Mesébe illő lánykérés

De nemcsak az esküvő, már maga a lánykérés is mesébe illő volt. Az Így jártam anyátokkal sztárja 2025 júniusában jegyezte el szerelmét, méghozzá ugyanott, ahol később az esküvőjüket is tartották. A nagy pillanatot gondosan megtervezte, és egy apró füllentéssel próbálta megőrizni a meglepetést. Elmondása szerint hosszú ideig folyamatosan azt mondta Kaylanak, hogy a munkája miatt egyelőre nem tud eljegyzésre gondolni, majd egy alkalommal azt állította, hogy egy adományozói vacsorán kell megjelenniük a botanikus kertben. Csakhogy ilyen vacsora valójában nem is létezett, az egész történet a lánykérés fedősztorija volt. Jason Segel végül sikerrel járt és a botanikus kertben kérte meg párja kezét, aki mit sem sejtett a nagy meglepetésről.

Jason Segel és Kayla Radomski 2023 őszén kezdtek randizni.
Jason Segel és Kayla Radomski 2023 őszén kezdtek randizni 
(Fotó: AFF/PA Images/Northfoto)

De kicsoda Jason Segel felesége?

Kayla Radomski a tánc világából érkezett. 2009-ben a So You Think You Can Dance ötödik évadának versenyzőjeként vált ismertté, ahol a negyedik helyen végzett. Később színészként is dolgozott, és olyan produkciókban tűnt fel, mint a Volt egyszer egy Hollywood vagy a Footloose. Jason Segellel 2023 őszén kezdtek randizni, kapcsolatukat pedig 2024 elején tették nyilvánossá. A mostani esküvő pedig mindkettőjük életében egy új fejezetet nyit, hiszen korábban egyikőjük sem volt még házas.

 

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