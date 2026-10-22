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Több mint 100 TikTok-videóban teregette ki két nő személyes adatait egy "démonológus" férfi

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 22. 08:00
személyes adatTikTok
Letartóztattak egy 36 éves férfit, aki két nő jelszavait, banki adatait, a rendszámát, sőt még a valós idejű tartózkodási helyét is megosztotta TikTok-videókban. A férfi súlyos informatikai bűncselekménnyel vádolják.

Rács mögé került és informatikai bűncselekmény elkövetésével vádolnak egy 36 éves floridai férfit, miután a hatóságok szerint több mint 100 olyan TikTok-videót posztolt, amelyekben két nő személyes és bizalmas adatait osztotta meg.

Több mint 100 TikTok-videóban teregette ki két nő személyes adatait egy "démonológus" férfi
Több mint 100 TikTok-videóban teregette ki két nő személyes adatait egy "démonológus" férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Több mint 100 TikTok-videóban teregette ki két nő személyes adatait egy "démonológus" férfi

A Polk megyei seriff hivatalának tájékoztatása szerint Mark Aseát még áprilisban tartóztatták le. Akkor zaklatás és informatikai bűncselekmények miatt indult eljárás ellene, amit májusban lezártak. Szeptember 24-én azonban újra elővették az ügyet, és szeptember 30-án ismét őrizetbe vették, ezúttal információs rendszer felhasználója elleni minősített bűncselekmény vádjával.

A nyomozás során kiderült, hogy Asea - aki a közösségi médiás bemutatkozásában "démonológusnak" nevezi magát - a vád szerint több mint 100 TikTok-videót tett közzé az egyik nőről. Volt, hogy naponta akár hat videót is megosztott, amelyekben szerepeltek az áldozat jelszavai, banki adatai, a rendszáma, sőt még a valós idejű tartózkodási helye is.

A vádirat szerint Asea a videókban az egyik nő legutóbbi 10 online vásárlását is részletezte. Az áldozat elmondta, hogy a vásárlásairól nem kap e-mailes visszaigazolást, ebből jött rá, hogy a férfi közvetlenül hozzáfért a bankszámlájához.

Egy másik nő azért adott távoli hozzáférést Aseának a számítógépéhez, mert technikai segítségre volt szüksége. A seriff hivatal szerint a nő privát Telegram-üzenetei közül ezt követően több is megjelent a férfi TikTok-fiókján.

Az informatikai bűncselekményeken kívül Asea ellen egy zaklatás miatti távoltartási eljárás is folyamatban volt az év elején, de ezt szeptember 8-án megszüntették. A seriff hivatal közölte, hogy a férfi óvadékát 35 000 dollárban határozták meg, a hivatalos bírósági vádemelésre pedig november 19-én kerül sor - írta a True Crime News.

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