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A gerincsérv az új torokgyulladás? Így nyújtja be a számlát a modern életmód

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mozgásszervi panasz
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 21. 15:23
panaszhátfájásgerincsérvkezelés
A derékfájás, a nyak- és vállpanaszok, illetve a porckorongproblémák mindennapos témává váltak a középkorúak körében. A MozgásKlinika saját kutatása szerint a válaszadók 56 százaléka tartós mozgásszervi problémával küzd, miközben több mint felük ülőmunkát végez. A jelenség nemzetközi méretű: a derékfájás 2020-ban is 619 millió embert érintett, de 2050-re már 843 millió esetet vetítenek előre - mintha csak a gerincsérv lenne az új torokgyulladás.
H. A.
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Mintha csak a gerincsérv lenne az új torokgyulladás: a harmincas-negyvenes korosztályban szinte mindenkinek van olyan ismerőse, aki porckorongproblémával vagy visszatérő derékfájással él. A háttérben a többórás ülés, a képernyő előtt töltött idő, a kevés rendszeres mozgás és a hétvégi, olykor túl intenzív sportolás egyaránt szerepet játszhat.

A gerincsérv az új torokgyulladás:  világméretű probléma a mozgásszervi panasz / Fotó: MozgásKlinika (Képünk illuszráció)

Világméretű probléma a mozgásszervi panasz 

A MozgásKlinika több mint 1000 fős felmérésében a válaszadók több mint fele ülőmunkát végez, 56 százalékuk pedig tartós mozgásszervi problémáról számolt be. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a mozgásszervi betegségek világszerte mintegy 1,7 milliárd embert érintenek. 

A derékfájás önmagában is a vezető egészségügyi problémák között szerepel: 2020-ban 619 millió embert érintett, számuk 2050-re a becslések szerint 843 millióra emelkedhet. 

Fontos ugyanakkor, hogy a derékfájás nem azonos a porckorongsérvvel: a WHO szerint az esetek mintegy 90 százalékában nem azonosítható egyetlen konkrét strukturális ok.

Sokan csak akkor kezdenek foglalkozni a mozgásszervi egészségükkel, amikor a fájdalom már a munkavégzést, az alvást vagy a hétköznapi tevékenységeket is akadályozza. Pedig a rendszeres, az egyéni állapothoz igazított mozgásnak és a megfelelő terhelésnek a megelőzésben is fontos szerepe van. Nem az a cél, hogy mindenki élsportoló legyen, hanem hogy a teste a mindennapi igénybevételhez megfelelő állapotban legyen

 – mondta el Szentiványi Rita, a MozgásKlinika alapítója és szakmai vezetője.

A derékfájás mellett a nyak- és vállpanaszok, a térdproblémák és az ínterhelésből fakadó fájdalmak is egyre több aktív korú embert érintenek. A mozgásszegény hétköznapokat gyakran rendszertelen, hirtelen nagy terhelésű sportolás váltja fel, ami szintén hozzájárulhat a panaszok kialakulásához. Az agglomerációban élők számára ráadásul a háziorvosi, szakorvosi vagy gyógytorna-ellátás elérése a távolságok és a közlekedés miatt külön szervezést igényelhet – bár a megfelelő szakemberhez jutás Budapesten sem mindig egyszerű.

Nem mindegy, milyen gyorsan indul el a kezelés

A mozgásszervi panaszoknál nemcsak az a kérdés, hogy mi okozza a fájdalmat, hanem az is, hogy a páciens mennyi idő alatt jut el a megfelelő terápiáig. Az alapos állapotfelmérés, a mozgásvizsgálat és az egyénre szabott kezelési terv segíthet abban, hogy célzottabban induljon el a javulás felé

 – fogalmazott Czeglédi Tamás, a MozgásKlinika társalapítója és stratégiai vezetője. Náluk a kórtörténet áttekintését funkcionális és mozgásvizsgálatok követik, ezek alapján állítják össze a személyre szabott terápiát.

A porckorongsérv diagnózisa sokak számára egyet jelent a műtéttel, ez azonban nem minden esetben indokolt. Az állapot súlyosságától és a tünetektől függően a konzervatív kezelés, ezen belül a személyre szabott gyógytorna és manuálterápia is fontos szerepet kaphat.

További információkért keresd fel a www.mozgasklinika.hu oldalát!

 

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