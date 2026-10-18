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Évek óta nem szőrtelenít, a férfiak mégis megőrülnek érte

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors testszőrzet
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 18. 14:00
életmód
A 35 éves nő már rég felhagyott a szőrtelenítéssel, és a férfiak rajonganak érte. Amy Ginger Hart természetes testszőrzete mára komoly bevételi forrássá vált, videóival naponta akár ezer dollárt is kereshet.
Bors
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Évek óta nem szőrtelenít egy 35 éves nő, aki természetes testszőrzetével férfiak ezreit hódította meg. Amy Ginger Hart szerint a borotválkozás elhagyása nemcsak az önbizalmának tett jót, hanem a keresetének is. A felnőtteknek szóló tartalmaival ma már naponta akár ezer dollárt is megkereshet.

A több mint 700 ezer Instagram-követővel rendelkező nő a húszas évei közepén döntött úgy, hogy felhagy a borotválkozással. Korábban úgy érezte, a társadalmi elvárások miatt kell eltávolítania a testszőrzetét, pedig már gyerekkorában sem szerette a szőrtelenítést.

Döntése váratlan fordulatot hozott a karrierjében. Hart szerint azóta sokkal sikeresebb a felnőtteknek szóló tartalmak készítésében, és egyre több férfi kifejezetten a természetes külseje miatt fizet elő a videóira.

Vagyonokat fizetnek a férfiak a nő testszőrzetéért

A 35 éves nő elmondása szerint egyedi videóiért percenként akár 100 dollárt is elkér, így egyetlen nap alatt könnyedén megkereshet ezer dollárt, azaz nagyjából 325 ezer forintot. A megrendelések körülbelül negyede kifejezetten a testszőrzetére irányul. Vannak, akik közeli felvételeket kérnek a hónaljszőréről, mások azt szeretnék látni, ahogy ujjaival végigsimít rajta.

Hart becslése szerint előfizetőinek mintegy fele különösen vonzónak találja a természetes testszőrzetét. Egyes rajongói annyira ragaszkodnak ehhez, hogy már annak a gondolatától is kétségbeesnek, hogy a nő esetleg újra borotválkozni kezd.

A tartalomgyártó maga sem számított arra, hogy éppen azzal válik ennyire népszerűvé, amitől korábban a társadalmi elvárások miatt rendszeresen megszabadult – írja a Daily Star.

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