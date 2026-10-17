Kínos titok derült ki Denise Richardsról, a volt férje a bíróságon kotyogta ki

Az 55 éves színésznő a The Jenny McCarthy Wahlberg Show műsorában elárulta, hogy volt férje, Aaron Phypers egy bírósági meghallgatáson kotyogta ki az arcplasztikáját, amikor ő távoltartási végzést kért ellene. Denise Richards szerint a férfi szándékosan hozta szóba a beavatkozást – derül ki az Entertainment Weekly cikkéből.

Denise Richards amerikai színésznő, modell és televíziós személyiség

Fotó: AFP

Bár a tárgyaláson újságírók is jelen voltak, végül nem jelent meg hír a beavatkozásról. A színésznő azonban úgy érezte, jobb, ha maga beszél róla, ezért négy hónappal később egy részletes interjúban vállalta fel a műtétet.

Denise Richards plasztikai sebésze, Dr. Ben Talei az Allure magazinnak részletesen bemutatta a beavatkozásokat:

megemelte a filmcsillag ajkait, korrigálta a szemkörnyékét, valamint a homlokát és a halántékát is fiatalosabbá tette.

A cikk megjelenése után rengetegen keresték fel a sebészt, aki Richards szerint remek munkát végzett.

A házasságáról is súlyos dolgokat állított

A hollywoodi sztár a 2025 júliusában véget ért házasságáról is kitálalt. Bevallotta, hogy számos hibát követett el, többek között azt is, hogy hozzáférést adott férjének a bankszámláihoz.

Richards elmondása szerint havonta 15 ezer dollárt fizetett Phypers családjának otthonáért, miközben tudta nélkül férje saját, havi 20 ezer dolláros lakhatását, valamint a Malibuban működő alternatív gyógyászati központja bérleti díját is állta.

A színésznő azt is állította, hogy férjének több szeretője volt.

A szakítás után távoltartási végzést kért volt férje ellen, fizikai bántalmazásra hivatkozva. Elmondása szerint emiatt Phypers lejárató kampányt indított ellene. A férfi korábban határozottan tagadta, hogy valaha fizikailag vagy érzelmileg bántalmazta volna a színésznőt.

A történtek lelkileg is megviselték

Richards bevallotta, hogy a válás és a hozzá kapcsolódó jogi hercehurca teljesen kimeríti. Bár szeretne pszichológushoz fordulni, egyelőre erre sem jut ideje és energiája. Mint mondta, az ügyintézés szinte teljes állású munkát jelent számára, ezért most még nehezen tudna egy újabb érzelmileg megterhelő folyamatba belevágni.