Shakira újra szerelmes, egy kosarassal látták együtt

Újabb világsztárral hozták hírbe Shakirát: a kolumbiai énekesnő állítólag a korábbi NBA-kosárlabdázó, Serge Ibaka oldalán találhatta meg a boldogságot. A pletykák szerint a két híresség az utóbbi időben többször is találkozott, sőt, közös utazáson vehettek részt. Shakira egyelőre nem erősítette meg a románcot.

Shakira új kapcsolatba kezdhetett Fotó: AFP

A hírt Jordi Martín újságíró hozta nyilvánosságra, aki az amerikai Univision televízió El Gordo y la Flaca című műsorában beszélt a lehetséges románcról, amit még egyik érintett sem erősített meg hivatalosan. A pletykák azután erősödtek fel, hogy Ibaka több alkalommal is feltűnt az énekesnő madridi koncertjein. Shakira spanyolországi turnéja során a kosárlabdázó Madridban tartózkodott, később pedig állítólag közös magánrepülőn utaztak. Sőt, úgy tudják, együtt látogattak el párizsi divathétre - írja a Marca.

👀❤️ ¿Shakira tiene nuevo amor? La cantante es relacionada con un famoso exdeportista y los rumores no paran. 🔥 #ElGordoyLaFlaca, de lunes a viernes 4P/3C por @univision https://t.co/K7ggBwOqgU — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) October 8, 2026

Shakira és Ibaka együtt lehet

Jordi Martín azt állította, hogy Shakira ismerőseinél érdeklődött, és egyesek úgy látták, az énekesnő izgatottabb a megszokottnál, de azt nem tudták biztosan megmondani, ki állhat a háttérben. Később egy másik, általa megbízhatónak tartott forrás megerősítette neki, hogy a kapcsolat valódi lehet, az újságíró azonban maga is jelezte: egyelőre túlzás lenne Ibakát Shakira párjának nevezni.

A La Razón című spanyol lap ugyanakkor óvatosabban fogalmazott: a kolumbiai énekesnőhöz közel álló források szerint Shakira és Ibaka valóban többször találkozott, de egyelőre csak baráti kapcsolat van közöttük.

📸 Shakira recebeu os jogadores de basquete Serge Ibaka e Mamadou N’Diaye no camarim de seu primeiro show no Barclays Center, no Brooklyn, em Nova York. O encontro também contou com Oumarou Idrissa, fundador da organização humanitária Afrikicks. https://t.co/eSnD0tAZeA — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) July 22, 2026

Serge Ibaka a kosárlabda pályafutása során többek között az Oklahoma City Thunder, az Orlando Magic, a Toronto Raptors, a Los Angeles Clippers és a Milwaukee Bucks játékosa volt. A Toronto Raptors színeiben 2019-ben NBA-bajnoki címet nyert, korábban pedig a Real Madridnál szerepelt.

Ibaka korábban Cindy Bruna francia modellel, valamint Keri Hilson amerikai énekesnővel volt együtt. Shakira magánélete pedig azóta áll a figyelem középpontjában, hogy szakított Gerard Piqué korábbi spanyol válogatott labdarúgóval.