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Nyolc órával a halála után megmozdult egy 15 éves lány – sokkoló jelenetek a virrasztáson

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors koporsó
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 16. 19:00
guatemalalányhalott
Elképesztő jelenetek játszódtak le Guatemalában, ahol egy 15 éves lányt már koporsóba fektettek, és a családja a temetésére készült. A halottnak hitt lány azonban a virrasztás közben egyszer csak megmozdult, kinyitotta a szemét, majd felült a koporsójában. A történtekről videófelvétel is készült.
Bors
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Elképesztő jelenetek játszódtak le Guatemalában, ahol egy 15 éves lányt már koporsóba fektettek, és a családja a temetésére készült. A halottnak hitt lány azonban a virrasztás közben egyszer csak megmozdult, kinyitotta a szemét, azután felült a koporsójában. A történtekről videófelvétel is készült.

Egy 15 éves, halottnak hitt lány a koporsójában tért magához Guatemalában. A család már a virrasztást tartotta, amikor az édesanya észrevette, hogy megmozdult.
Egy 15 éves, halottnak hitt lány a koporsójában tért magához Guatemalában. A család már a virrasztást tartotta, amikor az édesanya észrevette, hogy megmozdult. (illusztráció)
Fotó: 123RF

Az édesanyja vette észre, hogy a halottnak hitt lány megmozdult

Yuleidy Ixcotoyac október 10-én, a hajnali órákban lett rosszul, miközben édesapja egy egészségügyi intézménybe vitte. A 15 éves lány elvesztette az eszméletét, apja pedig félreállt az autóval, hogy ellenőrizze az állapotát. Mivel sem légzést, sem pulzust nem érzékelt, arra következtetett, hogy gyermeke meghalt. A család orvosi vizsgálat nélkül koporsót szerzett, majd hazavitték a lányt, hogy megkezdjék a virrasztást.

A guatemalai El Jocote településen délután fél három körül már összegyűltek a gyászolók, amikor egészen váratlan dolog történt. A lány édesanyja, Lesvia Ríos sírva hajolt a koporsó fölé, amikor mozgást vett észre. A család döbbenten figyelte, ahogy Yuleidy kinyitja a szemét, majd felül a koporsóban.

A hozzátartozók azonnal vizet adtak neki, és kisegítették a koporsóból.

 A gyászolók pillanatok alatt örömünneplésbe kezdtek, a megdöbbentő jeleneteket videóra vették, a felvétel pedig az interneten is terjedni kezdett.

Mi történhetett a Guatemalában halottnak hitt lánnyal?

Yuleidy később elmondta, hogy rosszulléte előtt erős mellkasi fájdalmat érzett, majd hirtelen elvesztette az eszméletét. A történteket csodának nevezte, és hálát adott azért, hogy életben maradt.

Édesapja megerősítette, hogy lánya végül nem jutott el az orvoshoz. A család azért hitte halottnak, mert a férfi nem észlelt nála életjeleket. A beszámolók szerint a 15 éves lány jelenleg otthon lábadozik, bár a kezei még remegnek. A guatemalai egészségügyi hatóságok egyelőre nem közöltek orvosi megállapításokat az esetről. Így azt sem tudni, pontosan mi okozta a rosszullétét, és miért tűnhetett úgy, hogy a fiatak meghalt. Halálát orvos nem állapította meg – írta meg a Daily Mail.

 

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