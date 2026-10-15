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Elképesztő dolgot találtak egy 25 éves nő petefészkében – az orvosok sem erre számítottak

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 15. 11:00
petefészekpetefészek cisztaciszta
Egy 25 éves moszkvai nő hetekig tartó hasi fájdalmak miatt fordult orvoshoz, ám a vizsgálatok után egészen váratlan felfedezés következett. A petefészekciszta műtéti eltávolítása során a sebészek fogakat és egy állkapocsdarabot találtak a fiatal nő szervezetében.
Bors
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Egy hónapon keresztül hasi fájdalmak gyötörtek egy fiatal nőt, aki végül orvoshoz fordult. A vizsgálatok során egy hatalmas petefészekcisztát fedeztek fel, a műtét közben azonban még megdöbbentőbb dologra bukkantak.

Hasi fájdalmak miatt került kórházba egy 25 éves nő, akinek petefészekcisztájában fogakat és állkapocsdarabot találtak az orvosok.
Hasi fájdalmak miatt került kórházba egy 25 éves nő, akinek petefészekcisztájában fogakat és állkapocsdarabot találtak az orvosok (illusztráció)
Fotó: 123RF

Hogyan kerülhetnek fogak és csontok egy petefészekcisztába?

Egy 25 éves moszkvai nő alhasi fájdalmak miatt került kórházba Oroszországban. Az ultrahangvizsgálat során az orvosok egy kilenc centiméteres elváltozást találtak a bal petefészkében, ezért műtét mellett döntöttek.

A laparoszkópos beavatkozás során azonban kiderült, hogy a petefészekcisztában egy fogakat tartalmazó állkapocsdarab és csontszövet is található. A fiatal nő korábban semmit sem tudott a szervezetében rejtőző különös képződményről. Bizonyos petefészekcisztákban különböző típusú szövetek, köztük fogak, csontok és haj is kialakulhatnak. Ilyen elváltozás lehet az úgynevezett dermoid ciszta, más néven érett cisztás teratóma. A moszkvai beteg pontos diagnózisát azonban nem közölték. 

A kétórás műtét során az orvosok sikeresen eltávolították a cisztát, miközben megőrizték a nő petefészkét és petevezetékeit. A beteg a beavatkozás után jól van – írja a Moslenta.ru. 

 

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