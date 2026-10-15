Elképesztő dolgot találtak egy 25 éves nő petefészkében – az orvosok sem erre számítottak

Egy hónapon keresztül hasi fájdalmak gyötörtek egy fiatal nőt, aki végül orvoshoz fordult. A vizsgálatok során egy hatalmas petefészekcisztát fedeztek fel, a műtét közben azonban még megdöbbentőbb dologra bukkantak.

Hasi fájdalmak miatt került kórházba egy 25 éves nő, akinek petefészekcisztájában fogakat és állkapocsdarabot találtak az orvosok (illusztráció)

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Hogyan kerülhetnek fogak és csontok egy petefészekcisztába?

Egy 25 éves moszkvai nő alhasi fájdalmak miatt került kórházba Oroszországban. Az ultrahangvizsgálat során az orvosok egy kilenc centiméteres elváltozást találtak a bal petefészkében, ezért műtét mellett döntöttek.

A laparoszkópos beavatkozás során azonban kiderült, hogy a petefészekcisztában egy fogakat tartalmazó állkapocsdarab és csontszövet is található. A fiatal nő korábban semmit sem tudott a szervezetében rejtőző különös képződményről. Bizonyos petefészekcisztákban különböző típusú szövetek, köztük fogak, csontok és haj is kialakulhatnak. Ilyen elváltozás lehet az úgynevezett dermoid ciszta, más néven érett cisztás teratóma. A moszkvai beteg pontos diagnózisát azonban nem közölték.

A kétórás műtét során az orvosok sikeresen eltávolították a cisztát, miközben megőrizték a nő petefészkét és petevezetékeit. A beteg a beavatkozás után jól van – írja a Moslenta.ru.