12 fontos ügy közel 500 óriásplakáton

Egy hónappal ezelőtt, szeptember 17-én indult a Spar kéthetes kezdeményezése, amelynek keretében 12 hazai szervezet szerepelt a kereskedelmi lánc által a részükre biztosított plakátokon. A cég által felajánlott közel 500 plakáthelyen ezúttal társadalmi üzenetek kaptak helye, hiszen bár egy óriásplakát mellett naponta emberek ezrei haladhatnak el, a közterületi reklámfelületek a civil szervezetek többsége számára nehezen elérhetők. A kampányban a Budapest Bike Maffia, az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány, a Gyermekétkeztetési Alapítvány, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, a Hősök Tere Alapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Mosoly Alapítvány, a Superar Zeneművészeti Alapítvány, a Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú Alapítvány, az Utcáról Lakásba! Egyesület, a Világszép Alapítvány és a WWF Magyarország vett részt. A közös vizuális keretben megvalósult kampányban minden szervezet saját üzenetével szerepelt, a vállalat jelenlétét pedig mindössze a plakátokon olvasható mondat jelezte: „A helyet a SPAR ajánlotta fel.”

A Budapest Bike Maffia számára például ez volt az első alkalom, hogy országos óriásplakát-kampányban jelenhetett meg. A szervezet, amely elsősorban online felületeken kommunikál, különösen örült annak, hogy az utcákon is találkozhattak velük az emberek. „Korábban még sosem volt óriásplakátunk, így ez számunkra igazi újdonság volt. Azt pedig nagyon szerettük, ahogy az önkénteseink és a követőink sorra felfedezték a plakátokat, és küldték róluk a fotókat” – idézte fel Kis Kata, a Bike Maffia Egyesület kommunikációs vezetője.

Hasonlóan különleges élményt jelentett a megjelenés a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak is. Bár a szervezet társadalmi kampányai évtizedek óta széles közönséget érnek el, saját óriásplakátkampányra korábban még nem volt lehetősége. „A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hatalmas ajándékot kapott a SPAR-tól. Ez volt az első alkalom, hogy a Szeretetszolgálat óriásplakáton jelent meg, a karitatív szervezet még soha nem engedhette meg magának, hogy ilyen felületet vásároljon, és a széles közönséget ily módon szólítsa meg” - fogalmazott Romhányi Tamás, a szervezet képviseletében. A plakátok különösen azokon a településeken kaptak jelentőséget, ahol a Szeretetszolgálat intézményei vagy önkéntes csoportjai is működnek. Így a helyi közösségek a közterületen megjelenő üzeneteket közvetlenül is összekapcsolhatták a közelükben végzett segítő munkával.