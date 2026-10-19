Itt az ősz, irány a termálvíz: 5 budapesti gyógyfürdő, ahol feltöltődhetsz

A Széchenyi a klasszikus budapesti fürdőélmény, ahol ősszel különösen hangulatos a gőzölgő szabadtéri medence.

A Rudas a török fürdő hangulatát modern wellnessélményekkel és panorámás medencével ötvözi.

A Lukács azoknak lehet jó választás, akik kevésbé turistás, hagyományos gyógyfürdőzést keresnek.

A Veli Bej Budapest egyik legkülönlegesebb, intimebb hangulatú történelmi fürdője.

A Dandár kisebb és barátságosabb, ráadásul a belépője is kedvezőbb a nagyobb fürdőkhöz képest.

Összegyűjtöttük azt az 5 budapesti gyógyfürdőt, amelyet ősszel különösen érdemes felkeresni – ráadásul annak is utánanéztünk, hogy jelenleg tényleg látogathatók-e.

Budapest legjobb gyógyfürdői közé tartozik a Széchenyi is

Fotó: Bilal Kocabas / shutterstock

Íme a legjobb budapesti gyógyfürdők top 5-ös listája

1. Széchenyi Gyógyfürdő – szabadtéri feltöltődés a gyógyvízben

Ha valaki azt mondja, Budapest és termálfürdő, szinte biztos, hogy a Széchenyi neve is felmerül. A Városligetben található hatalmas fürdő nem véletlenül lett a főváros egyik legismertebb jelképe. Ősszel talán még látványosabb, mint nyáron. A hűvös levegőben gőzölög a víz, miközben a sárga épületek között egyszerre érezhetjük magunkat egy történelmi fürdőben és egy pezsgő nagyvárosi találkozóhelyen.

A fürdő nemcsak látványosság: gyógyászati kezelések és komplex fürdőgyógyászati szolgáltatások is elérhetők. A hivatalos tájékoztatás szerint a Széchenyi az év minden napján nyitva tart, jelenleg hétköznap 7 és 20 óra, pénteken 22 óra, hétvégén pedig 8 és 20 óra között.

Bors tipp: ha igazán különleges hangulatra vágysz, válassz egy hűvösebb reggelt. A meleg víz és a csípős levegő kontrasztja ilyenkor egészen különleges.

2. Rudas Gyógyfürdő – évszázados török hangulat a Duna mellett

A Rudas teljesen más élményt kínál. A fürdő török részének hangulatát a kupola, a félhomály és a történelmi környezet adja, miközben a modern wellnessrészleg és a panorámás medence már egy egészen más világot képvisel. Az ősz különösen jó időszak a Rudas felfedezésére, hiszen a fürdőzés után akár a Duna-parton is folytathatjuk a sétát.

A Rudas jelenleg minden nap látogatható, és hétvégén éjszakai fürdőzésre is van lehetőség. Fontos azonban, hogy most átmeneti korlátozás is van: a termálrészleg zuhanyzója szeptember 2. és 28. között felújítás miatt nem használható, a sószoba pedig szintén nem üzemel. Maga a fürdő ettől függetlenül nyitva van.

Bors tipp: a péntek vagy szombat esti fürdőzés különösen jó program lehet, ha a hagyományos városnézés helyett valami hangulatosabbra vágysz.

3. Lukács Gyógyfürdő – a klasszikus budai kedvenc

A Lukács azok közé a helyek közé tartozik, ahol kevésbé a látványos turistafürdő-élmény, inkább a hagyományos gyógyfürdőzés kerül előtérbe.