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Hamis pénzzel fizetett a taxisofőrnek: a rendőrségen rakták ki az utast

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 22. 17:00
hamis pénzsofőr
Nem épp úgy sikerült egy férfi késő esti taxiútja, ahogy tervezte. Miután hamis pénzzel próbált fizetni, egy éjszakát rendőri őrizetben töltött, és közben a lakásán is rábukkantak pár érdekes dologra.

Egy gyors észjárású nottinghamshire-i taxisofőrt a rendőrség dicsért meg tettéért, ugyanis egy utas hamis készpénzzel próbált fizetni neki - azonban úti célját már a sofőr választotta ki.

Rendőrségre vitte a taxis a hamis pénzzel fizető utast
Rendőrségre vitte a taxis a hamis pénzzel fizető utast. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Rendőrségre vitte a taxis a hamis pénzzel fizető utast

A meg nem nevezett taxisofőr október 13-án 23:30 körül felvett egy 23 éves férfit a Nottingham Roadon. Út közben a férfi folyamatosan változtatta az útvonalát, aminek hatására a sofőr megkérdezte, hogyan szándékozik fizetni az útért. A férfi ezután átnyújtott egy 20 fontos bankjegyet, de miután jobban megnézte, gyanúsnak találta, hogy hamis, ezért felszólította az utast, aki ezután további hamis bankjegyeket adott át.

Miután a taxis rájött, hogy minden bankjegy, amit átnyújtottak neki hamis, ő maga választott úti célt: a Radford Road-i rendőrőrsre vitte az ügyfelet.

A rendőrség házkutatást tartott a férfi lakcímén, ahol egy "Rambo kést" - egy illegális és veszélyes fegyvert - találtak a matraca alatt. Bár több hamis bankjegyet nem találtak lakásán, a kannabisztermesztő készletét lefoglalták.

A 23 éves férfit, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, pénzhamisítás, valamint magánhelyszínen elkövetett tiltott fegyvertartás gyanújával tartóztatták le. Mindeközben a sofőr dicséretet kapott.

Ez egy fantasztikus munka volt egy nottinghami taxisofőrtől. Amint észrevette a férfi gyanús viselkedését a jármű hátuljában, és látta, hogy a pénz hamis, úgy döntött, hogy az útja végén egy éjszakát a mi őrizetünkben tölt az utas

- idézte Liz Gaskin, a Radford környékét felügyelő körzeti felügyelő szavait a LadBible.

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