Növényvédő szerrel mérgezhette kollégáját egy nő

Egy munkatársa ételének szándékos megmérgezésével gyanúsítanak egy 43 éves nőt Nyugat-Ausztráliában. Az eset február 12-én történt az ország Perth városától délre található Oldbury egyik munkahelyén.

Mérgezés a munkahelyen: nyolc hónap után őrizetbe vettek egy nőt. Fotó: Unsplash

Mérgezés miatt nyomozott a rendőrség

Az 58 éves sértett egy doboz curryt vitt magával, amelyet a reggeli szünetben megosztott munkatársaival. Az ételből többen is fogyasztottak, ekkor még senki nem tapasztalt problémát. A maradékot később a személyzeti helyiségben tárolták.

A rendőrség gyanúja szerint a 43 éves nő ezután felkeresett egy vegyszerraktárt, majd visszatért ahhoz a helyiséghez, ahol a curry maradt.

Amikor az 58 éves nő ebédidőben folytatta volna az étkezést, élénkzöld szemcséket vett észre a korábban még változatlan curryben. Kis mennyiséget megkóstolt belőle, majd zsibbadni kezdett a nyelve. A gyanús ételt átadta a rendőrségnek.

A laboratóriumi vizsgálatok szerint a zöld szemcsék metaldehidet tartalmazó csigairtó granulátumok voltak. Az anyagot meztelencsigák és házas csigák elpusztítására használják, lenyelve pedig súlyos, akár halálos mérgezést is okozhat.

A nyugat-ausztráliai rendőrség vezetője szerint a nő gyors reagálása akadályozhatta meg a súlyosabb következményeket. A hatóságok nyolc hónapon keresztül vizsgálták az ügyet, majd október 8-án Golden Bayben elfogták a gyanúsítottat.

A nyilvánosan meg nem nevezett nő ellen más ember életét, egészségét vagy biztonságát veszélyeztető, ártó szándékkal elkövetett jogellenes cselekmény miatt emeltek vádat. November 5-én kell megjelennie az Armadale-i bíróság előtt.