„Olyan sötét volt, mint a pokolban” – megszólalt a 92 éves magyar néni, aki eltűnt az erdőben

Szinte hihetetlen történet látott napvilágot az Őrségből. Egy 92 éves asszony gombászni indult, ám a megszokott kirándulásból veszélyes kaland lett. Zsuzsa néni egyszer csak rádöbbent, hogy nem tudja, hol van, és merre kellene elindulnia. Az idős nő 26 éve járja a környék erdeit, ezért nem gondolta volna, hogy éppen egy jól ismert vidéken kerül bajba.

Fotó: Szombathelyi Erdészeti Zrt. videó

Egyetlen pillanat alatt minden megváltozott

Zsuzsa néni a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által közzétett videóban idézte fel a történteket. Gombakeresés közben egyszer csak felnézett, és megdöbbenve tapasztalta, hogy nem ismeri fel a környezetét.

„Jézusom, itt én még az életemben nem jártam! Hol vagyok most?” – emlékezett vissza az első gondolatára.

A helyzetet tovább nehezítette, hogy időközben besötétedett, és az eső is eleredt. Az erdő, amelyet korábban olyan jól ismert, hirtelen idegen és fenyegető hellyé változott.

Rendőrök, vadászok és erdészek indultak a keresésére

Amikor az idős asszony nem tért vissza a szállására, társai értesítették a hatóságokat. Hamarosan összehangolt keresés indult. Rendőrök, erdészek és vadászok fogtak össze azért, hogy megtalálják az eltűnt nőt.

Zsuzsa néni végül leült egy farönkre, és várakozni kezdett. Telefonon kapcsolatban állt a keresésére indulókkal, akik arra kérték, maradjon ott, ahol van.

"Hát hová mennék? Olyan sötét volt körülöttem, mint a pokolban!" – idézte fel a videóban.

Szerencsés véget ért az őrségi dráma

A keresőcsapatok végül megtalálták Zsuzsa nénit, aki épségben került elő. Az eset után az idős asszony maga is elmesélte, hogyan élte meg a félelmetes órákat.

Története arra figyelmeztet, hogy még a legtapasztaltabb kirándulókkal is előfordulhat, hogy elveszítik a tájékozódási képességüket.

Ősszel különösen fontos, hogy az erdőbe indulók feltöltött telefonnal, megfelelő ruházattal és a várható sötétedést figyelembe véve tervezzenek. A hozzátartozóknak pedig érdemes előre elmondani, hová indulnak és mikorra várható a visszaérkezés.

Zsuzsa néni története ezúttal szerencsésen végződött – ebben pedig nagy szerepe volt azoknak, akik összefogtak a megmentéséért.