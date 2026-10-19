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Itt az ősz, irány a termálvíz: 5 budapesti gyógyfürdő, ahol feltöltődhetsz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyógyfürdő
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 19. 15:00
wellnessgyógyvíz
Amikor odakint egyre hűvösebbek a reggelek, a nyár pedig végleg búcsút int, különösen jól esik elmerülni egy gőzölgő termálmedencében. Budapest ebből a szempontból igazi kincsesbánya: történelmi fürdők, török kupolák, szabadtéri meleg vizes medencék és gyógyvizes kezelések várják azokat, akik egy kis testi-lelki feltöltődésre vágynak. Mutatjuk a top 5 legjobb gyógyfürdőt Budapesten.
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
A szerző cikkei
  • A Széchenyi a klasszikus budapesti fürdőélmény, ahol ősszel különösen hangulatos a gőzölgő szabadtéri medence.
  • A Rudas a török fürdő hangulatát modern wellnessélményekkel és panorámás medencével ötvözi.
  • A Lukács azoknak lehet jó választás, akik kevésbé turistás, hagyományos gyógyfürdőzést keresnek.
  • A Veli Bej Budapest egyik legkülönlegesebb, intimebb hangulatú történelmi fürdője.
  • A Dandár kisebb és barátságosabb, ráadásul a belépője is kedvezőbb a nagyobb fürdőkhöz képest.

Összegyűjtöttük azt az 5 budapesti gyógyfürdőt, amelyet ősszel különösen érdemes felkeresni – ráadásul annak is utánanéztünk, hogy jelenleg tényleg látogathatók-e. 

széchenyi gyógyfürdő kinti medencéje emberekkel
Budapest legjobb gyógyfürdői közé tartozik a Széchenyi is
Fotó: Bilal Kocabas /   shutterstock

Íme a legjobb budapesti gyógyfürdők top 5-ös listája

1. Széchenyi Gyógyfürdő – szabadtéri feltöltődés a gyógyvízben

Ha valaki azt mondja, Budapest és termálfürdő, szinte biztos, hogy a Széchenyi neve is felmerül. A Városligetben található hatalmas fürdő nem véletlenül lett a főváros egyik legismertebb jelképe. Ősszel talán még látványosabb, mint nyáron. A hűvös levegőben gőzölög a víz, miközben a sárga épületek között egyszerre érezhetjük magunkat egy történelmi fürdőben és egy pezsgő nagyvárosi találkozóhelyen.

A fürdő nemcsak látványosság: gyógyászati kezelések és komplex fürdőgyógyászati szolgáltatások is elérhetők. A hivatalos tájékoztatás szerint a Széchenyi az év minden napján nyitva tart, jelenleg hétköznap 7 és 20 óra, pénteken 22 óra, hétvégén pedig 8 és 20 óra között.

Bors tipp: ha igazán különleges hangulatra vágysz, válassz egy hűvösebb reggelt. A meleg víz és a csípős levegő kontrasztja ilyenkor egészen különleges.

2. Rudas Gyógyfürdő – évszázados török hangulat a Duna mellett

A Rudas teljesen más élményt kínál. A fürdő török részének hangulatát a kupola, a félhomály és a történelmi környezet adja, miközben a modern wellnessrészleg és a panorámás medence már egy egészen más világot képvisel. Az ősz különösen jó időszak a Rudas felfedezésére, hiszen a fürdőzés után akár a Duna-parton is folytathatjuk a sétát.

A Rudas jelenleg minden nap látogatható, és hétvégén éjszakai fürdőzésre is van lehetőség. Fontos azonban, hogy most átmeneti korlátozás is van: a termálrészleg zuhanyzója szeptember 2. és 28. között felújítás miatt nem használható, a sószoba pedig szintén nem üzemel. Maga a fürdő ettől függetlenül nyitva van.

Bors tipp: a péntek vagy szombat esti fürdőzés különösen jó program lehet, ha a hagyományos városnézés helyett valami hangulatosabbra vágysz.

3. Lukács Gyógyfürdő – a klasszikus budai kedvenc

A Lukács azok közé a helyek közé tartozik, ahol kevésbé a látványos turistafürdő-élmény, inkább a hagyományos gyógyfürdőzés kerül előtérbe.

A fürdő gyógyvize a Molnár János-barlanghoz kapcsolódó vízrendszerből származik, és a komplexumban gyógyászati kezeléseket, szaunavilágot, medencéket és ivókutat is találunk.

A Lukács jelenleg nyitva van minden nap, hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap 7 és 19 óra között, kedden pedig 22 óráig. Néhány szolgáltatás azonban átmenetileg nem elérhető: a privát fürdőkád és az akadálymentes öltöző felújítás miatt szünetel.

Bors tipp: ha nem a turistás látványosságot keresed, hanem egy nyugodtabb, klasszikus fürdőnapra vágysz, a Lukács jó választás lehet.

4. Veli Bej – egy kis időutazás a török korban

A Veli Bej azoknak való, akik valami egészen másra vágynak. A történelmi törökfürdő kisebb és intimebb, mint a főváros legismertebb fürdői, ezért azoknak is kellemes lehet, akik kerülnék a nagy, zsúfolt fürdőkomplexumokat.

A jellegzetes kupolás térben könnyű elfelejteni, hogy Budapest közepén vagyunk. Az élmény inkább egy rövid időutazásra hasonlít, mint egy hagyományos wellnessprogramra.

A fürdő 2026 őszén is üzemel. Hétfőn és kedden délután, szerdától vasárnapig pedig délelőtt és délután is fogad vendégeket. A hivatalos tájékoztatás szerint a jegyet helyben, a pénztárban lehet megvásárolni, online foglalásra nincs lehetőség.

Bors tipp: ha egy csendesebb, történelmi hangulatú fürdőzést próbálnál ki, érdemes ezt választani.

5. Dandár Gyógyfürdő – ha nem akarsz vagyonokat költeni

A Dandár talán kevésbé csillogó név, mint a Széchenyi vagy a Rudas, de éppen ezért sokan kedvelik. Kisebb, egyszerűbb és pénztárcabarátabb fürdő, ahol a hangsúly elsősorban a termálvízen és a pihenésen van.

A hivatalos árlista alapján 2026-ban a felnőtt termálbelépő hétköznap 3500, hétvégén és ünnepnapokon 4000 forint, a komplex belépő pedig 4000, illetve 4500 forint.

A Dandár minden nap látogatható, hétköznapokon jellemzően 9 és 19 óra között, csütörtökön pedig 22 óráig. Egy fontos részleges korlátozás van érvényben: a miniszaunavilág légtechnikai rendszerének felújítása miatt átmenetileg zárva tart, miközben maga a fürdő működik.

Bors tipp: ha munka után csak néhány órára ugranál be meleg vízben lazítani, és nem szeretnél prémium belépőt fizetni, a Dandár jó alternatíva lehet.

Ha idén ősszel választanunk kellene

Ha az ikonikus budapesti élmény a cél, a Széchenyit választanánk. Ha a történelmi hangulat és a panoráma vonz, a Rudas lehet a befutó. A nyugodtabb, klasszikus gyógyfürdőzéshez a Lukács, különleges időutazáshoz a Veli Bej, pénztárcabarát kikapcsolódáshoz pedig a Dandár lehet jó választás.

Egy dolog biztos: az ősz nem jelenti azt, hogy véget kell vetni a vízparti kikapcsolódásnak. Budapesten ilyenkor kezdődik igazán a gőzölgő termálmedencék szezonja.

 

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