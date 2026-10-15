Örömhírt osztott meg az Agymenők sztárja: megszületett a második gyermeke – Fotó

Újabb örömhír érkezett az Agymenők Penny-jétől. Megszületett Kaley Cuoco második gyermeke. A színésznő megható kórházi fotókkal mutatta meg újszülött kislányát, akinek a Philomena nevet adta vőlegényével, Tom Pelphrey-vel.

Az Agymenők Penny-je másodjára is anya lett

(Fotó: Janet Gough/Northfoto)

Az Agymenők Penny -je és vőlegénye, Tom Pelphrey ismét szülők lettek

-je és vőlegénye, ismét szülők lettek Kaley Cuoco Instagram-oldalán jelentette be az örömhírt egy megható fotósorozattal

Instagram-oldalán jelentette be az örömhírt egy megható fotósorozattal A kislányt Philomena-nak nevezték el.

Az Agymenők sztárja újra anya lett

Újabb fejezet kezdődött Kaley Cuoco életében: az Agymenők Penny-jeként világhírűvé vált színésznő kétgyermekes édesanya lett. Vőlegényével, Tom Pelphrey színésszel október 12-én köszöntötték második közös gyermeküket, egy kislányt, akinek a Philomena Carmine Bobby Pelphrey nevet adták. Kaley Cuoco Instagram-oldalán tudatta az örömhírt a rajongóival. A bejegyzésben több megható fotót is megosztott, többek között olyat is, ami a szülőszobán készült. A képekkel pedig érzéseit is megosztotta a világgal.

🎀Philomena Carmine Bobby Pelphrey🎀. 💖2026.10.12.💖 Ismét nincsenek szavak, amelyek leírhatnák ezt az érzést. Micsoda áldás! Annyira hálásak vagyunk azért az őrült, hullámzó utazásért, amely elvezetett minket a kis Philo-hoz! A család hivatalosan is teljes...

Kaley Cuoco terhességének bejelentése is emlékezetes volt

Az Agymenők Penny-je 2026 júniusában árulta el, hogy második gyermekét várja. Kaley Cuoco Instagram-oldalán családi fotókat osztott meg, amelyeken vőlegénye, Tom Pelphrey és első gyermekük, Matilda is szerepelt. A színésznő akkor azt írta, hogy a második terhessége sok szempontból rázósabb útnak bizonyult, mint az első, mégis rendkívül hálás érte.

Kaley Cuoco és Tom Pelphrey 2022 óta alkotnak egy párt

(Fotó: Lev Radin/Northfoto)

Nem sietnek az esküvővel

Kaley Cuoco párjával, Tom Pelphrey-vel való kapcsolata 2022-ben kezdődött, majd 2024 augusztusában el is jegyezték egymást. És bár az eljegyzés óta már eltelt több mint két év, a házasságkötés időpontjáról továbbra sem tudni biztosat. A színésznő korábban a People magazinnak arról beszélt, hogy egyelőre nem kezdték el megtervezni az esküvőt. Az Agymenők Penny-je akkor viccesen megjegyezte, hogy akár az is előfordulhat, hogy egy újabb gyermek előbb érkezik, mint a ceremónia. Úgy tűnik, ez a forgatókönyv lett a befutó. Kaley Couco második gyermeke is megszületett, amíg az esküvőről még mindig nincs semmi hír.