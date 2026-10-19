Újabb focisták kerültek kínos helyzetbe a szexi riporternő mellett

Sabina Jaksova nemcsak a merész ruháival kerül a figyelem középpontjába, hanem a futballinterjúi is rendre beszédtémát szolgáltatnak. David Oulehla, a cseh FK Viagem Ústí nad Labem vezetőedzője az Opava elleni mérkőzés után úgy adott interjút Jaksovának, hogy feltűnően kerülte a tekintetét. A felvétel vírusként terjedt az interneten.
A Bored Panda beszámolója szerint 2024-ben a klub korábbi riporternője, Táňa Bystroňová készített olyan interjút David Černý játékossal, amelynél a nézők azt figyelték, a futballista a riporter dekoltázsára pillant-e. Jaksova 2025 elején csatlakozott a klub médiastábjához. Ez arra utal, hogy a jelenség rendszeres arrafelé, a klub látványos riporteri szereplései korábban is felkeltették a közönség figyelmét.
A The Sun cikkében Jaksova maga beszélt arról, hogy az FK Viagem Ústí nad Labem marketingjében fontos szerepet kap a szórakoztatás, és a klub a futballt részben show-műsorként kezeli. Az Instagram oldalán kiderül, számos labdarúgót hozott már kínos helyzetbe. A riporternő azt is hangsúlyozta, hogy szerinte nem öltözködik kihívóan.
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