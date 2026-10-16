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Shakira újra szerelmes, egy kosarassal látták együtt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 16. 07:30
gerard piquéibaka
Újabb világsztárral hozták hírbe a korábbi spanyol futballsztár, Gerard Piqué volt párját, akinek magánélete ismét a figyelem középpontjába került. Shakira állítólag Serge Ibaka korábbi NBA-kosárlabdázóval találhatott egymásra, bár a románcról szóló híreket egyelőre egyikük sem erősítette meg.
HWK
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Újabb világsztárral hozták hírbe Shakirát: a kolumbiai énekesnő állítólag a korábbi NBA-kosárlabdázó, Serge Ibaka oldalán találhatta meg a boldogságot. A pletykák szerint a két híresség az utóbbi időben többször is találkozott, sőt, közös utazáson vehettek részt. Shakira egyelőre nem erősítette meg a románcot.

Shakira új kapcsolatba kezdhetett
Shakira új kapcsolatba kezdhetett Fotó: AFP

A hírt Jordi Martín újságíró hozta nyilvánosságra, aki az amerikai Univision televízió El Gordo y la Flaca című műsorában beszélt a lehetséges románcról, amit még egyik érintett sem erősített meg hivatalosan. A pletykák azután erősödtek fel, hogy Ibaka több alkalommal is feltűnt az énekesnő madridi koncertjein. Shakira spanyolországi turnéja során a kosárlabdázó Madridban tartózkodott, később pedig állítólag közös magánrepülőn utaztak. Sőt, úgy tudják, együtt látogattak el párizsi divathétre - írja a Marca.

Shakira és Ibaka együtt lehet

Jordi Martín azt állította, hogy Shakira ismerőseinél érdeklődött, és egyesek úgy látták, az énekesnő izgatottabb a megszokottnál, de azt nem tudták biztosan megmondani, ki állhat a háttérben. Később egy másik, általa megbízhatónak tartott forrás megerősítette neki, hogy a kapcsolat valódi lehet, az újságíró azonban maga is jelezte: egyelőre túlzás lenne Ibakát Shakira párjának nevezni.

A La Razón című spanyol lap ugyanakkor óvatosabban fogalmazott: a kolumbiai énekesnőhöz közel álló források szerint Shakira és Ibaka valóban többször találkozott, de egyelőre csak baráti kapcsolat van közöttük. 

Serge Ibaka a kosárlabda pályafutása során többek között az Oklahoma City Thunder, az Orlando Magic, a Toronto Raptors, a Los Angeles Clippers és a Milwaukee Bucks játékosa volt. A Toronto Raptors színeiben 2019-ben NBA-bajnoki címet nyert, korábban pedig a Real Madridnál szerepelt.

Ibaka korábban Cindy Bruna francia modellel, valamint Keri Hilson amerikai énekesnővel volt együtt. Shakira magánélete pedig azóta áll a figyelem középpontjában, hogy szakított Gerard Piqué korábbi spanyol válogatott labdarúgóval.

@borsonline

Titokban zokog Shakira a válása miatt Az énekesnőt három év után is megviseli a szakítás. #bors #shakria #szerelem #pique #barcelona #valas

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