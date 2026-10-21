„Olyan sötét volt, mint a pokolban” – megszólalt a 92 éves magyar néni, aki eltűnt az erdőben

Szinte hihetetlen történet látott napvilágot az Őrségből. Egy 92 éves asszony gombászni indult, ám a megszokott kirándulásból veszélyes kaland lett. Zsuzsa néni egyszer csak rádöbbent, hogy nem tudja, hol van, és merre kellene elindulnia. Az idős nő 26 éve járja a környék erdeit, ezért nem gondolta volna, hogy éppen egy jól ismert vidéken kerül bajba.
Zsuzsa néni a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által közzétett videóban idézte fel a történteket. Gombakeresés közben egyszer csak felnézett, és megdöbbenve tapasztalta, hogy nem ismeri fel a környezetét.
„Jézusom, itt én még az életemben nem jártam! Hol vagyok most?” – emlékezett vissza az első gondolatára.
A helyzetet tovább nehezítette, hogy időközben besötétedett, és az eső is eleredt. Az erdő, amelyet korábban olyan jól ismert, hirtelen idegen és fenyegető hellyé változott.
Amikor az idős asszony nem tért vissza a szállására, társai értesítették a hatóságokat. Hamarosan összehangolt keresés indult. Rendőrök, erdészek és vadászok fogtak össze azért, hogy megtalálják az eltűnt nőt.
Zsuzsa néni végül leült egy farönkre, és várakozni kezdett. Telefonon kapcsolatban állt a keresésére indulókkal, akik arra kérték, maradjon ott, ahol van.
"Hát hová mennék? Olyan sötét volt körülöttem, mint a pokolban!" – idézte fel a videóban.
A keresőcsapatok végül megtalálták Zsuzsa nénit, aki épségben került elő. Az eset után az idős asszony maga is elmesélte, hogyan élte meg a félelmetes órákat.
Története arra figyelmeztet, hogy még a legtapasztaltabb kirándulókkal is előfordulhat, hogy elveszítik a tájékozódási képességüket.
Ősszel különösen fontos, hogy az erdőbe indulók feltöltött telefonnal, megfelelő ruházattal és a várható sötétedést figyelembe véve tervezzenek. A hozzátartozóknak pedig érdemes előre elmondani, hová indulnak és mikorra várható a visszaérkezés.
Zsuzsa néni története ezúttal szerencsésen végződött – ebben pedig nagy szerepe volt azoknak, akik összefogtak a megmentéséért.
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